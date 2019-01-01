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Суп из куриных потрошков с фасолью: рецепт с фото

Очень часто мы недооцениваем вкус и пользу таких продуктов, как куриные потрошки, предпочитая мясо. Не зря ещё с давних времён идёт такое поверье, что съеденное сердце животного придаёт человеку силу и здоровье.

 

Суп из куриных потрошков рецепт фото

 

Отдельного внимания заслуживают куриная печень и пупки. Куриная печень и куриные пупки (желудочки) очень полезны беременным женщинам, так как содержат фолиевую кислоту, железо и ряд витаминов, к тому же эти субпродукты низкокалорийны.

 

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На самом деле вкус потрошков намного интереснее вкуса мяса во многих блюдах, как первых, так и вторых. С потрошками готовят вкуснейшие салаты, жареные куриные субпродукты идеально подходят к гречке или рису, куриные желудки становятся основой превосходных запеканок, ну а шашлыки из потрошков – настоящий деликатес.

 

Но раз уж разговор зашёл о большой пользе, то лучше, чем суп из куриных потрошков с фасолью – блюда не найти. Если предполагается, что суп будут кушать маленькие дети, то от специй лучше отказаться, для взрослых же – набор специй сделает суп из куриных потрохов с лапшой и фасолью невероятно пряным, ароматным и богатым на вкус. Простой пошаговый рецепт поможет легко приготовить это ароматное блюдо.

Ингредиенты для приготовления супа из куриных потрошков:

  • куриные потроха домашней курицы (печень, пупки) – 350 гр.
  • вода очищенная – 2,5 л
  • морковь – 1 шт.
  • фасоль – 100 гр.
  • картофель – 2-3 шт.
  • репчатый лук – 1-2 шт.
  • соль, перец
  • молотый корень петрушки – 1 ч. ложка
  • лист  лавровый – 1 шт.
  • травы итальянские (или другая любимая приправа) – 1 щепотка
  • петрушка  - небольшой пучок

Ингредиенты для приготовления супа из куриных потрошков

Приготовление супа из куриных потрошков с фасолью

Чтобы облегчить и ускорить процесс готовки, замачиваем на ночь фасоль в холодной воде.

 

Замочить фасоль фото 1

 

Утром воду сливаем и ставим вариться фасоль, используя это время на подготовку других продуктов к супу.

 

Фасоль отварить фото 2

 

Куриные потрошки тщательно промываем в холодной воде, желательно ненадолго их оставить в воде, а потом отбросить на дуршлаг, чтобы жидкость стекла. По желанию потрошки можно разрезать на меньшие куски.

 

Потрошки промыть и нарезать фото 3

 

После того, как фасоль немного проварилась, добавляем в кастрюлю куриные потрошки, немного присаливаем, бросаем лавровый листочек. После очередного закипания, убавляем огонь до среднего.

Морковь, очищенную и помытую, натираем на тёрке с крупными зубцами, а репчатый лук нарезаем кубиками или полукольцами. 

 

Лук и морковт измельчить фото 4

 

Картошку чистим и нарезаем кубиками.

 

Картофель очистить и нарезать фото 5

 

Отправляем овощи в кастрюлю, варятся они в среднем минут 10-15.

Оставшиеся специи добавляем в кастрюлю с супом, здесь всё зависит исключительно от личных предпочтений, специи могут быть любыми, но всё же сочетаться по вкусу.

 

Добавить в суп из куриных потрошков с фасолью специи фото 6

 

Петрушку промываем, мелко рубим, отправляем в кастрюлю и практически сразу выключаем огонь. 

 

Петрушку нарезать фото 7

 

Добавить зелень в суп фото 8

 

Чтобы суп быстрее настоялся, накрываем его ненадолго крышкой.

Минут через 10 открываем крышку кастрюли с ароматным супом из куриных потрошков с фасолью, разливаем в подогретые порционные тарелки, нарезаем свежий хлеб и зовём семью к обеду.

 

Суп из куриных потрошков с фасолью накрываем и даем постоять фото 9

 

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По желанию можно отдельно отварить лапшу и добавить в каждую тарелку. Варить в супе лапшу не советуем, так как она в супе сильно разваривается.

 

Суп из куриных потрошков рецепт фото

 

Пусть вкусный свежий обед принесёт вам радость и пользу! Приятного аппетита!


 (голосов: 1)
Автор:
Сегодня, 07:40

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