Рисовая запеканка с фаршем в духовке по-мексикански.

Рисовая запеканка с фаршем в духовке с овощами - очень популярное блюдо в Мексике. А мексиканцы знают толк в деликатесах!

Мексиканская кухня богата своими изюминками и хранит бесконечное множество «вкусных» секретов. Представители этого народа очень любят готовить. Их блюда славятся пряностью и неповторимым вкусом.

Одно из таких – очень сытный рисово-тыквенный пирог или запеканка. Чтобы окунуться в атмосферу экзотического вкуса этого блюда, необязательно ехать в дальние страны. Даже необязательно ехать в магазин за покупками, ингредиенты очень простые. Вы легко можете приготовить такой пирог дома, и порадовать им своих родных и гостей.

Такая запеканка очень быстро готовится по простому пошаговому рецепту и удивляет разнообразием вкусов. Вкус получается очень нежный и мягкий. Это блюдо могут себе позволить даже те, кто строго следит за своей фигурой. Вы можете смело подавать его на стол в качестве основного горячего блюда, пирог получается очень сытный и вкусный.

Ингредиенты для рисовой запеканки с фаршем в духовке по-мексикански

Одна средняя тыква

Рис отварной – 1 ст.

Мясной фарш – 200 гр.

Луковица – 1 шт.

Помидор – 3-4 шт.

Сыр (лучше твёрдый) – 200 гр.

Сметана - ½ ст.

Яйца – 4 шт.

Перец сладкий – 3 шт.

Соль и специи (по вкусу)

Рецепт приготовления рисовой запеканки с фаршем в духовке по-мексикански

Для начала нам нужно очистить тыкву. Здесь есть один небольшой секрет: чтобы кожуру было легче снять, у тыквы прокалываем кожуру ножом в нескольких местах и пару минут прогреваем её в микроволновке. Потом срезаем верхушку и низ, разрезаем её вдоль и аккуратно снимаем кожуру ножом или овощечисткой. Удаляем семена из серединки. Теперь натираем тыкву на тёрке и соединяем с отваренным заранее рисом.

Добавляем в эту массу сладкий перец кубиками. Можете добавить острую паприку, базилик или другие специи.

Теперь нам нужно обжарить фарш с мелконарезанным луком. Обжариваем на растительном масле примерно 15-20 минут.

Взбиваем миксером или венчиком яйца и сметану до однородной массы, добавляем специи.

После этого взбитые яйца со сметаной соединяем с обжаренным охлаждённым фаршем.

Теперь соединяем фарш с тыквенной массой, перемешиваем и выкладываем полученную заготовку в форму для выпечки.

Далее промываем и режем помидоры и выкладываем «кружочки» на полученную массу.

Сверху посыпаем блюдо тёртым сыром и ставим противень в духовку, разогретую до 200°С.

Запекаем 30 минут и идём удивлять гостей или домочадцев!

Мексиканский тыквенно-рисовый пирог - очень сытный, безумно вкусный и потрясающе смотрится на праздничном столе! Приятного аппетита!