Шубы из песца: модные модели 2019, советы по выбору

Дамы в пушистых шубах выглядят этакими барынями. Жаль, соболя и чернобурки доступны лишь редким счастливицам, а меховые изделия из огнёвки или рыжей лисы не отличаются разнообразием фасонов. Неплохой выбор – тёплая, но лёгкая, роскошно пушистая шуба из песца. Дизайнеры охотно экспериментируют с шикарным мехом пушных зверьков, из-за чего на подиумах регулярно мелькают новые модели, одна другой краше. Кстати, жилеты пастельных тонов, сшитые в стиле «гусеница», нынче актуальны разве что в глухой провинции. В тренде другие аспекты.

Шубы из песца: модные тенденции 2019

Учитывая особенности меха, модели длиною в пол из него шьют разве только под заказ. Это объяснимо в первую очередь практичными соображениями: представляете, во что превратится пушистый подол, если регулярно «подметать» им тротуар?

Модные варианты 2019:

прямые модели до колена;

полюбившиеся барышням удобные «автоледи»;

короткие (до талии) разлетайки;

трансформеры 4 в 1.

Все мы знаем об основном недостатке песцового меха: со временем ворс желтеет. Решение найдено. Чтобы пушистая красавица-шубка не потеряла нарядность, шкурки перед пошивом красят. Актуальная тенденция 2019 года – яркие оттенки: жёлтый, малиновый, бирюзовый. Альтернатива для тех, кто не готов носить столь броские вещи, - расцветка «под соболя» и все градации бежевой гаммы.

И ещё немного о деталях модных песцовых шуб. В тренде:

отсутствие воротника;

удлинённые, как у сказочного Пьеро, рукава с разрезами, или же вариант 3/4;

отстёгивающийся капюшон;

диагональное или горизонтальное соединение шкурок.

Как выбрать песцовую шубу? На что обратить внимание?

Важно понимать, чем скрупулёзнее вы проверите изделие при покупке, тем больше вероятность того, что оно прослужит несколько сезонов. В среднем можно рассчитывать на 3-5 зим. Максимальный показатель износостойкости у неокрашенного меха голубого песца – 7 сезонов.

Во-первых, обратите внимание на внешние характеристики меха. Ворсинки должны быть блестящими и упругими. Серьёзные дефекты: залысины, слипшиеся волоски. Если любой участок шубки на несколько секунд плотно сжать в кулаке, немного помять и, отпустив, провести по нему ладонью, полотно должно быстро распрямиться.

Во-вторых, проверьте подпушек. Он должен быть густым и равномерным.

В-третьих, если на подкладке отсутствуют замки, не стесняйтесь, просите продавца вспороть шов, чтобы проверить мездру (внутреннюю поверхность шкурки). Известные производители ставят на каждом кусочке печать с штрих-кодом, благодаря которому можно выяснить дату производства и родину изделия. Требования к мездре: цвет – бежевый или слегка сероватый, поверхность – эластичная, без заметных дефектов. Сухость, наличие желтизны и мелких трещин свидетельствует о том, что изделие сшили из залежавшихся старых шкурок.

Немаловажный нюанс – цена песцовой шубы. Минимальный ориентир в масс-маркете – 250$. Эксклюзивные модели дороже в три-четыре раза.

С чем носить шубу из песца?

Объёмный пушистый верх плохо сочетается с длинными пышными юбками, широкими брюками и платьями в стиле бохо. Совершенно дикими кажутся образы с шарфами и шапками грубой вязки. Такое безобразие могут себе позволить лишь барышни, которым наплевать на моду и собственный внешний вид.

Под укороченные рукава просто необходимо надевать длинные, до локтей, перчатки.

Песцовые шубки красиво смотрятся поверх обтягивающих трикотажных платьев, хорошо сочетаются с юбками-карандашами, прямыми брюками. А стройные леди могут надеть даже шорты или вызывающее мини, если не боятся замерзнуть.