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Суп с кукурузной крупой на говяжьем бульоне: рецепт пошагово с фото

Чем проще суп, чем меньше в нём ингредиентов, тем он вкуснее. Суп с кукурузной крупой - одно из таких блюд. Готовить его быстро и просто, наблюдать, как моментально пустеют тарелки домочадцев, одно удовольствие. Блюда с использованием кукурузной крупы получаются сытные, питательные и очень вкусные. Суп, приготовленный по этому пошаговому рецепту, получается в меру густым и в меру жидким. По желанию можно на этот же объём бульона увеличить количество продуктов.

 

Суп с кукурузной крупой

 

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Ингредиенты для приготовления супа с кукурузной крупой

  • Бульон (говяжий) – 1,5 л
  • Кукурузная крупа – 100 г
  • Болгарский перец – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Укроп свежий, соль, душистый перец горошком

Ингредиенты для приготовления супа с кукурузной крупой

Приготовление супа с кукурузной крупой

Только на вкусном, правильно сваренном бульоне можно приготовить отменный суп. Для этого берём косточку с мясом, заливаем холодной водой. Ставим на большой огонь. Как только закипит и наверху образуется тёмная накипь, сливаем воду. Наполняем кастрюлю новой порцией холодной воды. Ставим вариться. Кладём очищенные целые морковь и лук. Они придадут отвару красивый золотистый цвет. После закипания убавляем огонь до минимума, варим не менее 1-1,5 ч., если есть накипь, собираем её ложкой. Время приготовления зависит от качества мяса, молодое готовится быстрее старого.

Итак, берём готовый бульон, разогреваем. Болгарский перец режем небольшими кусочками: сначала делим овощ пополам, затем шинкуем полосками, режем их поперёк.

 

Нарезать перец фото 1

 

Очищенную среднюю морковь и чеснок натираем на мелкой тёрке.

 

Чеснок и морковь натереть фото 2

 

Обжариваем овощи на сковороде в растительном масле до полуготовности перца. Следим, чтобы морковь не подгорела.

 

Обжариваем овощи фото 3

 

Кладём заправку в кипящий бульон, туда же тонкой струйкой сыпем кукурузную крупу.

 

В суп добавить овощи. всыпать крупу фото 4

 

При этом размешиваем ложкой, иначе получатся комочки.

Укроп измельчаем, добавляем в суп вместе с душистым перцем.

 

Добавить в суп перец и зелень фото 5

 

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Варим на маленьком огне до готовности перца и крупы. В самом конце солим, если изначально бульон был не солёный.

Это блюдо не нуждается в дополнительной заправке. Подаём с гренками, сухариками или свежим чёрным хлебом.

 

Как приготовить суп с кукурузной крупой


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Автор:
Сегодня, 07:27

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