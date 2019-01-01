Суп с сырными кнелями из курицы: рецепт с фото
Лёгкий вкусный супчик на основе куриного бульона является очень сытным благодаря входящим в его состав сырным кнелям, а приготовить его сумеет каждая хозяйка, поскольку состав продуктов в нём очень прост и доступен. Такой суп с кнелями из курицы можно сварить и на обычной воде, добавив сливочное масло. Он подходит для детского питания, а также диетического. Кнели придают супу превосходный сырный вкус и пикантную нотку, а наш пошаговый рецепт поможет и подскажет, как сделать всё вкусно.
Ингредиенты для супа с кнелями из курицы:
- Бульон из курицы - 1.5 л
- Картофель - 200 г
- Макароны (мелкий сорт) - 100 г
- Сыр (любой твёрдый сорт) - 120 г
- Лук - 1 шт.
- Сухари в панировке - 120 г
- Яйцо - 1 шт.
- Морковь - 1 шт.
- Соль - щепотка
- Растительное масло - для обжарки овощей
Способ приготовления супа с кнелями из курицы:
На небольшие кусочки нарежьте картофель.
Готовый куриный бульон в кастрюле поставьте на огонь, доведя до кипения. В это время бросьте в кипящий бульон картофель.
Порежьте лук, морковь небольшими кубиками.
Овощи выложите в сковороду и пассируйте в разогретом масле 5-6 минут.
Теперь лук и морковку бросьте к картофелю.
Пока варится и доходит до готовности картофель, можно приступить к приготовлению сырных кнелей.
Мелко натрите сыр и смешайте его с яйцом и панировочными сухарями. Смесь можно немного разбавить бульоном, если получится слишком сухой.
Из такого вот своеобразного теста вылепите небольшие круглые кнели, по размеру как грецкий орех.
К тому времени, как подойдут овощи, закиньте в бульон мелкие макароны, отварите около пяти минут и следом добавьте кнели. Посолите бульон, поперчите по вкусу.
Когда кнели всплывут на поверхность (примерно через 15 минут), значит, они готовы.
Выключайте супчик и сразу подавайте на стол горячим, тёплым и вкусным.
Суп с сырными кнелями из курицы готов. Приятного аппетита!
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