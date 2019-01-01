Что делает вас счастливым? Гороскоп для каждого знака Зодиака

Что делает вас счастливым? У каждого человека свои слабые и сильные стороны, но немногие знают, что зависят они от того, под каким созвездием родился человек. Ведь астрология влияет на все аспекты личности. Поэтому, если вы хотите узнать, что сделает вас счастливым, загляните в свой гороскоп, скорее всего, ваш знак Зодиака сможет ответить на этот непростой вопрос.

Что делает вас счастливым по гороскопу для каждого знака Зодиака

Овен

Для Овна нет ничего лучше, чем сталкиваться каждый день с проблемами, которые он будет терпеливо преодолевать. Этот знак обожает спорить, делать ставки и выигрывать. Как бы это ни звучало абсурдно, но Овен обожает чувствовать, как адреналин бушует в нём. Желание победить и увидеть восхищение в глазах наблюдателей за его фурором делает его счастливчиком! Хотя есть ещё одна вещь, которая радует Овна – это деньги, но их должно быть очень много, как говорится, чтобы «куры не клевали».

Телец

Его цель – спокойная и мирная жизнь, поэтому счастье ему приносит полная релаксация. А расслабиться этот знак Зодиака может только при одном условии – уверенность в завтрашнем дне. Причём это касается не только отношений с партнёром по браку и бизнесу, но и финансовых дел, безденежье гнетёт Тельца. Ещё одна вещь, которая радует Тельца – это успешные дети, которых хвалят воспитатели, учителя, окружающие, одним словом, все…

Близнецы

Даже сами Близнецы не могут чётко ответить на вопрос, что сделает вас счастливым? Ведь их жизнь никогда не стоит на месте. Если вчера они скакали от счастья при виде купленной машины, о которой так давно мечтали, то завтра радуются поездке в электричке весёлой компанией. С ними не соскучишься. Также Близнецы будут на седьмом небе от счастья, общаясь, ведь этот знак довольно любопытен.

Рак

Это самый романтичный знак, обожающий больше всего в мире, когда о них заботятся – обнимают, целуют, холят и лелеют. Объятия заставляют их чувствовать себя в безопасности. Так как Рак – семейный знак, то счастливыми их делает большой и комфортный дом, любимый человек и воспитанные дети, а также упитанные домашние питомцы.

Лев

Очень сильный и тщеславный знак, поэтому он блажен и польщён, когда купается в комплиментах. Также для него важно положение в обществе, чем оно выше, тем он более радостен. А вот огорчить их может то, что их кто-то не ценит или же завидует. Им должны восторгаться, а не таить злость и делать подлянки. Одним словом, львиное счастье – это быть круче всех!

Дева

Самый рациональный знак Зодиака, он никогда не идёт на поводу у эмоций, принимает решение, тысячу раз подумав. Именно это качество он в себе больше всего любит и очень счастлив, когда другие подмечают, насколько он разумен и продуман.

Весы

Они стремятся к простой и расслабленной жизни, без драмы и потрясений. Им нравятся спокойствие и согласие, поэтому они в большом восторге, когда жизнь идёт по правилам. Они ждут, что эту гармонию им обеспечит вторая половинка. Весы счастливы, когда рядом с ними есть тот, кто будет их хвалить, жалеть и искренне любить.

Скорпион

Этот знак по жизни авантюрист, поэтому самое большое счастье для него – это жизнь, полная приключений. Также он счастлив, когда ему доверяют, тем более сам Скорпион не особенно откровенен с окружающими. К тому же, огромную радость ему доставляет борьба и победа в ней, без противостояния ему скучно.

Стрелец

Он обожает исследовать новые миры и чувствовать бушующий адреналин. Ценит приятные сюрпризы. У него есть страх превратить свою жизнь в скучное бытие, она должна быть захватывающей. Приключение – это самое большое счастье для этого знака: прыжок с парашютом, полёт на аэроплане и другой экстрим. Вот, что ему нужно.

Козерог

Для этого знака большое счастье, когда он чувствует уважение к себе. Для него не имеет значения, кто ценит его – семья, коллеги, друзья или же соседи. Также их радует, когда их жизнь идёт строго по плану, составленному ими ещё в молодости. Каждый выполненный пункт задуманного – превозносит их от счастья до небес.

Водолей

Это независимый знак, который стремится к тому, чтобы все поняли, что его личность уникальна, поэтому не стоит ему навязывать свои правила и обязанности. Самое большое счастье для этого знака – это гармония с самим собой и сохранение собственного пространства.

Рыбы

Один из самых замкнутых знаков Зодиака, поэтому даже им самим тяжело осознать, что на самом деле им доставляет наслаждение. Скорее всего, это искусство, литература, кино. Однако не только творчеством сыты Рыбы, но и деньгами. Их у них должно быть в достатке, чтобы они чувствовали себя счастливым человеком, но при этом они не должны работать там, где на них давят. По их мнению, жизнь – это радость, а не прозябание в четырёх стенах под гнётом наблюдателя.

Прислушавшись к советам гороскопа, можно чётко сказать: у каждого знака Зодиака своя правда, что сделает их счастливыми. Однако самое главное, что нужно помнить, что удача поджидает только тех, кто не откладывает желаемое на потом. Счастье рождается здесь и сейчас!