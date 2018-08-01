Самые сексуальные и страстные знаки Зодиака

Астрологи единодушно решили, что созвездие, под которым родился человек, влияет не только на его характер, образ жизни и многое другое, но и на его темперамент в интимной жизни, поэтому они решили выяснить, какие самые сексуальные знаки Зодиака. Ими был составлен рейтинг от самого холодного знака до самого страстного.

Рейтинг самых сексуальных и страстных знаков Зодиака

Водолеи. Этот знак внешне притягателен, но когда дело доходит до интима, то он становится занудным. Его тяжело раскачать. Он не готов экспериментировать. Занятия любовью у него проходят только в комфортных условиях. К тому же, этот знак супер чистоплотен, поэтому интим на природе или в машине не для него, антисанитария и неприятные запахи моментально убивают в нём страсть. И вообще, для Водолеев важнее духовное единение, а не слияние тел. Козероги. Этот знак очень сложный, поэтому заполучить его любовь очень трудно. В постели они холодны и занудны, но, если решат завести до возбуждения партнёра, то готовы на некоторые эксперименты. Предпочитают длительную прелюдию. Ещё один недостаток Козерогов – это их любовь к пошлостям во время полового акта. Но это легко исправить, если встать и уйти, когда он возбуждён до предела. Больше этого не повторится. Телец. Этот знак - чувственный в постели: любит трогать и прикасаться. Но проблема в том, что Тельцы ленивы и эгоистичны, предпочитая вариант, когда партнёр находится сверху, чтобы не напрягаться, что сильно разочаровывает любимого человека. Ещё один недостаток этого знака в том, что его представители не готовы экспериментировать в постели, да и ролевые игры не для них. Дева. Интимные отношения для этого знака стоят на одном из последних мест, но они это тщательно скрывают. Дело в том, что у Дев есть комплекс, будто они должны быть во всём идеальны, в том числе и в постели. Но, увы, в интимной жизни у них вечные промахи. Женщины этого знака - приверженцы спокойного интима, без экспериментов, мужчины же, напротив, требуют от своей партнёрши нечто необычное, не давая ничего взамен, что сильно расстраивает последних. Весы. Это ещё те экспериментаторы в постели, но они очень стесняются в этом признаться своему партнёру. Поэтому они всегда сдержанны в интимной жизни, по крайней мере до тех пор, пока им не предложат попробовать что-то этакое. Есть большой недостаток у Весов – это прилипчивость: если было хорошо в постели, то им очень тяжело порвать с человеком, подарившим райское наслаждение. Близнецы. Они страстные, но их нужно стимулировать быть таковыми, в постели творят чудеса. После устроенного волшебства могут отвернуться на другой бок и тут же уснуть, не обняв и не поцеловав партнёра, что очень его огорчает. Зато, проснувшись, требует «продолжения банкета». Стрелец. Люди, рождённые под этим знаком, весёлые и зажигательные. Они привлекают тех, кто любит эксперименты, так как знают толк в эротических удовольствиях. Стрельцы тонко чувствуют все желания партнёра, внимательны к его реакциям в постели – знают, на что нажать и как поцеловать, чтобы доставить наивысшее достижение, поэтому отказать им в интиме очень сложно. Рак. Чувственный знак. Оказаться с ним в постели, значит полететь в космос – он растворяется в своём партнёре. К тому же, Раки не консерваторы – обожают заниматься любовью в самых разных местах – лифт, природа, машина и т.п. Близость может длиться часами, Раки неутомимы. Лев. Этот знак является доминантом в постели, он супергорячий и авантюрный. Интимная связь с ним напоминает марафон, когда участник снова и снова идёт к старту, чтобы в очередной раз прийти первым к финишу. Дело в том, что Львов интересует не только качество близости, но и количество половых актов. Даже если партнёр просит о пощаде, решает только Лев, когда прекратить. Но, что удивительно, такое поведение им прощается. Овен. Слишком властен в постели, но это так возбуждает партнёра, что он готов подчиняться, так как устоять перед ними невозможно. Близость с Овном феерична. Они любят переодевания и игры в постели, что тоже заводит. Однако иногда этот знак перегибает палку и превращается в извращенца. Остановить его в эти моменты очень сложно. Рыбы. Романтичны и очень притягательны. Они возбуждают только своим видом. Среди Рыб много умелых и чувственных любовников, которые знают, как доставить наслаждение своему партнёру, не думая о своих желаниях. Обожают, когда их гладят и трогают, то же самое проделывают со своей второй половинкой, доводя её до вершины блаженства просто сидя рядом. К тому же, они обожают заниматься любовью в самых невероятных местах. Скорпионы. Это самые сексуальные знаки Зодиака. От них исходит волна магнетизма. Они ненасытны и любят свежие впечатления и новый опыт. В интимной жизни они часто выбирают роль учителя, хотя поучиться у знающего партнёра тоже готовы.

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что самые сексуальные знаки Зодиака – Скорпионы, они умелые и страстные, однако не стоит сбрасывать со счетов представителей и других знаков. Каждый по-своему уникален и привлекателен, главное, найти свою вторую половинку.