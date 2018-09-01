5 бытовых приборов для самых экономных хозяек

Рассматривая полки супермаркетов бытовой техники, диву даёшься! Сколько же там всего полезного и не очень. Бесспорно, купить хочется многое, но прежде чем совершать необдуманные приобретения, ознакомьтесь со списком приборов, использование которых помогает здорово сэкономить семейный бюджет. Да, их нельзя отнести к категории must have, но такая техника однозначно облегчает жизнь хозяйкам.

Какие бытовые приборы для экономных хозяек стоит купить, чтобы помочь бюджету семьи

Дополнительная морозильная камера

Эта вещь прежде всего необходима садоводам-огородникам. Заморозка – простейший способ сохранения урожая. Всего-то и нужно: помыть, накрошить, расфасовать по пакетам.

Даже если собственного приусадебного участка нет, прибор всё равно будет полезен. Вы же знаете, цены на овощи и фрукты в сезон в 3-5 раз ниже, чем в холодный период. Экономия очевидна. И не нужно мучиться с консервацией.

А самые умелые хозяйки делают полуфабрикаты. Речь идёт не только о пельменях, но и о чебуреках, фаршированном перце, блинчиках с начинкой и прочей вкуснятине. Приготовить их самостоятельно в несколько раз дешевле, чем купить (+ уверенность в качестве).

Да, исходно придётся потратиться. Но за 2-3 года прибор окупится. Годовое потребление электроэнергии техникой класса А+ ≈ 180 кВт / ч, месячное – 15 кВт / ч. В денежном эквиваленте это составляет на момент публикации примерно 80 руб.

Электросушилка

Ещё один агрегат, неимоверно полезный для любителей домашних заготовок. Сушёные фрукты и ягоды подходят не только для компота, но и замечательно заменяют конфеты и вредные покупные десерты. Кроме того, в электросушилке можно вялить мясо и рыбу, балуя домочадцев изумительными деликатесами класса люкс. С помощью этой чудо-техники можно также заготавливать впрок грибы и травы для фитолечения.

По мнению хозяек, наиболее практичны модели с принудительной циркуляцией вентилятором.

Цены на кухонные электросушилки колеблются в диапазоне от 1200 руб. до бесконечности.

Хлебопечь

Появившись на рынке лет 10 назад, эти агрегаты создали настоящий бум. Правда, нынче спрос на них упал. Что совершенно неоправданно. Да, полки супермаркетов ломятся от ассортимента хлебобулочных изделий. Только качество их куда хуже, чем у выпечки, приготовленной самостоятельно.

Функционал современных хлебопечек разнообразен. С их помощью можно делать йогурт и творог, месить тесто, готовить джем и варенье. А ещё кексы, французские багеты, пироги… Согласитесь, домашняя кулинария – это не только экономно, но и здорово!

Ценовая линейка начинается с отметки в 2700 руб.

Пароочиститель

Домоводство не ограничивается кулинарией! Хозяйки, которые ценят уют и чистоту в доме, в восторге от прибора, помогающего привести в порядок ковровые поверхности, окна, мягкую мебель. Результат даёт фору любой дезинфекции. Агрегат легко справляется с грязью и пылью, вредоносными бактериями и аллергенами, убирает неприятные запахи.

Ручной отпариватель – замечательная альтернатива утюгу.

Вы спросите, а в чём же экономия? Отвечаем: использование пароочистителя позволяет значительно сократить расходование термоядерной бытовой химии, расходы на которую съедают львиную долю семейного бюджета. Кроме того, дорогостоящие услуги химчистки больше не понадобятся.

Цены – от 1000 руб. и выше.

Ирригатор

Этот прибор чрезвычайно полезен для гигиены полости рта. Вода, генерируемая ирригатором под мощным напором, идеально вычищает пространство между зубами. Особенно довольны люди, которые носят протезы.

Регулярное использование данного вида техники крайне положительно сказывается на здоровье ротовой полости. Вы сможете немало сэкономить, не тратясь на визиты к стоматологу, ультразвуковую чистку, средства, освежающие дыхание.