Как приготовить рульку свиную в духовке: рецепт с фото

Если Вы любите историю и восторгаетесь интересной архитектурой, советую посетить Чехию и побывать в Праге. Здесь в каждом доме и улочке в центральной части города ощущается дыхание столетий, сама спокойная атмосфера и неспешность коренных жителей подчёркивает почтенный возраст этих богатых воспоминаниями и историей мест. Пивные ресторанчики или, как их в Чехии называют, господы, расположенные в центре столицы - настоящие объекты исторического наследия, но кроме этого, там Вы сможете очень вкусно пообедать и попить замечательного свежего пива, которое абсолютно заслуженно считают одним из лучших в мире. К пиву рекомендую заказать вепрово колено или, по-нашему, свиную рульку, запечённую в духовке. Уверяю, такого Вы не попробуете больше нигде. Блюдо чертовски вкусное, хотя и жирное, но ради него стоит забыть на день о принципах здорового питания, оно того точно стоит.

Если же пока времени на поездку нет или обстоятельства не позволяют, вполне можно приготовить вепрово колено у себя дома. Пошаговый рецепт простой, но относительно ёмкий по времени, так что запасёмся терпением и приступим.

Ингредиенты для приготовления свиной рульки в духовке

Для нашего блюда покупаем переднюю свиную голенку (в задней мало мяса) и два литра тёмного пива (так как настоящего чешского я не нашла, то купила разливное в фирменном магазине частной пивоварни).

Также нам понадобятся:

перец душистый - 10 горошин,

кусочек свежего корня имбиря (приблизительно 2 см),

0,5 ч.л. майорана,

1 ч.л. сушёной зелени петрушки,

5 лавровых листьев,

0,5 ч.л. зёрен тмина,

2 ст.л. соли - из этого приготовим пряную смесь №1 для варки рульки;

2 ст.л. масла (оливкового, но можно кукурузное или подсолнечное),

3 зубка чеснока,

1 ст.л. мёда,

1 ст.л. соевого соуса,

0,5 ч.л. чёрного молотого перца - это будет смесь №2 для запекания.

Рецепт приготовления свиной рульки в духовке

Дома голенку хорошо обработать: помыть и отскоблить. В большую кастрюлю уложить голенку, добавить смесь №1...

...и залить купленным пивом.

Поставить на плиту, после закипания продолжать варить 2,5 часа на медленном огне, регулярно переворачивая рульку. После этого голенку достать из "маринада" и охладить.

В это время приготовить смесь №2: смешать измельчённый чеснок с растительным маслом, добавить мёд, соевый соус и чёрный молотый перец,

и этим "миксом" натереть наше "вепрово колено".

Уложить в посуду для запекания и выдержать в духовке в течение 30-40 минут, установив температуру 180 градусов, регулярно поливая выделившимся соком. Зовём всех к столу, "вепрово колено" готово. Подавать с зеленью и различными соусами. В Чехии бы Вам к этому блюду непременно подали бы бокал фирменного пива.