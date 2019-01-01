Суп с сырными кнелями из курицы: рецепт с фото

Лёгкий вкусный супчик на основе куриного бульона является очень сытным благодаря входящим в его состав сырным кнелям, а приготовить его сумеет каждая хозяйка, поскольку состав продуктов в нём очень прост и доступен. Такой суп с кнелями из курицы можно сварить и на обычной воде, добавив сливочное масло. Он подходит для детского питания, а также диетического. Кнели придают супу превосходный сырный вкус и пикантную нотку, а наш пошаговый рецепт поможет и подскажет, как сделать всё вкусно.

Ингредиенты для супа с кнелями из курицы:

Бульон из курицы - 1.5 л

Картофель - 200 г

Макароны (мелкий сорт) - 100 г

Сыр (любой твёрдый сорт) - 120 г

Лук - 1 шт.

Сухари в панировке - 120 г

Яйцо - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Соль - щепотка

Растительное масло - для обжарки овощей

Способ приготовления супа с кнелями из курицы:

На небольшие кусочки нарежьте картофель.

Готовый куриный бульон в кастрюле поставьте на огонь, доведя до кипения. В это время бросьте в кипящий бульон картофель.

Порежьте лук, морковь небольшими кубиками.

Овощи выложите в сковороду и пассируйте в разогретом масле 5-6 минут.

Теперь лук и морковку бросьте к картофелю.

Пока варится и доходит до готовности картофель, можно приступить к приготовлению сырных кнелей.

Мелко натрите сыр и смешайте его с яйцом и панировочными сухарями. Смесь можно немного разбавить бульоном, если получится слишком сухой.

Из такого вот своеобразного теста вылепите небольшие круглые кнели, по размеру как грецкий орех.

К тому времени, как подойдут овощи, закиньте в бульон мелкие макароны, отварите около пяти минут и следом добавьте кнели. Посолите бульон, поперчите по вкусу.

Когда кнели всплывут на поверхность (примерно через 15 минут), значит, они готовы.

Выключайте супчик и сразу подавайте на стол горячим, тёплым и вкусным.

Суп с сырными кнелями из курицы готов. Приятного аппетита!