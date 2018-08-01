Песочный пирог с творогом и вишней под штрейзелем

Может показаться, что пирог с творогом и вишней под штрейзелем приготовить сложно, но это не так. Аппетитный и сытный пирог готовится просто и быстро. Всего вам потребуется около часа. Тесто для основы и верхушки делается просто по рецепту с фото – соединяются сухие ингредиенты и добавляется сливочное масло. Такое тесто ещё называют штрейзелем.

Рассыпчатое тесто, нежная творожная масса и ягоды вишни – отличное сочетание для сладкой выпечки. Особенно оценят такой десерт дети.

Ингредиенты для песочного пирога с творогом и вишней

Для теста:

сливочное масло – 160 граммов,

сахарный песок – ¾ стакана,

мука – 2 стакана,

сода – ½ ч. ложки.

Начинка:

творог домашний – 300 граммов,

яйца куриные – 2 шт.,

сахарная пудра – 1/3 стакана,

вишни (без косточек) – 15 шт.

Рецепт приготовления песочного пирога с творогом и вишней

Для приготовления теста засыпьте сахар и муку в миску, помешайте. Затем засыпьте соду и снова перемешайте. Сливочное масло нарежьте на кусочки и оставьте, чтобы оно стало мягким.

В это время начинайте готовить начинку из творога. Сделать легко это можно с помощью измельчителя: выложите сахарную пудру и творог в чашу.

Вбейте куриные яйца в чашу с творогом и пудрой. Включите прибор на 1-2 минуты, чтобы творожная масса получилась однородной.

Когда тесто станет совсем мягким, переложите его в миску с сухими ингредиентами и начинайте руками перемешивать всё между собой.

У вас в итоге должна получиться сладкая крошка – штрейзель.

Форму для выпекания смажьте растительным маслом, крошку разделите на две части. Две третьих всего теста выложите в форму и аккуратно разровняйте рукой.

Вишни без косточек помойте и выложите в форму на штрейзель.

Выложите на вишни творожную массу, ложкой разровняйте её.

Сверху засыпьте оставшийся штрейзель.

Поставьте форму с пирогом в разогретую духовку и готовьте при температуре 180 градусов около 30-35 минут. Когда верх подрумянится, пирог можно доставать из духовки. Оставьте пирог, чтобы он остыл, и только после этого доставайте из формы, иначе он может развалиться.

Когда пирог остынет, порежьте на порционные кусочки, положите на блюдца и подавайте к столу с чаем или кофе.