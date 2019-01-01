Сырники из творога с манкой на сковороде, очень пышные, как в садике

Помните, когда мы, ещё маленькие, ходили в детский сад, то часто после сна нам давали сырники со сметаной, а иногда с вареньем? И такие они были вкусные, эти сырники, такие необыкновенные! Маму мы ещё просили дома приготовить такие же, как в садике, а у неё, хоть она и готовила очень вкусно, никак не получалось приготовить именно такие сырники, как в саду! Сегодня мы постараемся вернуться в детство и приготовить вкуснейшие пышные сырники из творога с манкой на сковороде, как в садике! И пошаговый рецепт довольно простой, так что приступаем!

Продукты, необходимые для приготовления пышных сырников из творога с манкой на сковороде:

Творог – 500 грамм

Яйцо - 1 шт.

Сахар – 3-4 ст.л.

Манка – 4 ст.л.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Соль – щепотка

Растительное масло для жарки

Рецепт сырников из творога с манкой на сковороде

Творог положите в удобную глубокую миску, разбейте туда же яйцо. Перемешайте творог и яйцо вместе. Должна получиться довольно однородная масса. Не переусердствуйте – не нужно перетирать творог в пюре. Пусть в тесте остаются маленькие творожные комочки.

В творожную смесь всыпьте сахар и щепотку соли. Если любите послаще – добавьте ещё одну столовую ложку сахара, но не переборщите – от избытка сахара сырники могут гореть на сковороде. Перемешайте все ингредиенты.

Добавьте манную крупу и разрыхлитель. Тщательно перемешайте ингредиенты и оставьте минут на 20-30 для того, чтобы манка разбухла. Когда крупинки манки увеличатся в объёме и станут прозрачными, а не белыми, - тесто готово. В отличие от рецептов, где в творожную массу кладут муку, сырники с манкой получаются пышные, с лёгкой, рыхлой структурой – такие, какие нам давали ещё в детском саду.

Вот такое тесто для пышных сырничков должно получиться в итоге. Зернистая структура творога хорошо видна - и это замечательно: в готовых сырниках будут попадаться творожные вкрапления.

С подготовкой покончено – теперь жарка. Возьмите сковороду с толстым дном, поставьте на огонь и налейте небольшое количество масла. Сами сырники формируем в ладошке, обваливаем их в муке и отправляем жариться на сковороду. Обжарьте с обеих сторон на небольшом огне до образования аппетитных румяных боков.

Подавать тёпленькими с мёдом, сметаной или вареньем. Наши пышные сырники с манкой, такие же, как нам давали в садике, готовы! Зовите всех к столу! Приятного аппетита!