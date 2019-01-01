Рецепты блюд » Вторые блюда » Жареная свинина, запечённая в горчице на сковороде: рецепт с фото

Жареная свинина, запечённая в горчице на сковороде: рецепт с фото

Любой хозяйке хочется баловать своих близких вкусными угощениями, приготовленными собственными заботливыми руками. Жареная свинина, запечённая в горчице на сковороде  – это простое, но вкусное блюдо, подходящее и для уютного домашнего ужина и для большого застолья с друзьями. Пошаговый рецепт довольно лёгкий, а особую пикантность блюду придаёт горчичный соус с лаймом.

 

Жареная свинина, запеченная в горчице на сковороде

 

Смотрите также: Картошка фри, запечённая в духовке (без масла): рецепт с фото.

Ингредиенты для приготовления жареной свинины с горчицей:

  • Свинина – 500 г.
  • Сыр – 100 г.
  • Лайм – 1 шт.
  • Горчица – 1 уп.

Ингредиенты для приготовления жареной свинины с горчицей

Приготовление жареной свинины, запечённой в горчице на сковороде

Для начала подготовим мясо к прожарке. Для этого его следует хорошенько промыть и разделить на кусочки средней толщины. Тщательно отбейте каждый кусок, чтобы мясо получилось мягче и нежнее. Затем лайм разделите на несколько частей и выжмите сок, равномерно распределяя его по всему мясу. Дайте свинине пропитаться в течение некоторого времени.

 

Мясо полить соком лайма фото 1

 

Теперь возьмите горчицу и обильно смажьте ей каждый кусочек мяса с двух сторон. 

 

Смазать мясо горчицей фото 2

 

Дайте ему ещё немного настояться, чтобы вкус мяса получился нежнее. Можете также натереть кусочки солью или любимыми приправами, выложить розмарин или мяту. 

Нарежьте сыр на средние кусочки в количестве, равном количеству мяса. Для нашего блюда лучше всего подойдёт сыр полутвёрдых сортов, например, гауда. 

 

Нарежьте сыр широкими ломтиками фото 3

 

Следом за этим разогрейте глубокую сковороду на медленном огне, добавьте в неё немного растительного масла, а затем выложите подготовленную свинину. Обжаривайте мясо с двух сторон в течение 30-35 минут. После того, как вы в последний раз перевернёте куски, выложите на них сверху нарезанный сыр, чтобы он слегка расплавился. 

 

Обжариваем мясо, укладываем сыр фото 4

 

Подготовьте для нашего блюда отдельную тарелку с широкими краями. Аккуратно выложите кусочки мяса, по желанию украсьте их зеленью и крупномолотым перцем горошком. В качестве соуса к этому блюду можно взять простую горчицу или смешать её с перцем и несколькими каплями сока лайма. 

 

Жареная свинина запеченная в горчице на сковороде рецепт фото

 

Смотрите также: Свинина с апельсинами: рецепт с фото.

 

Жареная свинина, запечённая в горчице на сковороде, готова. Теперь наше блюдо можно подавать к столу. Приятного аппетита!

 

Как приготовить жареную свинину, запеченную в горчице на сковороде


 (голосов: 1)
Автор:
Сегодня, 08:06

Размещение ссылок в комментариях запрещено!

Новый год 2019 Новый год 2019

Рецепты блюд:

» Первые блюда

» Вторые блюда

» Салаты и закуски

» Выпечка и десерты

» Напитки

 

Популярные рецепты

» Рецепты из кабачков

» Рецепты из баклажанов

» Рецепты из печени

» Рецепты с творогом

» Постные рецепты

 

Праздничные рецепты

» День Святого Валентина

» Рецепты на Масленицу

» Рецепты на Пасху