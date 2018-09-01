Шоппинг в Алании (Турция, Окурджалар): советы туристам

Отдых – это, безусловно, здорово, но буквально все взрослые туристы исходно рассчитывают ещё и на шоппинг. В Турции для этого есть всё. Правда, ушлые аборигены неплохо наваривают, пользуясь наивностью европейцев и славян, особенно тех, кто не знаком с особенностями местной торговли. Не хотите попасть впросак? Читайте, где и как лучше сделать покупки, находясь в Алании (регион Окурджалар).

Шикарный шоппинг в Алании, Турция

Шоппинг в отеле – не тратьте деньги зря

Такой вариант предназначен для самых ленивых туристов. В любом мало-мальски приличном отеле наличествует собственный торговый центр. Там, где много отдыхающих, это целые галереи роллетов, в которых можно купить кожаные и ювелирные изделия, текстиль, джинсы, сувениры. Только цены не радуют. По сравнению с рыночной стоимостью товаров, они выше, как правило, в два раза. Например, за модный в этом году детский круг для купания Фламинго с автора данного материала запросили 50€, на рынке - 20€ (до торга).

Хотя некоторые мелочи, например, крем для загара, сигареты, жвачки, чипсы, можно купить и в отеле.

Шоппинг от гидов – развлечение для сильных духом

Информационная встреча с куратором от туроператора состоится, если не в первый, то во второй день отдыха. Вас обязательно спросят, не хотите ли вы посетить центры торговли ювелирными изделиями, кожей, текстилем. Отвезут с комфортом туда и обратно в удобное время.

Увы, ни в Migros, ни в Waikiki, ни в DeFacto таким способом вы не попадёте. Гиды договариваются с частными торговыми центрами, в которых товары частенько на витринах представлены вообще без ценников, много обходительных продавцов. В таких заведениях туристов обдирают безбожно. Ну, а гиды с этого получают немалый процент на хлебушек с икрой.

Впрочем, если вы любите торговаться, езжайте (развлечётесь, присмотритесь к ассортименту, разведаете цены).

Шоппинг в Алании, Окурджалар, куда податься?

Существует три варианта сделать необходимые покупки, заплатив адекватные деньги.

Выйдите из отеля, пройдитесь вдоль главной трассы. Вы обязательно наткнётесь на один из многочисленных турецких базаров. Начиная от въезда в Окурджалар и до самой Алании, таковые наличествуют буквально через каждый километр. Самый крупный – ALARA GRAND BAZAAR, расположен он почти напротив Maide Beach Hotel. Этот центр объединяет 370 небольших магазинчиков со стандартным для Турции ассортиментом товаров. Здесь же можно найти аптеки, несколько баров, экскурсионные бюро. Торговля начинается с 8.00 утра, заканчивается поздно вечером (в 00.00). Идти лучше после 19.00, когда уже не жарко. Продавцы в это время охотнее торгуются.

Съездите в Аланию. Можно, конечно, взять такси, но за путь в одну сторону придётся заплатить 40-50$. Согласитесь, дороговато. Альтернатива – пассажирский автобус. Выйдите на главную трассу, махните любому с табличкой Alanya. Можно дождаться рейса №50. Цена проезда на нём составляет всего 3$ (можно заплатить 8-10 лир). Путь не близкий, ехать (до конечной остановки) придётся около полутора часов. Зато вы увидите красивейшие окрестности, в том числе знаменитый пляж Клеопатры. Кроме того, в Алании, не торопясь, можно сделать покупки по выгодным ценам. Учтите, автобусы ездят до 23.00.

По пятницам в Окурджалар приезжает рынок. Торговцы останавливаются через дорогу от отеля Mukarnas Spa Resort, товары выкладывают в шатрах-палатках. Элитной кожи вы здесь не найдёте, но джинсы, сумки, обувь, полотенца и мелкая всячина представлены в изобилии. Основной минус - отсутствие нормальных примерочных. Плюс – самые низкие цены. Приезжий рынок начинает работать с 8.00 утра, постепенно сворачивается после 18.00.

Всем удачных покупок!