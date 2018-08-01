Роллы со шпротами, авокадо и маринованным имбирём. Мастер-класс по приготовлению домашних роллов
Если вы часто заказываете роллы, и для вас они означают праздник и хорошее нестроение, то пора начинать их готовить дома. Сегодня мы расскажем вам, как приготовить роллы со шпротами, авокадо и маринованным имбирём. Наш простой рецепт с понятными фото поможет даже новичкам справиться с поставленной задачей.
Вкуснейшие роллы со шпротами, авокадо и маринованным имбирём
Подготавливаем следующие продукты для приготовления:
- рис для роллов или суши;
- листы водоросли нори;
- шпроты в масле;
- рисовый уксус (используется для заправки риса);
- маринованный имбирь;
- васаби;
- соевый соус;
- авокадо.
Рис тщательно промываем и варим его в несолёной воде в соотношении риса и воды 1:1 в течение двадцати минут. Готовый рис отбрасываем на дуршлаг, а потом заправляем рисовым уксусом. Авокадо чистим и режем на дольки. Теперь всё готово для начала работы.
Во избежание кишечных инфекций руки нужно держать в чистоте и каждый раз смачивать их в подкисленной воде. Горсть риса равномерно распределяем по шершавой поверхности прессованной нори, верхний край оставляем незаполненным.
Выкладываем начинку на рисовую поверхность. Сначала кладём дольки авокадо, затем шпроты. Для усиления вкуса добавляем в ролл тонкие пласты маринованного имбиря (по желанию).
Осторожно скручиваем ролл в тугой рулетик при помощи бамбуковой циновки.
Разрезать ролл на порционные кусочки следует очень острым и большим ножом, чтобы не помять ролл.
Домашние роллы готовы. Очень вкусное и сытное блюдо, которое следует подавать с маринованным имбирём, васаби и соевым соусом.
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