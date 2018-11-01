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Графичный макияж с зелеными тенями для голубых глаз: урок пошагово с фото

Сегодня мы выполним необычный макияж с чёткими границами. Это интерпретация широкой стрелки, которая заполняет всё подвижное веко. Просто мы выполним стрелку не в строго чёрном цвете, а с градиентом в зелёный. Смотрите урок графичного макияжа с зелеными тенями с пошаговыми фотографиями.

 

Графичный макияж с зелеными тенями для голубых глаз: урок пошагово с фото

 

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Для создания графичного макияжа с зелеными тенями нам понадобятся:

• чёрная подводка;

• салатовые и зелёные тени;

• чёрные тени;

• чёрный каял;

• тушь;

• кисти.

Урок графичного макияжа с зелеными тенями с пошаговыми фото

Такого рода макияж не подойдёт обладательницам нависшего века, так как стрелка просто не будет видна. Также, если у вас очень большое неподвижное веко, то такой макияж может визуально выделить его ещё больше.

Перед выполнением макияжа приведём в порядок кожу лица. Обязательно очищаем её при помощи специального тоника и наносим базу на лицо и специальную на кожу век. Слегка пройдёмся кистью в тоне и зафиксируем пудрой.

 

наносим базу на лицо и специальную на кожу век фото 1

 

Начнём макияж с прорисовки стрелки. При помощи такого же метода можно рисовать стрелки тоньше, если вам сложно сразу навести нужную толщину и задать направление.

Первым делом указываем направление стрелочки к виску. Эта линия будет продолжать линию нижнего века.

 

рисуем стрелочки к виску фото 2

 

Дальше при помощи подводки уводим верхнюю деталь в складку. Как раз эта линия и задаёт ширину стрелки. Она должна плавно уходить в складку между подвижным и неподвижным веком.

 

уводим верхнюю деталь в складку фото 3

 

Продолжаем линию нижней стрелки по нижнему ресничному ряду. Если вы её правильно прорисовали, то линия нижней подводки будет уходить плавно и строго повторять изгиб.

 

Проводим линию по нижнему ресничному ряду фото 4

 

Заполняем цветом до середины верхнего века. Переход нужно стушевать и угол тушёвки будет около 45 градусов.

 

Заполняем цветом до середины верхнего века фото 5

 

Покрываем середину подвижного века зелёными тенями. При этом заходим за границу чёрной подводки. Работаем строго в границе прорисованной стрелки. Для такого макияжа вы можете подобрать абсолютно любой цвет теней.

 

Работаем зелёными тенями фото 6

 

В уголок наносим светлый салатовый оттенок и смешиваем его с зелёным на подвижном веке, чтобы сделать плавный переход из цвета в цвет.

 

В уголок наносим светлый салатовый оттенок фото 7

 

Чёрную подводку необходимо закрепить сухой текстурой. Накладываем тени чёрного цвета таким же образом, как выполняли тушёвку подводки. Смешиваем зелёный и чёрный слой теней. При необходимости снова добавляем зелёные тени, если чёрных слишком много.

 

Накладываем тени чёрного цвета фото 8

 

Смешиваем зелёный и чёрный слой теней фото 9

 

Так же мы не можем оставить без внимания нижнее веко. Мы немного подвели его чёрной подводкой. Теперь нужно сделать это красивее и насыщенней. Чёрным каялом прокрашиваем слизистую и межресничный ряд. Сразу увидите как глаз преобразовался в кошачий.

 

Чёрным каялом прокрашиваем межресничный ряд фото 10

 

Сделаем верхний ресничный ряд более интенсивным при помощи чёрной стрелки. Ведём кисть с подводкой от внутреннего уголка глаза и просто уводим в чёрную тушёвку.

 

Проводим стрелку по верхнему веку фото 11

 

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Красим ресницы и графичный макияж в виде широкой градиентной стрелки готов.

 

Красим ресницы фото 12

 

Графичный макияж с зелеными тенями для голубых глаз


 (голосов: 1)
Автор: Антонина Мазур
Вчера, 08:01

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