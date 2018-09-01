Свинина с грибами и овощами в духовке: рецепт с фото

Я часто готовлю это блюдо на выходные или когда приходят друзья. Конечно, об их приходе лучше знать заблаговременно, чтобы успеть его приготовить. И тогда вместе с хорошим настроением от встречи вы непременно получите кучу комплиментов и благодарности, но уже после трапезы.

Готовить свинину с грибами и овощами в духовке в рукаве достаточно просто, но потребуется время на маринование и само выпекание, поэтому не лишним будет, если вы это сделаете ещё с вечера (кроме подготовки картофеля).

Итак, для приготовления рецепта свинины с грибами и овощами в рукаве потребуется как минимум около 2 ½ часов. Пошаговый рецепт рассчитан на 4 порции.

Ингредиенты для свинины с грибами и овощами в духовке:

свинина – 300 г;

шампиньоны – 10-12 шт.;

замороженные овощи («мексиканская смесь») – 150 г;

картофель – 6-8 шт.;

лук репчатый – 2 шт.;

лимон – ½ шт.;

чеснок – 2 зубчика;

оливковое масло – 5 ст.л.;

лавровый лист – 2 шт.;

душистый перец – 3 шт.;

сладкий красный перец – 1 ч.л.;

французская горчица в зёрнах – 1 ст.л.;

соль – по вкусу.

Рецепт приготовления свинины с грибами и овощами в духовке

Продукты, которые необходимы для приготовления рецепта тушёной в рукаве свинины с картошкой, грибами и овощами.

Грибы аккуратно очищаем от грязи, при необходимости обновляем срез на ножке (юбочку удаляем по желанию) и быстро промываем их под водой, чтобы не впитали много влаги.

Мясо также вымываем под струёй воды и затем при помощи бумажного полотенца высушиваем и шампиньоны и свинину.

Лук нарезаем полукольцами.

Средними кусками нарезаем свинину.

Далее высыпаем замороженные овощи на сито и в течение нескольких минут (2-3) оставляем их в тёплой воде. Затем промываем и даём стечь воде.

Берём большую миску с высокими бортиками, чтобы потом было удобнее перемешивать, и добавляем в неё шампиньоны и свиное мясо.

Засыпаем порезанный репчатый лук.

Теперь выкладываем мексиканскую смесь.

Добавляем приправы: соль, красный перец, лавровый лист и душистый перец.

Настал черёд французской горчицы в зёрнах, которую выкладываем к другим продуктам.

И, наконец, наливаем оливковое масло.

Можно использовать как рафинированное, так и более ароматное нерафинированное масло.

Выдавливаем сок с половинки лимона.

При помощи чесночного пресса выдавливаем дольки чеснока и отправляем в миску. Также чеснок можно измельчить ножом.

Перемешиваем все ингредиенты и накрываем пищевой плёнкой. Отставляем в сторону мариноваться в течение 40-50 минут и более.

За время, пока маринуется мясо с грибами, очищаем картофель от кожуры и нарезаем некрупными кубиками.

Высыпаем картофель к другим продуктам и тщательно их перемешиваем.

Берём рукав для выпекания, скрепляем с одной стороны и высыпаем всё из миски. Затем завязываем другую сторону и выкладываем на противень. Включаем духовку на 180ºС и выпекаем блюдо в течение 60-70 минут.

Чтобы картошка подрумянилась, за 5 минут до окончания приготовления разрезаем верх рукава (делаем это очень осторожно, чтобы паром не обжечь руки).

Свинина с грибами, картошкой и овощами, запечённая в рукаве – готова! Выкладываем на порционные тарелки и сверху посыпаем мелко порубленной зеленью. Приятного всем аппетита!