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Песочный пирог с творогом и вишней под штрейзелем

Может показаться, что пирог с творогом и вишней под штрейзелем приготовить сложно, но это не так. Аппетитный и сытный пирог готовится просто и быстро. Всего вам потребуется около часа. Тесто для основы и верхушки делается просто по рецепту с фото – соединяются сухие ингредиенты и добавляется сливочное масло. Такое тесто ещё называют штрейзелем.

 

Песочный пирог с творогом и вишней под штрейзелем

 

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Рассыпчатое тесто, нежная творожная масса и ягоды вишни – отличное сочетание для сладкой выпечки. Особенно оценят такой десерт дети.

Ингредиенты для песочного пирога с творогом и вишней

Для теста:

  • сливочное масло – 160 граммов,
  • сахарный песок – ¾ стакана,
  • мука – 2 стакана,
  • сода – ½ ч. ложки.

Начинка:

  • творог домашний – 300 граммов,
  • яйца куриные – 2 шт.,
  • сахарная пудра – 1/3 стакана,
  • вишни (без косточек) – 15 шт.

 

Ингредиенты для песочного пирога с творогом и вишней

Рецепт приготовления песочного пирога с творогом и вишней

Для приготовления теста засыпьте сахар и муку в миску, помешайте. Затем засыпьте соду и снова перемешайте. Сливочное масло нарежьте на кусочки и оставьте, чтобы оно стало мягким.

 

В муку добавьте соду фото 1

 

В это время начинайте готовить начинку из творога. Сделать легко это можно с помощью измельчителя: выложите сахарную пудру и творог в чашу.

 

Соединить творог и пудру фото 2

 

Вбейте куриные яйца в чашу с творогом и пудрой. Включите прибор на 1-2 минуты, чтобы творожная масса получилась однородной.

 

Вбить яйца фото 3

 

Когда тесто станет совсем мягким, переложите его в миску с сухими ингредиентами и начинайте руками перемешивать всё между собой.

 

Добавить масло фото 4

 

У вас в итоге должна получиться сладкая крошка – штрейзель.

 

Перетереть в крошку фото 5

 

Форму для выпекания смажьте растительным маслом, крошку разделите на две части. Две третьих всего теста выложите в форму и аккуратно разровняйте рукой.

 

Выложите часть теста в форму фото 6

 

Вишни без косточек помойте и выложите в форму на штрейзель.

 

Выложите вишню без косточек фото 7

 

Выложите на вишни творожную массу, ложкой разровняйте её.

 

Выложите на вишни творожную массу фото 8

 

Сверху засыпьте оставшийся штрейзель.

 

Сверху засыпьте оставшийся штрейзель фото 9

 

Поставьте форму с пирогом в разогретую духовку и готовьте при температуре 180 градусов около 30-35 минут. Когда верх подрумянится, пирог можно доставать из духовки. Оставьте пирог, чтобы он остыл, и только после этого доставайте из формы, иначе он может развалиться.

 

Выпекаем пирог 35 минут фото 10

 

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Когда пирог остынет, порежьте на порционные кусочки, положите на блюдца и подавайте к столу с чаем или кофе.

 

Как приготовить песочный пирог с творогом и вишней под штрейзелем

 


 (голосов: 1)
Автор:
Вчера, 07:58

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