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Суп с сырными кнелями из курицы: рецепт с фото

Лёгкий вкусный супчик на основе куриного бульона является очень сытным благодаря входящим в его состав сырным кнелям, а приготовить его сумеет каждая хозяйка, поскольку состав продуктов в нём очень прост и доступен. Такой суп с кнелями из курицы можно сварить и на обычной воде, добавив сливочное масло. Он подходит для детского питания, а также диетического. Кнели придают супу превосходный сырный вкус и пикантную нотку, а наш пошаговый рецепт поможет и подскажет, как сделать всё вкусно.

 

Суп с сырными кнелями из курицы

 

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Ингредиенты для супа с кнелями из курицы:

  • Бульон из курицы - 1.5 л
  • Картофель - 200 г
  • Макароны (мелкий сорт) - 100 г
  • Сыр (любой твёрдый сорт) - 120 г
  • Лук - 1 шт.
  • Сухари в панировке - 120 г
  • Яйцо - 1 шт.
  • Морковь - 1 шт.
  • Соль - щепотка
  • Растительное масло - для обжарки овощей

Ингредиенты для супа с кнелями из курицы

Способ приготовления супа с кнелями из курицы:

На небольшие кусочки нарежьте картофель.

 

Картофель нарезать фото 1

 

Готовый куриный бульон в кастрюле поставьте на огонь, доведя до кипения. В это время бросьте в кипящий бульон картофель.

Порежьте лук, морковь небольшими кубиками. 

 

Измельчите лук и морковь фото 2

 

Овощи выложите в сковороду и пассируйте в разогретом масле 5-6 минут.

 

Пассеруем овощи фото 3

 

Теперь лук и морковку бросьте к картофелю.

 

Добавить картофель фото 4

 

Пока варится и доходит до готовности картофель, можно приступить к приготовлению сырных кнелей.

Мелко натрите сыр и смешайте его с яйцом и панировочными сухарями. Смесь можно немного разбавить бульоном, если получится слишком сухой. 

 

Соединить сыр, сухари и яйцо фото 5

 

Из такого вот своеобразного теста вылепите небольшие круглые кнели, по размеру как грецкий орех.

 

Смешать тесто фото 6

 

сформировать шарики фото 7

 

К тому времени, как подойдут овощи, закиньте в бульон мелкие макароны, отварите около пяти минут и следом добавьте кнели. Посолите бульон, поперчите по вкусу.

 

Добавить кнели и макароны фото 8

 

Когда кнели всплывут на поверхность (примерно через 15 минут), значит, они готовы.

 

Кнели вспыли на поверхность фото фото 9

 

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Выключайте супчик и сразу подавайте на стол горячим, тёплым и вкусным.

 

суп с кнелями из курицы рецепт фото

 

Суп с сырными кнелями из курицы готов. Приятного аппетита!


 (голосов: 3)
Автор:
Сегодня, 13:48

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