Идеальный парень для каждого знака Зодиака

Не верите тому, что созвездие, под которым вы родились, может влиять на вашу личную жизнь? А зря, потому что зодиакальный знак может не только рассказать о ваших целеустремлённостях и страстях, но и продиктовать, с кем можно заводить роман, а кого стоит остерегаться. Итак, как создать идеальные отношения и кто для вас подходящий парень в зависимости от знака Зодиака.

Идеальный парень для каждого знака

Женщина Овен

Она смелая и независимая, всегда думает головой, а не сердцем. Для неё любое препятствие, преподнесённое судьбой, - возможность в очередной раз взять всё в свои руки и доказать, что она, как всегда, лучшая!

Идеальная пара





Мужчина Рак. Он привлекателен и обаятелен для этой сильной дамы. Ему же доставляет удовольствие покорить эту неприступную женщину. Он старается открыть в ней самое лучшее. Кстати, этим он удивляет даже девушку Овна, которая, в принципе, о себе довольно высокого мнения.

Мужчина Рыбы. Он спокойный и надёжный. Эти качества очень ценятся Овном. У них может сложиться крепкий и долгий союз.

Неподходящий партнёр





Мужчина Близнецы. Страсть в начале отношений со временем будет перечёркнута ветреностью и эмоциональность этого знака.

Мужчина Лев. Эти знаки оба лидеры, поэтому их отношения будут напоминать вечную борьбу.

Женщина Телец

Девушки, рождённые под этим знаком Зодиака, преданные партнёрши, ценят роскошь. В меру таинственные, в меру простые в общении.

Идеальная пара





Мужчина Телец. Они как родственники, у которых единые цели и единые взгляды на жизнь. В интимной жизни у них полная гармония, вместе они тонут в море страсти и обожания друг друга.

Мужчина Рак. Этот мужчина всегда знает, что хочет его женщина-Телец. Они являются одним целым, дополняя друг друга во всём, начиная от внешних данных и заканчивая эмоциями.

Неподходящий партнёр

Мужчина Лев. Этот парень довольно требователен в отношениях, поэтому со спокойной женщинойТельцом ему будет скучно. Её же будет раздражать его постоянная игра на публику.

Мужчина Стрелец. Они совершенно разные психотипы, поэтому никогда не смогут найти точки соприкосновения: их отношения уже первоначально обречены.

Женщина Близнецы

Она романтичная, вечно витающая в облаках. Сердечная и верная в любви. Коммуникабельная и умеет подчеркнуть свои достоинства, может найти общий язык с любым парнем.

Идеальная пара

Мужчина Рак. Они оба романтики, поэтому им будет легко по жизни. Он ищет настоящую любовь, она же умеет любить так, как никто иной.

Мужчина Весы. Они идеальное дополнение друг друга, причём как на физическом уровне, так и на ментальном. Он целеустремлённый и самостоятельный, она пластичная.

Неподходящий партнёр

Мужчина Скорпион. Этот парень горяч и пылок, к тому же очень ревнивый. Близнецы же не могут жить на вулкане страстей. Это их утомляет.

Мужчина Дева. Он скрытный человек, что сводит любопытных Близнецов с ума.

Женщина Рак

Добрая и амбициозная девушка, которую привлекают люди, разделяющие её страсти. Она интеллектуальна и в меру эмоциональна. Обладает прекрасным чувством юмора, любит посмеяться над другими.

Идеальная пара





Мужчина Весы. С этим человеком женщина Рак сможет создать идеальные отношения, притом не только любовные, но и деловые. Он умеет удерживать равновесие, что позволяет ей чувствовать себя в безопасности.

Мужчина Телец. Он стабильный и довольно приземлённый. Она же суперэмоциональна. Но он сможет сдержать её порывы.

Неподходящий партнёр





Мужчина Скорпион. Его страсть давит женщину Рака. Они оба ревнивые знаки Зодиака, поэтому и не смогут создать гармоничный союз, постоянно видя поблизости соперника.

Мужчина Дева. Что она, что он – закрытые знаки, поэтому не смогут наладить нормальную коммуникативную связь. Они любят переживать, но боятся в этом признаться, что тоже их оттолкнёт друг от друга.

