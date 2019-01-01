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Рецепт вкусного шоколадного пудинга с пошаговыми фото

Как большая любительница шоколадных десертов, я время от времени балую себя и своих близких любимым шоколадно-ореховым пудингом собственного приготовления. Баночку такого лакомства можно купить и в магазине, но домашний шоколадный пудинг по этому рецепту с фото выходит не только вкусный, он также не содержит никаких вредных добавок, да и вкус его получается намного насыщеннее. 

 

Рецепт шоколадного пудинга

 

Я готовлю шоколадный пудинг с добавлением тёртого ореха, на мой взгляд так получается ещё вкуснее. Но вполне можно и не добавлять орехи, если их не оказалось под рукой или в семье есть нелюбители данного продукта.  

 

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Итак, для приготовления шоколадного пудинга понадобится (на две порции):

  • 1 стакан молока
  • 1 ст. ложка сахарной пудры
  • 1 ст. ложка какао
  • 1 ст. ложка крахмала 
  • 4 дольки шоколада 
  • горсть фундука 

Способ приготовления шоколадного пудинга:

Для приготовления пудинга нам понадобится тёплое молоко. Немного разогреем его и перельём в миску. 

 

Разогреть молоко фото 1

 

Теперь добавляем к молоку какао, сахарную пудру и крахмал. Быстро перемешиваем, чтобы не образовались комочки. Кстати, при приготовлении десертов вместо привычного картофельного крахмала я использую кукурузный. 

 

Добавляем какао, сахарную пудру и крахмал фото 2

 

Фундук измельчаем на мелкой тёрке и добавляем в миску. Вместо фундука можно также взять миндаль или грецкие орехи. Или вовсе опустить этот момент. 

 

Добавить измельченные орехи фото 3

 

Переливаем нашу смесь в небольшую кастрюльку и ставим на медленный огонь. Варим до загустения, постоянно помешивая. Займёт это 3-4 минуты. 

 

Варим до загустения фото 4

 

В самом конце, когда пудинг уже практически готов, опускаем в него несколько долек любимого шоколада – горького или молочного. Перемешиваем, чтобы шоколад растопился и пудинг стал однородным. 

 

Добавить шоколад фото 5

 

Готовый пудинг получается насыщенного шоколадного цвета. Пока он ещё горячий, переливаем его в красивые стаканчики или креманки. Накрываем плёнкой и даём немного остыть, а затем полностью охлаждаем в холодильнике. При подаче можно украсить пудинг тёртыми орехами, кокосовой стружкой, фруктами. Приятного аппетита! 

 

Разлить шоколадный пудинг в формы и украсить фото 6

 

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Напоследок хочу отметить, что все, кто пробовал пудинг по этому рецепту, говорят, что он намного вкуснее всех магазинных пудингов, даже самых известных марок. Попробуйте и вы это замечательное шоколадное лакомство! 

 

пудинг шоколадный рецепт фото


 (голосов: 1)
Автор:
Вчера, 07:59

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