Жареная свинина, запечённая в горчице на сковороде: рецепт с фото

Любой хозяйке хочется баловать своих близких вкусными угощениями, приготовленными собственными заботливыми руками. Жареная свинина, запечённая в горчице на сковороде – это простое, но вкусное блюдо, подходящее и для уютного домашнего ужина и для большого застолья с друзьями. Пошаговый рецепт довольно лёгкий, а особую пикантность блюду придаёт горчичный соус с лаймом.

Ингредиенты для приготовления жареной свинины с горчицей:

Свинина – 500 г.

Сыр – 100 г.

Лайм – 1 шт.

Горчица – 1 уп.

Приготовление жареной свинины, запечённой в горчице на сковороде

Для начала подготовим мясо к прожарке. Для этого его следует хорошенько промыть и разделить на кусочки средней толщины. Тщательно отбейте каждый кусок, чтобы мясо получилось мягче и нежнее. Затем лайм разделите на несколько частей и выжмите сок, равномерно распределяя его по всему мясу. Дайте свинине пропитаться в течение некоторого времени.

Теперь возьмите горчицу и обильно смажьте ей каждый кусочек мяса с двух сторон.

Дайте ему ещё немного настояться, чтобы вкус мяса получился нежнее. Можете также натереть кусочки солью или любимыми приправами, выложить розмарин или мяту.

Нарежьте сыр на средние кусочки в количестве, равном количеству мяса. Для нашего блюда лучше всего подойдёт сыр полутвёрдых сортов, например, гауда.

Следом за этим разогрейте глубокую сковороду на медленном огне, добавьте в неё немного растительного масла, а затем выложите подготовленную свинину. Обжаривайте мясо с двух сторон в течение 30-35 минут. После того, как вы в последний раз перевернёте куски, выложите на них сверху нарезанный сыр, чтобы он слегка расплавился.

Подготовьте для нашего блюда отдельную тарелку с широкими краями. Аккуратно выложите кусочки мяса, по желанию украсьте их зеленью и крупномолотым перцем горошком. В качестве соуса к этому блюду можно взять простую горчицу или смешать её с перцем и несколькими каплями сока лайма.

Жареная свинина, запечённая в горчице на сковороде, готова. Теперь наше блюдо можно подавать к столу. Приятного аппетита!