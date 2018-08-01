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Рейтинг от самых умных до самых глупых и наивных знаков Зодиака
Астрологи решили выяснить, какие самые умные знаки Зодиака, глупые, наивные и проницательные. После длительной исследовательской работы ими был составлен рейтинг: в начале списка разместились интеллектуалы, а в конце – доверчивые знаки.
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Рейтинг от самых умных до самых наивных и глупых знаков Зодиака
- Близнецы. Самый сообразительный знак, у которого всегда есть готовый ответ на любой заданный вопрос. Эти люди не только смекалисты, но и хитры, если не знают, что ответить, начинают делать вид, что не услышали или слишком заняты. Плюс Близнецов и в том, что они всегда держат эмоции под контролем, поэтому в трудных ситуациях действуют головой, а не сердцем. Их сообразительность ценится и начальством: это Близнец может продать снег среди зимы. Также они никогда не останавливаются на достигнутом, постоянно пополняя свои знания.
- Рак. Мало кто может догадаться, насколько Рак умён, он просто не любит этим хвастаться, но этот знак обладает очень высоким интеллектом. К тому же, он отличный психолог и манипулятор, поэтому с лёгкостью достигает поставленной цели. Однако сказать, что у Раков гибкий ум, нельзя. Каждый свой шаг этот знак Зодиака тщательно продумывает, ведь спешка чревата большими ошибками.
- Дева – это знак, умственные способности которого многими недооценены. Дева осторожна и дотошна, всегда найдёт недостатки во всём, поэтому так редко допускает ошибки как в работе, так в выборе друзей. Часто Девы безжалостны по отношению к другим - с маской добродетели они организовывают месть и строят дьявольские планы. Одним словом, с этим знаком нужно быть осторожными – он умён, а значит, обмануть его будет тяжело, и у него всё всегда под контролем.
- Скорпион часто притворяется наивным и глупым, чтобы не доставали его вопросами и заданиями, на которые он не хочет отвечать и не желает выполнять. Этот знак очень упрям. Они хорошие манипуляторы. По характеру злобны, а некоторых можно даже назвать садистами. Для мести они всегда разрабатывают тщательный план, который обязательно реализовывают. Внешне милы и красивы, но в душе каждого представителя этого знака сидит злоба и недовольство, которую они всё-таки когда-то покажут.
- Водолей. Этот знак является бескорыстной особой, но до тех пор, пока на карту не поставлены его интересы. Тут он превращается в ловкого хитреца. Его холодность и спокойствие исчезают, и появляется продуманная интеллектуальная личность, которая ради своей цели пойдёт на многое. Но, что интересно, в житейских ситуациях Водолею самостоятельно разобраться очень сложно, ему нужен тот, кто подскажет и направит, иначе этот знак может наломать дров.
- Козерог. С этим знаком лучше не связываться – очень умный и рациональный. Он умело обходит все сложные ситуации, при этом используя свой интеллект лишь в полсилы. Что же касается профессиональной деятельности, тот этот знак фору даст любому – в его руках дело горит. Он без остатка отдаётся своему увлечению, добиваясь высоких результатов.
- Весы. Этот знак немного наивен, но он всегда знает, как себя защитить, выбирая дипломатический путь решения конфликта. Сила – это не его метод, он всеми возможностями обходит неудобные ситуации, проявляя хитрость. Часто Весы нерешительны, что не самым лучшим образом отражается на их жизни – их используют, но они боятся сказать об этом, и продолжают подчиняться манипулятору.
- Лев. В реальности Львы не настолько круты, как они показывают себя – позёрство и желание быть лучше – их второе «Я». Среди этого знака много пиарщиков, так как благодаря своему природному ораторскому искусству они умеют произвести впечатление и заворожить публику. Львы при их внешнем великолепии очень ранимы, всегда помнят о допущенных ошибках и стараются не повторять их снова. Однако влюблённый Лев становится слепым и глупым, снова и снова наступая на одни и те же грабли.
- Рыбы. Этот знак живёт в мире сказок, поэтому, если ему рассказать выдуманную историю, он тут же поверит, а правду воспримет как ложь. Рыбы наивны. В отношениях они привыкли подчиняться, их легко ввести в заблуждение. Им не хватает умственных способностей, чтобы разглядеть врага, принимая его за друга, и приятеля, видя в нём противника. Но, если в жизненных ситуациях их склад ума им вредит, то в творческой жизни идёт только на пользу – они прекрасные художники, поэты, литераторы, которых ценят и уважают как профессионалов.
- Телец. Очень наивный знак. Телец всегда понимает, когда его используют, обижают и издеваются, но считает нужным промолчать и не реагировать. У него огромное терпение, которое он развил ради своего спокойствия (очень не любит вступать в конфликты). Да, какое-то время он помнит об обиде, но потом с лёгкостью забывает, чем часто пользуются окружающие – перед ним редко кто извиняется, так как не считает нужным это делать.
- Овен. Этот знак мыслит точно и глубоко, но из-за своей вспыльчивости часто допускает большие ошибки. Он редко думает о последствиях и отношения с ним напоминают игру в кошки-мышки, партнёр должен умело обходить острые углы, только так можно жить в дружбе и согласии. Но, кстати, если с Овном быть дружелюбным и покладистым, то можно с лёгкостью притупить его бдительность и превратить его в наивную личность, которой очень легко манипулировать. Овну нужно научиться меньше любоваться собой, тогда его жизнь начнёт складываться как нельзя лучше.
- Стрелец. Этот знак по природе интеллектуал, хотя среди Стрельцов мало учёных. Зато в быту их ум всегда приходит на помощь – они с лёгкостью выкручиваются из сложных ситуаций, где-то лицемеря или обманывая. Спрашивается, почему же они оказались на самой нижней строчке рейтинга? Ответ прост – они супернаивны и очень доверчивы. Даже когда их интуиция им подсказывает, что перед ними особа не с самыми лучшими намерениям, они загоняют такие мысли в дальний уголок и продолжают видеть в человеке только положительное. Поэтому часто и бывают обмануты.
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Верить предложенному рейтингу или нет, дело каждого, но во всём есть доля истины. Возможно, данный список кого-то порадует, а кого-то огорчит, а кто-то придёт к выводу, что не плохо бы изменить в себе, чтобы сделать свою жизнь более комфортной, а общение приятным.
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