Суп из куриных потрошков с фасолью: рецепт с фото
Очень часто мы недооцениваем вкус и пользу таких продуктов, как куриные потрошки, предпочитая мясо. Не зря ещё с давних времён идёт такое поверье, что съеденное сердце животного придаёт человеку силу и здоровье.
Отдельного внимания заслуживают куриная печень и пупки. Куриная печень и куриные пупки (желудочки) очень полезны беременным женщинам, так как содержат фолиевую кислоту, железо и ряд витаминов, к тому же эти субпродукты низкокалорийны.
На самом деле вкус потрошков намного интереснее вкуса мяса во многих блюдах, как первых, так и вторых. С потрошками готовят вкуснейшие салаты, жареные куриные субпродукты идеально подходят к гречке или рису, куриные желудки становятся основой превосходных запеканок, ну а шашлыки из потрошков – настоящий деликатес.
Но раз уж разговор зашёл о большой пользе, то лучше, чем суп из куриных потрошков с фасолью – блюда не найти. Если предполагается, что суп будут кушать маленькие дети, то от специй лучше отказаться, для взрослых же – набор специй сделает суп из куриных потрохов с лапшой и фасолью невероятно пряным, ароматным и богатым на вкус. Простой пошаговый рецепт поможет легко приготовить это ароматное блюдо.
Ингредиенты для приготовления супа из куриных потрошков:
- куриные потроха домашней курицы (печень, пупки) – 350 гр.
- вода очищенная – 2,5 л
- морковь – 1 шт.
- фасоль – 100 гр.
- картофель – 2-3 шт.
- репчатый лук – 1-2 шт.
- соль, перец
- молотый корень петрушки – 1 ч. ложка
- лист лавровый – 1 шт.
- травы итальянские (или другая любимая приправа) – 1 щепотка
- петрушка - небольшой пучок
Приготовление супа из куриных потрошков с фасолью
Чтобы облегчить и ускорить процесс готовки, замачиваем на ночь фасоль в холодной воде.
Утром воду сливаем и ставим вариться фасоль, используя это время на подготовку других продуктов к супу.
Куриные потрошки тщательно промываем в холодной воде, желательно ненадолго их оставить в воде, а потом отбросить на дуршлаг, чтобы жидкость стекла. По желанию потрошки можно разрезать на меньшие куски.
После того, как фасоль немного проварилась, добавляем в кастрюлю куриные потрошки, немного присаливаем, бросаем лавровый листочек. После очередного закипания, убавляем огонь до среднего.
Морковь, очищенную и помытую, натираем на тёрке с крупными зубцами, а репчатый лук нарезаем кубиками или полукольцами.
Картошку чистим и нарезаем кубиками.
Отправляем овощи в кастрюлю, варятся они в среднем минут 10-15.
Оставшиеся специи добавляем в кастрюлю с супом, здесь всё зависит исключительно от личных предпочтений, специи могут быть любыми, но всё же сочетаться по вкусу.
Петрушку промываем, мелко рубим, отправляем в кастрюлю и практически сразу выключаем огонь.
Чтобы суп быстрее настоялся, накрываем его ненадолго крышкой.
Минут через 10 открываем крышку кастрюли с ароматным супом из куриных потрошков с фасолью, разливаем в подогретые порционные тарелки, нарезаем свежий хлеб и зовём семью к обеду.
По желанию можно отдельно отварить лапшу и добавить в каждую тарелку. Варить в супе лапшу не советуем, так как она в супе сильно разваривается.
Пусть вкусный свежий обед принесёт вам радость и пользу! Приятного аппетита!
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