Женщина Лев

Она любит себя, поэтому ценит, когда и другие её обожают. Когда она влюбляется, то верна и несокрушима. Она сильная по натуре, поэтому с ней тяжело слабым людям, зато со схожим по темпераменту с ней человеком она сможет создать идеальные отношения.

Идеальная пара





Мужчина Близнец. Он душевный, отзывчивый и добропорядочный. В ней его восхищает трудолюбие и несокрушимость. Он будет боготворить её вечно.

Мужчина Скорпион. Он не любит доминировать во взаимоотношениях, однако в постели он всегда лидер, что очень привлекает Львиц. Они станут преданной парой и, скорее всего, никогда не разойдутся.

Неподходящий партнёр





Мужчина Водолей. Этот парень слишком свободный, он не умеет противостоять сильной Львице, уходя в себя или в сторону, чтобы избежать проблем. Львица просто проглотит такого мягкого мужчину.

Мужчина Козерог. Он свободолюбивый знак Зодиака. Лев же считает, что только она может разрешать и запрещать, поэтому с Козерогом они не смогут найти точки соприкосновения.

Женщина Дева

Она женщина-загадка, притом не только для сильного пола, но и для себя: часто путается в своих мыслях. Дева уязвима, но всегда скрывает это.

Идеальная пара

Мужчина Весы. Он непреклонен в своих целях. Если влюбился, то всегда добьётся своего. Это как раз и покорит Деву. Этот парень будет относиться к ней с заботой. Никогда не обидит её.

Мужчина Козерог. Этот парень сможет вытащить Деву из раковины, в которой она так любит прятаться. Она таинственная личность, но Козерогу она сможет раскрыть свои тайны.

Неподходящий партнёр

Мужчина Рак. Дева не сможет найти общий язык с человеком, схожим в чём-то с ней по характеру – так же, как и она, он любит попереживать и пожаловаться на судьбу-злодейку.

Мужчина Рыбы. Эти знаки мягкие и неуверенные. Их связь будет нервной из-за недосказанности.

Женщина Весы

Эта женщина знает, что хочет от жизни, и пока она не получит желаемое, её не остановить. Всегда стремится получить лучшее, в том числе и в отношениях с противоположным полом. Энергична, коммуникабельна, умеет найти подход к любому.

Идеальная пара





Мужчина Стрелец. Он – свободолюбивый, она любит таких, поэтому их союз будет гармоничным. Он витает в облаках, она же возвращает его на землю. Они отлично дополняют друг друга.

Мужчина Лев. Они оба преданные люди. Она всегда умело гладит его по шёрстке, он же, довольный и игривый, бросает ей вызовы. Эти двое – отличный тандем.

Неподходящий партнёр

Мужчина Козерог. У него нет цели, что очень раздражает целеустремлённую девушку Весы. Она его жажду приключений рассматривает как лень, она же для него занудна. Первоначально их захлёстывает страсть, но девушка Весы быстро перегорает.

Мужчина Рыбы. Она бессердечна к впечатлительности этого парня. Ему не по вкусу её честность и грубая откровенность.

Женщина Скорпион

Это самый сложный знак Зодиака. Эмоциональный, пылкий, ревнивый и очень требовательный ко второй половинке. Аппетиты Скорпионов в интимной жизни ошеломляют, а злобный язык – обижает. Она сильная девушка, и если её заинтересовал какой-то мужчина, она добьётся своего.

Идеальная пара





Мужчина Козерог. Это терпеливый знак Зодиака – идеальный партнёр для бесстрашной и страстной девушки Скорпиона. У них невероятная химия в интимной жизни, и страсти никогда не утихнут.

Мужчина Лев. Они пылкие и преданные партнёры, всегда найдут точки соприкосновения, как в интимной жизни, так и в деловых отношениях.

Неподходящий партнёр

Мужчина Скорпион. Этот парень не сможет справиться с женщиной Скорпионом. Эти знаки настолько остры на язык, что вытерпеть друг друга не смогут, будут жалить и жалить.

