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Скумбрия, запечённая в духовке с лимоном в фольге: рецепт пошагово с фото

Запечённая скумбрия – «комфортная» и полезная еда! При незначительных затратах сил и времени у вас получится достойный обед. Обычно эту рыбу запекают целиком или без головы, в данном рецепте предлагается запечь скумбрию без костей, хвоста и головы, только филейную часть. Главные «ароматизаторы» блюда – это лайм и свежий розмарин. Именно такое сочетание скумбрии, запечённой в духовке с лимоном в фольге, в итоге даёт самый приятный аромат и вкус. В общем, получается очень лакомо, рекомендуется к приготовлению по нашему простому пошаговому рецепту!

 

Скумбрия, запеченная в духовке с лимоном в фольге

 

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Ингредиенты для приготовления скумбрии, запечённой в духовке с лимоном в фольге (расчёт на 2 порции):

  • свежемороженая скумбрия – 2 шт.;
  • лимон или лайм – 0,5 шт.;
  • розмарин – 3-4 веточки;
  • специи, соль – на свой вкус;
  • фольга – 40-50 см.

Ингредиенты для приготовления скумбрии, запеченной в духовке с лимоном в фольге

Рецепт скумбрии, запечённой в духовке с лимоном в фольге

Скумбрию можно запекать не только целиком, но и разделив её на филе! Для этого вначале нужно разделать рыбу: отрезать хвост и голову, вычистить середину (разрезать живот и выпотрошить внутренности). Хорошо вымыть подготовленную рыбу. Затем аккуратно ножом по спинке вдоль разрезать скумбрию, убрать кости, кожицу можно не снимать. 

 

Посыпать специями и солью фото 1

 

Посыпать специями и солью филе скумбрии с двух сторон. Оставить ненадолго пропитаться (не более 10 минут). 

 

полить рыбу соком лайма фото 2

 

После чего полить рыбу соком лайма или лимона, дать время пропитаться (2-3 минуты). Лайм в сравнении с лимоном даёт больше кислинки, поэтому, если используется лайм, то его можно взять всего несколько долек, а если лимон – то примерно половинку целого спелого фрукта. 

 

Переложить рыбу на противень фото 3

 

Застелить противень плотным слоем фольги, оставив хвостики для того, чтобы завернуть скумбрию. Переложить рыбу на противень, слегка смазав дно растительным маслом. Между кусочками филе положить веточки розмарина и дольки лайма. Закрыть фольгой рыбу.

 

запекать 30 минут фото 4

 

Запекается филе скумбрии в духовке при 220оС около 25-30 минут. Этого времени достаточно, чтобы рыба пропеклась и осталась при этом сочной и нежной. 

 

скумбрия запеченная в духовке с лимоном в фольге рецепт фото

 

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Подаётся запечённая скумбрия с лаймом и розмарином в горячем виде. Между тем, в холодном варианте это блюдо тоже очень даже вкусное! В дополнение к рыбному блюду можно предложить овощной салат или нарезку, немного бальзамического соуса. А для тех, кто желает плотно покушать, можно дополнить запечённое филе скумбрии гарниром из риса или картофеля.

 

Приятного аппетита!


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Сегодня, 08:00

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