Песочный пирог с творогом и вишней под штрейзелем
Может показаться, что пирог с творогом и вишней под штрейзелем приготовить сложно, но это не так. Аппетитный и сытный пирог готовится просто и быстро. Всего вам потребуется около часа. Тесто для основы и верхушки делается просто по рецепту с фото – соединяются сухие ингредиенты и добавляется сливочное масло. Такое тесто ещё называют штрейзелем.
Рассыпчатое тесто, нежная творожная масса и ягоды вишни – отличное сочетание для сладкой выпечки. Особенно оценят такой десерт дети.
Ингредиенты для песочного пирога с творогом и вишней
Для теста:
- сливочное масло – 160 граммов,
- сахарный песок – ¾ стакана,
- мука – 2 стакана,
- сода – ½ ч. ложки.
Начинка:
- творог домашний – 300 граммов,
- яйца куриные – 2 шт.,
- сахарная пудра – 1/3 стакана,
- вишни (без косточек) – 15 шт.
Рецепт приготовления песочного пирога с творогом и вишней
Для приготовления теста засыпьте сахар и муку в миску, помешайте. Затем засыпьте соду и снова перемешайте. Сливочное масло нарежьте на кусочки и оставьте, чтобы оно стало мягким.
В это время начинайте готовить начинку из творога. Сделать легко это можно с помощью измельчителя: выложите сахарную пудру и творог в чашу.
Вбейте куриные яйца в чашу с творогом и пудрой. Включите прибор на 1-2 минуты, чтобы творожная масса получилась однородной.
Когда тесто станет совсем мягким, переложите его в миску с сухими ингредиентами и начинайте руками перемешивать всё между собой.
У вас в итоге должна получиться сладкая крошка – штрейзель.
Форму для выпекания смажьте растительным маслом, крошку разделите на две части. Две третьих всего теста выложите в форму и аккуратно разровняйте рукой.
Вишни без косточек помойте и выложите в форму на штрейзель.
Выложите на вишни творожную массу, ложкой разровняйте её.
Сверху засыпьте оставшийся штрейзель.
Поставьте форму с пирогом в разогретую духовку и готовьте при температуре 180 градусов около 30-35 минут. Когда верх подрумянится, пирог можно доставать из духовки. Оставьте пирог, чтобы он остыл, и только после этого доставайте из формы, иначе он может развалиться.
Когда пирог остынет, порежьте на порционные кусочки, положите на блюдца и подавайте к столу с чаем или кофе.
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