Рецепты блюд » Выпечка и десерты » Рисовая запеканка с фаршем в духовке по-мексикански

Рисовая запеканка с фаршем в духовке по-мексикански

Рисовая запеканка с фаршем в духовке с овощами - очень популярное блюдо в Мексике. А мексиканцы знают толк в деликатесах!  

Мексиканская кухня богата своими изюминками и хранит бесконечное множество «вкусных» секретов. Представители этого народа очень любят готовить. Их блюда славятся пряностью и неповторимым вкусом.

 

Рисовая запеканка с фаршем в духовке по-мексикански.

 

Одно из таких – очень сытный рисово-тыквенный пирог или запеканка. Чтобы окунуться в атмосферу экзотического вкуса этого блюда, необязательно ехать в дальние страны. Даже необязательно ехать в магазин за покупками, ингредиенты очень простые. Вы легко можете приготовить такой пирог дома, и порадовать им своих родных и гостей. 

 

Смотрите также: Картофельная запеканка с мясным фаршем в духовке: рецепт с фото.

 

Такая запеканка очень быстро готовится по простому пошаговому рецепту и удивляет разнообразием вкусов. Вкус получается очень нежный и мягкий. Это блюдо могут себе позволить даже те, кто строго следит за своей фигурой. Вы можете смело подавать его на стол в качестве основного горячего блюда, пирог получается очень сытный и вкусный.

Ингредиенты для рисовой запеканки с фаршем в духовке по-мексикански

  • Одна средняя тыква
  • Рис отварной – 1 ст.
  • Мясной фарш – 200 гр.
  • Луковица – 1 шт.
  • Помидор – 3-4 шт.
  • Сыр (лучше твёрдый) – 200 гр.
  • Сметана  - ½ ст.
  • Яйца – 4 шт.
  • Перец сладкий – 3 шт.
  • Соль и специи (по вкусу)

Ингредиенты для рисовой запеканки с фаршем в духовке по-мексикански

Рецепт приготовления рисовой запеканки с фаршем в духовке по-мексикански

Для начала нам нужно очистить тыкву. Здесь есть один небольшой секрет: чтобы кожуру было легче снять, у тыквы прокалываем кожуру ножом в нескольких местах и пару минут прогреваем её в микроволновке. Потом срезаем верхушку и низ, разрезаем её вдоль и аккуратно снимаем кожуру ножом или овощечисткой. Удаляем семена из серединки. Теперь натираем тыкву на тёрке и соединяем с отваренным заранее рисом. 

 

Натереть тыкву фото 1

 

Добавить рис фото 2

 

Добавляем в эту массу сладкий перец кубиками. Можете добавить острую паприку, базилик или другие специи. 

 

Добавить перец фото 3

 

Теперь нам нужно обжарить фарш с мелконарезанным луком. Обжариваем на растительном масле примерно 15-20 минут.  

 

Обжарить фарш и лук фото 4

 

Взбиваем миксером или венчиком яйца и сметану до однородной массы, добавляем специи.

 

Взбить яйца и сметану фото 5

 

После этого взбитые яйца со сметаной соединяем с обжаренным охлаждённым фаршем. 

 

Добавить фарш фото 6

 

Теперь соединяем фарш с тыквенной массой, перемешиваем и выкладываем полученную заготовку в форму для выпечки. 

 

Добавить тыкву фото 7

 

Далее промываем и режем помидоры и выкладываем «кружочки» на полученную массу.

Сверху посыпаем блюдо тёртым сыром и ставим противень в духовку, разогретую до 200°С. 

 

Украсить помидорами и сыром фото 8

 

Запекаем 30 минут и идём удивлять гостей или домочадцев!

 

Запекаем 30 минут

 

Смотрите также: Картофельная запеканка со сливками и французской горчицей, простой рецепт.

 

Мексиканский тыквенно-рисовый пирог - очень сытный, безумно вкусный и потрясающе смотрится на праздничном столе! Приятного аппетита!   

 

рисовая запеканка с фаршем в духовке рецепт фото

 


 (голосов: 3)
Автор:
Сегодня, 08:38

Размещение ссылок в комментариях запрещено!

23 февраля 23 февраля
8 марта 8 марта

Рецепты блюд:

» Первые блюда

» Вторые блюда

» Салаты и закуски

» Выпечка и десерты

» Напитки

 

Популярные рецепты

» Рецепты из кабачков

» Рецепты из баклажанов

» Рецепты из печени

» Рецепты с творогом

» Постные рецепты

 

Праздничные рецепты

» День Святого Валентина

» Рецепты на Масленицу

» Рецепты на Пасху