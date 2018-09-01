Свинина с грибами и овощами в духовке: рецепт с фото
Я часто готовлю это блюдо на выходные или когда приходят друзья. Конечно, об их приходе лучше знать заблаговременно, чтобы успеть его приготовить. И тогда вместе с хорошим настроением от встречи вы непременно получите кучу комплиментов и благодарности, но уже после трапезы.
Готовить свинину с грибами и овощами в духовке в рукаве достаточно просто, но потребуется время на маринование и само выпекание, поэтому не лишним будет, если вы это сделаете ещё с вечера (кроме подготовки картофеля).
Итак, для приготовления рецепта свинины с грибами и овощами в рукаве потребуется как минимум около 2 ½ часов. Пошаговый рецепт рассчитан на 4 порции.
Ингредиенты для свинины с грибами и овощами в духовке:
- свинина – 300 г;
- шампиньоны – 10-12 шт.;
- замороженные овощи («мексиканская смесь») – 150 г;
- картофель – 6-8 шт.;
- лук репчатый – 2 шт.;
- лимон – ½ шт.;
- чеснок – 2 зубчика;
- оливковое масло – 5 ст.л.;
- лавровый лист – 2 шт.;
- душистый перец – 3 шт.;
- сладкий красный перец – 1 ч.л.;
- французская горчица в зёрнах – 1 ст.л.;
- соль – по вкусу.
Рецепт приготовления свинины с грибами и овощами в духовке
Продукты, которые необходимы для приготовления рецепта тушёной в рукаве свинины с картошкой, грибами и овощами.
Грибы аккуратно очищаем от грязи, при необходимости обновляем срез на ножке (юбочку удаляем по желанию) и быстро промываем их под водой, чтобы не впитали много влаги.
Мясо также вымываем под струёй воды и затем при помощи бумажного полотенца высушиваем и шампиньоны и свинину.
Лук нарезаем полукольцами.
Средними кусками нарезаем свинину.
Далее высыпаем замороженные овощи на сито и в течение нескольких минут (2-3) оставляем их в тёплой воде. Затем промываем и даём стечь воде.
Берём большую миску с высокими бортиками, чтобы потом было удобнее перемешивать, и добавляем в неё шампиньоны и свиное мясо.
Засыпаем порезанный репчатый лук.
Теперь выкладываем мексиканскую смесь.
Добавляем приправы: соль, красный перец, лавровый лист и душистый перец.
Настал черёд французской горчицы в зёрнах, которую выкладываем к другим продуктам.
И, наконец, наливаем оливковое масло.
Можно использовать как рафинированное, так и более ароматное нерафинированное масло.
Выдавливаем сок с половинки лимона.
При помощи чесночного пресса выдавливаем дольки чеснока и отправляем в миску. Также чеснок можно измельчить ножом.
Перемешиваем все ингредиенты и накрываем пищевой плёнкой. Отставляем в сторону мариноваться в течение 40-50 минут и более.
За время, пока маринуется мясо с грибами, очищаем картофель от кожуры и нарезаем некрупными кубиками.
Высыпаем картофель к другим продуктам и тщательно их перемешиваем.
Берём рукав для выпекания, скрепляем с одной стороны и высыпаем всё из миски. Затем завязываем другую сторону и выкладываем на противень. Включаем духовку на 180ºС и выпекаем блюдо в течение 60-70 минут.
Чтобы картошка подрумянилась, за 5 минут до окончания приготовления разрезаем верх рукава (делаем это очень осторожно, чтобы паром не обжечь руки).
Свинина с грибами, картошкой и овощами, запечённая в рукаве – готова! Выкладываем на порционные тарелки и сверху посыпаем мелко порубленной зеленью. Приятного всем аппетита!
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