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Свинина с грибами и овощами в духовке: рецепт с фото

Я часто готовлю это блюдо на выходные или когда приходят друзья. Конечно, об их приходе лучше знать заблаговременно, чтобы успеть его приготовить. И тогда вместе с хорошим настроением от встречи вы непременно получите кучу комплиментов и благодарности, но уже после трапезы. 

 

Свинина с грибами и овощами в духовке

 

Готовить свинину с грибами и овощами в духовке в рукаве достаточно просто, но потребуется время на маринование и само выпекание, поэтому не лишним будет, если вы это сделаете ещё с вечера (кроме подготовки картофеля).

Итак, для приготовления рецепта свинины с грибами и овощами в рукаве потребуется как минимум около 2 ½ часов. Пошаговый рецепт рассчитан на 4 порции.

 

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Ингредиенты для свинины с грибами и овощами в духовке:

  • свинина – 300 г;
  • шампиньоны – 10-12 шт.;
  • замороженные овощи («мексиканская смесь») – 150 г;
  • картофель – 6-8 шт.;
  • лук репчатый – 2 шт.;
  • лимон – ½ шт.;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • оливковое масло – 5 ст.л.;
  • лавровый лист – 2 шт.;
  • душистый перец – 3 шт.;
  • сладкий красный перец – 1 ч.л.;
  • французская горчица в зёрнах – 1 ст.л.;
  • соль – по вкусу.

Ингредиенты для свинины с грибами и овощами в духовке


Рецепт приготовления свинины с грибами и овощами в духовке

Продукты, которые необходимы для приготовления рецепта тушёной в рукаве свинины с картошкой, грибами и овощами.

 

Подготовить грибы и мясо фото 1

 

Грибы аккуратно очищаем от грязи, при необходимости обновляем срез на ножке (юбочку удаляем по желанию) и быстро промываем их под водой, чтобы не впитали много влаги. 

Мясо также вымываем под струёй воды и затем при помощи бумажного полотенца высушиваем и шампиньоны и свинину.

 

Нарезать лук фото 2

 

Лук нарезаем полукольцами.

 

Нарезать мясо фото 3

 

Средними кусками нарезаем свинину. 

 

Замороженные овощи промываем фото 4

 

Далее высыпаем замороженные овощи на сито и в течение нескольких минут (2-3) оставляем их в тёплой воде. Затем промываем и даём стечь воде.

 

Соединить мясо и грибы фото 5

 

Берём большую миску с высокими бортиками, чтобы потом было удобнее перемешивать, и добавляем в неё шампиньоны и свиное мясо.

 

Добавить лук фото 6

 

Засыпаем порезанный репчатый лук.

 

Добавить овощи фото 7

 

Теперь выкладываем мексиканскую смесь.

 

Добавить специи фото 8

 

Добавляем приправы: соль, красный перец, лавровый лист и душистый перец.

 

Добавить горчицу фото 9

 

Настал черёд французской горчицы в зёрнах, которую выкладываем к другим продуктам.

 

Вливаем масло фото 10

 

И, наконец, наливаем оливковое масло. 

Можно использовать как рафинированное, так и более ароматное нерафинированное масло. 

 

Добавить сок лимона фото 11

 

Выдавливаем сок с половинки лимона.

 

Добавить чеснок фото 12

 

При помощи чесночного пресса выдавливаем дольки чеснока и отправляем в миску. Также чеснок можно измельчить ножом.

 

Перемешиваем и накрываем массу фото 13

 

Перемешиваем все ингредиенты и накрываем пищевой плёнкой. Отставляем в сторону мариноваться в течение 40-50 минут и более.

 

Добавить картофель фото 14

 

За время, пока маринуется мясо с грибами, очищаем картофель от кожуры и нарезаем некрупными кубиками. 

Высыпаем картофель к другим продуктам и тщательно их перемешиваем.

 

Все выложить в рукав и запечь фото 15

 

Берём рукав для выпекания, скрепляем с одной стороны и высыпаем всё из миски. Затем завязываем другую сторону и выкладываем на противень. Включаем духовку на 180ºС и выпекаем блюдо в течение 60-70 минут.

 

свинина с грибами и овощами в духовке рецепт фото

 

Чтобы картошка подрумянилась, за 5 минут до окончания приготовления разрезаем верх рукава (делаем это очень осторожно, чтобы паром не обжечь руки). 

 

Свинина с грибами и овощами в духовке

 

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Свинина с грибами, картошкой и овощами, запечённая в рукаве – готова! Выкладываем на порционные тарелки и сверху посыпаем мелко порубленной зеленью. Приятного всем аппетита!

 

Как приготовить свинину с грибами и овощами в духовке


 (голосов: 1)
Автор:
Вчера, 07:50

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