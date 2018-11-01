Мода и стиль » Тенденции моды » Шубы из песца: модные модели 2019, советы по выбору

Шубы из песца: модные модели 2019, советы по выбору

Дамы в пушистых шубах выглядят этакими барынями. Жаль, соболя и чернобурки доступны лишь редким счастливицам, а меховые изделия из огнёвки или рыжей лисы не отличаются разнообразием фасонов. Неплохой выбор – тёплая, но лёгкая, роскошно пушистая шуба из песца. Дизайнеры охотно экспериментируют с шикарным мехом пушных зверьков, из-за чего на подиумах регулярно мелькают новые модели, одна другой краше. Кстати, жилеты пастельных тонов, сшитые в стиле «гусеница», нынче актуальны разве что в глухой провинции. В тренде другие аспекты. 

 

Шубы из песца: модные модели 2019, советы по выбору

Шубы из песца: модные тенденции 2019

Учитывая особенности меха, модели длиною в пол из него шьют разве только под заказ. Это объяснимо в первую очередь практичными соображениями: представляете, во что превратится пушистый подол, если регулярно «подметать» им тротуар?

 

Модные варианты 2019:

  • прямые модели до колена;
  • полюбившиеся барышням удобные «автоледи»;
  • короткие (до талии) разлетайки;
  • трансформеры 4 в 1.

Все мы знаем об основном недостатке песцового меха: со временем ворс желтеет. Решение найдено. Чтобы пушистая красавица-шубка не потеряла нарядность, шкурки перед пошивом красят. Актуальная тенденция 2019 года – яркие оттенки: жёлтый, малиновый, бирюзовый. Альтернатива для тех, кто не готов носить столь броские вещи, - расцветка «под соболя» и все градации бежевой гаммы.

 

Шубы из песца: модные тенденции 2019

 

И ещё немного о деталях модных песцовых шуб. В тренде:

  • отсутствие воротника;
  • удлинённые, как у сказочного Пьеро, рукава с разрезами, или же вариант 3/4;
  • отстёгивающийся капюшон;
  • диагональное или горизонтальное соединение шкурок.

Шубы из песца: модные тенденции 2019


Как выбрать песцовую шубу? На что обратить внимание?

Важно понимать, чем скрупулёзнее вы проверите изделие при покупке, тем больше вероятность того, что оно прослужит несколько сезонов. В среднем можно рассчитывать на 3-5 зим. Максимальный показатель износостойкости у неокрашенного меха голубого песца – 7 сезонов. 

 

Во-первых, обратите внимание на внешние характеристики меха. Ворсинки должны быть блестящими и упругими. Серьёзные дефекты: залысины, слипшиеся волоски. Если любой участок шубки на несколько секунд плотно сжать в кулаке, немного помять и, отпустив, провести по нему ладонью, полотно должно быстро распрямиться. 

 

Шубы из песца: модные тенденции 2019

 

Во-вторых, проверьте подпушек. Он должен быть густым и равномерным.

 

В-третьих, если на подкладке отсутствуют замки, не стесняйтесь, просите продавца вспороть шов, чтобы проверить мездру (внутреннюю поверхность шкурки). Известные производители ставят на каждом кусочке печать с штрих-кодом, благодаря которому можно выяснить дату производства и родину изделия. Требования к мездре: цвет – бежевый или слегка сероватый, поверхность – эластичная, без заметных дефектов. Сухость, наличие желтизны и мелких трещин свидетельствует о том, что изделие сшили из залежавшихся старых шкурок.

 

Немаловажный нюанс – цена песцовой шубы. Минимальный ориентир в масс-маркете – 250$. Эксклюзивные модели дороже в три-четыре раза.

С чем носить шубу из песца?

Объёмный пушистый верх плохо сочетается с длинными пышными юбками, широкими брюками и платьями в стиле бохо. Совершенно дикими кажутся образы с шарфами и шапками грубой вязки. Такое безобразие могут себе позволить лишь барышни, которым наплевать на моду и собственный внешний вид.

 

Шубы из песца: модные тенденции 2019

 

Под укороченные рукава просто необходимо надевать длинные, до локтей, перчатки.

 

Смотрите также: Топ-10 модных трендов осень-зима 2018-2019.

 

Песцовые шубки красиво смотрятся поверх обтягивающих трикотажных платьев, хорошо сочетаются с юбками-карандашами, прямыми брюками. А стройные леди могут надеть даже шорты или вызывающее мини, если не боятся замерзнуть.


 (голосов: 3)
Автор: Анастасия Педыч
Сегодня, 08:05

Размещение ссылок в комментариях запрещено!

Мода и стиль:

» С чем носить

» Тенденции моды

» Коллекции и каталоги

» Свадебные платья