Мужчина Близнецы. Романтичный по натуре, он не сможет выдержать жёсткость Скорпиона. Она же считает его надоедой. Одним словом, они не пара.

Женщина Стрелец

Она бесстрашна, поэтому её и называют звездой приключений. Женщина Стрелец всегда руководствуется сердцем, даже если оно её и подводит. Вторую половинку она ищет такую же, как и сама – свободолюбивую и чтобы любил путешествовать.

Идеальная пара





Мужчина Овен. Эти знаки оба беззаботные и лёгкие, никогда ничего не драматизируют. Их отношения наполнены весельем и симпатией.

Мужчина Водолей. Этот парень всегда придёт на помощь женщине Стрельцу во всём, как в быту, так и на работе. Он же и разделит её жажду приключений. Они изобретательны в интимной жизни.

Неподходящий партнёр





Мужчина Телец. Он очень приземлённый, любитель посидеть дома, а не колесить по свету. Женщину Стрельца же раздражает его домовитость.

Мужчина Дева. Он - ценитель порядка и чистоты, что не может ему дать эта вечно думающая только о себе женщина Стрелец.

Женщина Козерог

Остроумная особа. Она довольна закрытая, терпеливая, целеустремлённая и серьёзная. Всегда добивается желаемого. Все возникшие проблемы решает с лёгкостью.

Идеальная пара

Мужчина Рыбы. Женщина-Козерог сможет успокоить вечно переживающего мужчину Рыбу. Он же сможет разбавить её излишнюю серьёзность.

Мужчина Дева. Они оба сдержанны в чувствах, им хорошо в компании друг друга.

Неподходящий партнёр

Мужчина Лев. Довольно беспокойный знак, что так раздражает Козерогов. Он обожает находиться в центре событий, для неё же предпочтительна тень. Она суха и практична для мужчины авантюриста.

Мужчина Овен. Он – любитель авантюр, она – мисс логика, поэтому они не пара.

Женщина Водолей

Всегда впереди, так как по природе своей - создатель, любительница новшеств. Её раздражают ограничения, так как это довольно свободолюбивая особа. Никогда ни к кому не привязывается.

Идеальная пара





Мужчина Весы. Он, как и Водолей, общителен и социален. Они созидатели, что тоже их сближает. Интеллектуалы по жизни.

Мужчина Близнецы. Они очаровательны, что всегда привлекает к ним внимание. Интимная жизнь у них захватывающая, так как они оба непредсказуемы. Близнецы, одни из немногих, кто сможет навсегда удержать около себя эту непокорную женщину.

Неподходящий партнёр

Мужчина Скорпион. Ревнивый знак не сможет стерпеть общительную девушку. Её ветреность его раздражает. Она же не представляет своей жизни в клетке, в которую захочет её посадить Скорпион.

Мужчина Рыбы. Требователен к свободолюбивой женщине. Эти парни требуют много внимания, которого не может им дать девушка Водолей.

Женщина Рыбы

Она чувствительная, романтичная, наблюдательная, творческая женщина. В меру застенчивая и милая, она довольно рассеянная.

Идеальная пара

Мужчина Рак. Они оба сострадательны. Любят заботиться и с радостью принимать заботу к себе. У них гармоничные отношения, а брак будет крепким и длительным.

Мужчина Козерог. Обеспечивает нужный для Рыб фундамент в отношениях, строящийся на мечтательности. Козерог мудр, чтобы не зацикливаться на рассеянности Рыбы.

Неподходящий партнёр

Мужчина Близнец. Он излишне откровенен для ранимых Рыбок. Близнецов раздражает в этих женщинах завышенная доброта и стремление прийти на помощь.

Мужчина Весы. Он жёсткий и прямолинейный, что доводит Рыбок до слёз. Она любительница одиночества, он же человек социума, что тоже отталкивает их друг от друга.

Итак, чтобы создать идеальные отношения, прежде всего, узнайте, какого знака Зодиака понравившийся вам парень, возможно, и не стоит с ним сближаться, чтобы не поломать свою и его судьбу. Хотя, конечно, лучше следовать своему сердцу, оно редко обманывает…