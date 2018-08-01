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Роллы со шпротами, авокадо и маринованным имбирём. Мастер-класс по приготовлению домашних роллов

Если вы часто заказываете роллы, и для вас они означают праздник и хорошее нестроение, то пора начинать их готовить дома. Сегодня мы расскажем вам, как приготовить роллы со шпротами, авокадо и маринованным имбирём. Наш простой рецепт с понятными фото поможет даже новичкам справиться с поставленной задачей.

 

Роллы со шпротами, авокадо и маринованным имбирем. Мастер-класс по приготовлению домашних роллов.

 

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Вкуснейшие роллы со шпротами, авокадо и маринованным имбирём

Подготавливаем следующие продукты для приготовления:

  • рис для роллов или суши; 
  • листы водоросли нори; 
  • шпроты в масле; 
  • рисовый уксус (используется для заправки риса); 
  • маринованный имбирь; 
  • васаби; 
  • соевый соус; 
  • авокадо. 

Ингредиенты для приготовления роллов

 

Рис тщательно промываем и варим его в несолёной воде в соотношении риса и воды 1:1 в течение двадцати минут. Готовый рис отбрасываем на дуршлаг, а потом заправляем рисовым уксусом. Авокадо чистим и режем на дольки. Теперь всё готово для начала работы. 

 

Разложить нори фото 1

 

Во избежание кишечных инфекций руки нужно держать в чистоте и каждый раз смачивать их в подкисленной воде. Горсть риса равномерно распределяем по шершавой поверхности прессованной нори, верхний край оставляем незаполненным. 

 

Выложить рис фото 2

 

Выкладываем начинку на рисовую поверхность. Сначала кладём дольки авокадо, затем шпроты. Для усиления вкуса добавляем в ролл тонкие пласты маринованного имбиря (по желанию). 

 

Выкладываем начинку фото 3

 

Осторожно скручиваем ролл в тугой рулетик при помощи бамбуковой циновки. 

 

Скручиваем ролл фото 4

 

Разрезать ролл на порционные кусочки следует очень острым и большим ножом, чтобы не помять ролл. 

 

Разрезать ролл на порционные кусочки фото 5

 

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Домашние роллы готовы. Очень вкусное и сытное блюдо, которое следует подавать с маринованным имбирём, васаби и соевым соусом. 

 

роллы со шпротами, авокадо и маринованным имбирем рецепт фото


 (голосов: 2)
Автор:
Сегодня, 07:53
Фото: Рита Грицевцева

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