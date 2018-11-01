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Новогодний бронзовый макияж на бирюзовой подложке: урок с фото

В этом мастер-классе мы поэкспериментируем с бирюзовым и бронзовым цветом, сочетая их между собой. Этот новогодний макияж будет выполнен практически в технике смоки и иметь лёгкий бирюзовый перелив, что в сочетании с коричневым даст другие оттенки, такие как салатовый, золотистый. Добавляя чистое золото в макияж, мы только усилим эффект от такого сочетания.

 

Бронзовый макияж на бирюзовой подложке: урок с фото

 

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Для создания бронзового макияжа на бирюзовой подложке вам понадобятся:

  • бирюзовый карандаш для глаз (или подводка, кремовые тени и т. д.);
  • бронзовые тени;
  • салатовые тени;
  • золотистые тени;
  • чёрный карандаш для глаз;
  • тушь и кисти.

Урок по созданию новогоднего бронзового макияжа на бирюзовой подложке

Карандаш должен быть средним по твёрдости. Это значит, что он должен быть достаточно мягким, чтобы была возможность хорошо его растушевать, и достаточно твёрдым, чтобы он не скатывался на веке. Если у вас кожа век жирная, то лучше воспользоваться водостойкой косметикой. Так как это подложка, то от неё зависит стойкость всего макияжа. Дополнительно вы можете нанести на веки праймер и обязательно следует покрыть кожу тонким слоем тональной основы.

 

Начинаем работу с бирюзовым цветом с прорисовки стрелочки, задавая таким образом направление для всего макияжа. Эта стрелка будет смотреть на висок.

 

рисуем бирюзовую стрелку фото 1

 

Полностью заполняем всё подвижное и нижнее веко карандашной основой. Выводим красивый внешний уголок, который скорректирует форму глаза.

 

Растушёвываем границу всей детали фото 2

 

Растушёвываем границу всей детали при помощи кисти.Тушёвка увеличит деталь приблизительно на 0,5 см.

 

Растушёвываем границу всей детали при помощи кисти фото 3

 

Так как текстура карандаша липкая, а нам нужно создать лёгкую дымку по границе, то наносим на край тушёвки по всему глазу лёгкий золотистый оттенок, который сгладит переходы, и тени на него будут ложиться как нужно. Практически пустой кистью пройдитесь под бровью.

 

создать лёгкую дымку по границе фото 4

 

На яблочко по центру подвижного века наносим яркий салатовый оттенок теней. Эта деталь будет находиться чётко на уровне радужки глаза. Всего лишь слегка выходим за её пределы.

 

наносим яркий салатовый оттенок фото 5

 

Теперь заполним всю бирюзовую деталь бронзовым цветом. Для этого можете взять пушистую кисть, что придаст границам более невесомой дымки и лёгкости. Интенсивно наносим бронзовый цвет от ресничного ряда и тушуем на салатовый оттенок. То же самое выполняем по нижнему веку и равномерно пушистой кистью распределяем цвет по границе бирюзовой подложки.

 

Интенсивно наносим бронзовый цвет фото 6

 

тушуем на салатовый оттенок фото 7

 

Чтобы салатовый цвет на яблочке сделать более приглушённым, покроем его лёгким золотистым оттенком, который наносили на границу бирюзового карандаша в начале.

 

покроем его лёгким золотистым оттенком фото 8

 

В качестве украшения добавим в уголок глаза насыщенный золотистый цвет теней.

 

добавим в уголок глаза насыщенный золотистый цвет фото 9

 

Чтобы подчеркнуть верхний ресничный ряд, накрасим стрелку чёрным карандашом.

 

накрасим стрелку чёрным карандашом фото 10

 

Если вы хотите более чёткий эффект и безупречную линию, то воспользуйтесь подводкой. Карандашом слегка заполняем межресничное пространство и выводим по веку лёгкую стрелочку.

 

выводим по веку лёгкую стрелочку фото 11

 

Она будет немного дымчатой за счёт того, что мы будто втушёвывали карандаш в верхний слой теней.

 

Прокрасить ресницы фото 12

 

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Завершаем новогодний бронзовый макияж глаз прокраской ресниц.

 

бронзовый макияж на бирюзовой подложке урок с фото

 

 

Пошаговый урок с фото - бронзовый макияж на бирюзовой подложке

 


 (голосов: 1)
Автор: Антонина Мазур
Вчера, 07:51

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