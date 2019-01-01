Рисовая запеканка с фаршем в духовке по-мексикански
Рисовая запеканка с фаршем в духовке с овощами - очень популярное блюдо в Мексике. А мексиканцы знают толк в деликатесах!
Мексиканская кухня богата своими изюминками и хранит бесконечное множество «вкусных» секретов. Представители этого народа очень любят готовить. Их блюда славятся пряностью и неповторимым вкусом.
Одно из таких – очень сытный рисово-тыквенный пирог или запеканка. Чтобы окунуться в атмосферу экзотического вкуса этого блюда, необязательно ехать в дальние страны. Даже необязательно ехать в магазин за покупками, ингредиенты очень простые. Вы легко можете приготовить такой пирог дома, и порадовать им своих родных и гостей.
Такая запеканка очень быстро готовится по простому пошаговому рецепту и удивляет разнообразием вкусов. Вкус получается очень нежный и мягкий. Это блюдо могут себе позволить даже те, кто строго следит за своей фигурой. Вы можете смело подавать его на стол в качестве основного горячего блюда, пирог получается очень сытный и вкусный.
Ингредиенты для рисовой запеканки с фаршем в духовке по-мексикански
- Одна средняя тыква
- Рис отварной – 1 ст.
- Мясной фарш – 200 гр.
- Луковица – 1 шт.
- Помидор – 3-4 шт.
- Сыр (лучше твёрдый) – 200 гр.
- Сметана - ½ ст.
- Яйца – 4 шт.
- Перец сладкий – 3 шт.
- Соль и специи (по вкусу)
Рецепт приготовления рисовой запеканки с фаршем в духовке по-мексикански
Для начала нам нужно очистить тыкву. Здесь есть один небольшой секрет: чтобы кожуру было легче снять, у тыквы прокалываем кожуру ножом в нескольких местах и пару минут прогреваем её в микроволновке. Потом срезаем верхушку и низ, разрезаем её вдоль и аккуратно снимаем кожуру ножом или овощечисткой. Удаляем семена из серединки. Теперь натираем тыкву на тёрке и соединяем с отваренным заранее рисом.
Добавляем в эту массу сладкий перец кубиками. Можете добавить острую паприку, базилик или другие специи.
Теперь нам нужно обжарить фарш с мелконарезанным луком. Обжариваем на растительном масле примерно 15-20 минут.
Взбиваем миксером или венчиком яйца и сметану до однородной массы, добавляем специи.
После этого взбитые яйца со сметаной соединяем с обжаренным охлаждённым фаршем.
Теперь соединяем фарш с тыквенной массой, перемешиваем и выкладываем полученную заготовку в форму для выпечки.
Далее промываем и режем помидоры и выкладываем «кружочки» на полученную массу.
Сверху посыпаем блюдо тёртым сыром и ставим противень в духовку, разогретую до 200°С.
Запекаем 30 минут и идём удивлять гостей или домочадцев!
Мексиканский тыквенно-рисовый пирог - очень сытный, безумно вкусный и потрясающе смотрится на праздничном столе! Приятного аппетита!
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