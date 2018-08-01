Роллы со шпротами, авокадо и маринованным имбирём. Мастер-класс по приготовлению домашних роллов

Если вы часто заказываете роллы, и для вас они означают праздник и хорошее нестроение, то пора начинать их готовить дома. Сегодня мы расскажем вам, как приготовить роллы со шпротами, авокадо и маринованным имбирём. Наш простой рецепт с понятными фото поможет даже новичкам справиться с поставленной задачей.

Вкуснейшие роллы со шпротами, авокадо и маринованным имбирём

Подготавливаем следующие продукты для приготовления:



рис для роллов или суши;

листы водоросли нори;

шпроты в масле;

рисовый уксус (используется для заправки риса);

маринованный имбирь;

васаби;

соевый соус;

авокадо.

Рис тщательно промываем и варим его в несолёной воде в соотношении риса и воды 1:1 в течение двадцати минут. Готовый рис отбрасываем на дуршлаг, а потом заправляем рисовым уксусом. Авокадо чистим и режем на дольки. Теперь всё готово для начала работы.

Во избежание кишечных инфекций руки нужно держать в чистоте и каждый раз смачивать их в подкисленной воде. Горсть риса равномерно распределяем по шершавой поверхности прессованной нори, верхний край оставляем незаполненным.

Выкладываем начинку на рисовую поверхность. Сначала кладём дольки авокадо, затем шпроты. Для усиления вкуса добавляем в ролл тонкие пласты маринованного имбиря (по желанию).

Осторожно скручиваем ролл в тугой рулетик при помощи бамбуковой циновки.

Разрезать ролл на порционные кусочки следует очень острым и большим ножом, чтобы не помять ролл.

Домашние роллы готовы. Очень вкусное и сытное блюдо, которое следует подавать с маринованным имбирём, васаби и соевым соусом.