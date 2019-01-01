Скумбрия, запечённая в духовке с лимоном в фольге: рецепт пошагово с фото

Запечённая скумбрия – «комфортная» и полезная еда! При незначительных затратах сил и времени у вас получится достойный обед. Обычно эту рыбу запекают целиком или без головы, в данном рецепте предлагается запечь скумбрию без костей, хвоста и головы, только филейную часть. Главные «ароматизаторы» блюда – это лайм и свежий розмарин. Именно такое сочетание скумбрии, запечённой в духовке с лимоном в фольге, в итоге даёт самый приятный аромат и вкус. В общем, получается очень лакомо, рекомендуется к приготовлению по нашему простому пошаговому рецепту!

Ингредиенты для приготовления скумбрии, запечённой в духовке с лимоном в фольге (расчёт на 2 порции):

свежемороженая скумбрия – 2 шт.;

лимон или лайм – 0,5 шт.;

розмарин – 3-4 веточки;

специи, соль – на свой вкус;

фольга – 40-50 см.

Рецепт скумбрии, запечённой в духовке с лимоном в фольге

Скумбрию можно запекать не только целиком, но и разделив её на филе! Для этого вначале нужно разделать рыбу: отрезать хвост и голову, вычистить середину (разрезать живот и выпотрошить внутренности). Хорошо вымыть подготовленную рыбу. Затем аккуратно ножом по спинке вдоль разрезать скумбрию, убрать кости, кожицу можно не снимать.

Посыпать специями и солью филе скумбрии с двух сторон. Оставить ненадолго пропитаться (не более 10 минут).

После чего полить рыбу соком лайма или лимона, дать время пропитаться (2-3 минуты). Лайм в сравнении с лимоном даёт больше кислинки, поэтому, если используется лайм, то его можно взять всего несколько долек, а если лимон – то примерно половинку целого спелого фрукта.

Застелить противень плотным слоем фольги, оставив хвостики для того, чтобы завернуть скумбрию. Переложить рыбу на противень, слегка смазав дно растительным маслом. Между кусочками филе положить веточки розмарина и дольки лайма. Закрыть фольгой рыбу.

Запекается филе скумбрии в духовке при 220оС около 25-30 минут. Этого времени достаточно, чтобы рыба пропеклась и осталась при этом сочной и нежной.

Подаётся запечённая скумбрия с лаймом и розмарином в горячем виде. Между тем, в холодном варианте это блюдо тоже очень даже вкусное! В дополнение к рыбному блюду можно предложить овощной салат или нарезку, немного бальзамического соуса. А для тех, кто желает плотно покушать, можно дополнить запечённое филе скумбрии гарниром из риса или картофеля.

Приятного аппетита!