Графичный макияж с зелеными тенями для голубых глаз: урок пошагово с фото

Сегодня мы выполним необычный макияж с чёткими границами. Это интерпретация широкой стрелки, которая заполняет всё подвижное веко. Просто мы выполним стрелку не в строго чёрном цвете, а с градиентом в зелёный. Смотрите урок графичного макияжа с зелеными тенями с пошаговыми фотографиями.

Для создания графичного макияжа с зелеными тенями нам понадобятся:

• чёрная подводка;

• салатовые и зелёные тени;

• чёрные тени;

• чёрный каял;

• тушь;

• кисти.

Урок графичного макияжа с зелеными тенями с пошаговыми фото

Такого рода макияж не подойдёт обладательницам нависшего века, так как стрелка просто не будет видна. Также, если у вас очень большое неподвижное веко, то такой макияж может визуально выделить его ещё больше.

Перед выполнением макияжа приведём в порядок кожу лица. Обязательно очищаем её при помощи специального тоника и наносим базу на лицо и специальную на кожу век. Слегка пройдёмся кистью в тоне и зафиксируем пудрой.

Начнём макияж с прорисовки стрелки. При помощи такого же метода можно рисовать стрелки тоньше, если вам сложно сразу навести нужную толщину и задать направление.

Первым делом указываем направление стрелочки к виску. Эта линия будет продолжать линию нижнего века.

Дальше при помощи подводки уводим верхнюю деталь в складку. Как раз эта линия и задаёт ширину стрелки. Она должна плавно уходить в складку между подвижным и неподвижным веком.

Продолжаем линию нижней стрелки по нижнему ресничному ряду. Если вы её правильно прорисовали, то линия нижней подводки будет уходить плавно и строго повторять изгиб.

Заполняем цветом до середины верхнего века. Переход нужно стушевать и угол тушёвки будет около 45 градусов.

Покрываем середину подвижного века зелёными тенями. При этом заходим за границу чёрной подводки. Работаем строго в границе прорисованной стрелки. Для такого макияжа вы можете подобрать абсолютно любой цвет теней.

В уголок наносим светлый салатовый оттенок и смешиваем его с зелёным на подвижном веке, чтобы сделать плавный переход из цвета в цвет.

Чёрную подводку необходимо закрепить сухой текстурой. Накладываем тени чёрного цвета таким же образом, как выполняли тушёвку подводки. Смешиваем зелёный и чёрный слой теней. При необходимости снова добавляем зелёные тени, если чёрных слишком много.

Так же мы не можем оставить без внимания нижнее веко. Мы немного подвели его чёрной подводкой. Теперь нужно сделать это красивее и насыщенней. Чёрным каялом прокрашиваем слизистую и межресничный ряд. Сразу увидите как глаз преобразовался в кошачий.

Сделаем верхний ресничный ряд более интенсивным при помощи чёрной стрелки. Ведём кисть с подводкой от внутреннего уголка глаза и просто уводим в чёрную тушёвку.

Красим ресницы и графичный макияж в виде широкой градиентной стрелки готов.