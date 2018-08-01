Рулет из лаваша с сыром и зеленью

Рулетики из лаваша можно делать с самой разнообразной начинкой. Их настолько много, что вы никогда не повторитесь, и каждый раз они будут индивидуальны. Такой рецепт рулета из лаваша с сыром и зеленью можно дополнять другими продуктами или убирать те, что вам не нравятся. Такие рулетики с различными закусками – отличный вариант, когда гости приходят без предупреждения и вам надо быстро что-то приготовить; на пошаговых фото видно, как всё просто.

Самый простой рецепт начинки – это традиционный салат «Белочка» или его ещё называют еврейским. Салат легко и быстро готовится, затраты на продукты небольшие, поэтому закуску можно назвать бюджетным вариантом. А времени на приготовление у вас уйдёт не более 15 минут.

Ингредиенты для приготовления рулета из лаваша с сыром и зеленью

укроп – 1 пучок,

петрушка – 1 пучок,

яйца куриные - 2 шт.,

сыр плавленый – 2 шт.,

соль – по вкусу,

чеснок – 3 зубчика,

майонез (40 %) – 4-5 ст. ложек,

лаваш – 1 шт.

Рецепт приготовления рулетов из лаваша с сыром и зеленью



Зелень можно брать любую на ваш вкус. Но единственное пожелание, чтобы она не имела приторного вкуса. Например, кинза не очень подойдёт для такой закуски, так как её запах будет перебивать всё. Укроп и петрушка – лучший вариант. Помойте зелень и мелко порубите.

Яйца отварите до готовности, обычно, не более 10 минут. Остудите и очистите от скорлупы. Затем или натрите на мелкой тёрке или нарежьте кубиками.

Чеснок измельчите и добавьте в миску с яйцами и зеленью.

Плавленый сыр очистите от фольги и натрите на мелкой тёрке.

Залейте майонез. Он не должен быть слишком густым. Поэтому лучше взять майонез с маленьким процентом жирности.

Хорошо перемешайте содержимое. Обычно соль не требуется, так как чеснок придаёт свой вкус, но на всякий случай попробуйте и, если надо, то добавьте.

Раскройте тонкий лаваш и смажьте его закуской, которую приготовили.

Заверните рулет.

Порежьте рулет на небольшие порционные кусочки и можно подавать к столу, как на праздник, так и просто к обеду.