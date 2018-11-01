Новогодний бронзовый макияж на бирюзовой подложке: урок с фото

В этом мастер-классе мы поэкспериментируем с бирюзовым и бронзовым цветом, сочетая их между собой. Этот новогодний макияж будет выполнен практически в технике смоки и иметь лёгкий бирюзовый перелив, что в сочетании с коричневым даст другие оттенки, такие как салатовый, золотистый. Добавляя чистое золото в макияж, мы только усилим эффект от такого сочетания.

Для создания бронзового макияжа на бирюзовой подложке вам понадобятся:

бирюзовый карандаш для глаз (или подводка, кремовые тени и т. д.);

бронзовые тени;

салатовые тени;

золотистые тени;

чёрный карандаш для глаз;

тушь и кисти.

Урок по созданию новогоднего бронзового макияжа на бирюзовой подложке

Карандаш должен быть средним по твёрдости. Это значит, что он должен быть достаточно мягким, чтобы была возможность хорошо его растушевать, и достаточно твёрдым, чтобы он не скатывался на веке. Если у вас кожа век жирная, то лучше воспользоваться водостойкой косметикой. Так как это подложка, то от неё зависит стойкость всего макияжа. Дополнительно вы можете нанести на веки праймер и обязательно следует покрыть кожу тонким слоем тональной основы.

Начинаем работу с бирюзовым цветом с прорисовки стрелочки, задавая таким образом направление для всего макияжа. Эта стрелка будет смотреть на висок.

Полностью заполняем всё подвижное и нижнее веко карандашной основой. Выводим красивый внешний уголок, который скорректирует форму глаза.

Растушёвываем границу всей детали при помощи кисти.Тушёвка увеличит деталь приблизительно на 0,5 см.

Так как текстура карандаша липкая, а нам нужно создать лёгкую дымку по границе, то наносим на край тушёвки по всему глазу лёгкий золотистый оттенок, который сгладит переходы, и тени на него будут ложиться как нужно. Практически пустой кистью пройдитесь под бровью.

На яблочко по центру подвижного века наносим яркий салатовый оттенок теней. Эта деталь будет находиться чётко на уровне радужки глаза. Всего лишь слегка выходим за её пределы.

Теперь заполним всю бирюзовую деталь бронзовым цветом. Для этого можете взять пушистую кисть, что придаст границам более невесомой дымки и лёгкости. Интенсивно наносим бронзовый цвет от ресничного ряда и тушуем на салатовый оттенок. То же самое выполняем по нижнему веку и равномерно пушистой кистью распределяем цвет по границе бирюзовой подложки.

Чтобы салатовый цвет на яблочке сделать более приглушённым, покроем его лёгким золотистым оттенком, который наносили на границу бирюзового карандаша в начале.

В качестве украшения добавим в уголок глаза насыщенный золотистый цвет теней.

Чтобы подчеркнуть верхний ресничный ряд, накрасим стрелку чёрным карандашом.

Если вы хотите более чёткий эффект и безупречную линию, то воспользуйтесь подводкой. Карандашом слегка заполняем межресничное пространство и выводим по веку лёгкую стрелочку.

Она будет немного дымчатой за счёт того, что мы будто втушёвывали карандаш в верхний слой теней.

Завершаем новогодний бронзовый макияж глаз прокраской ресниц.