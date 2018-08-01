Рейтинг от самых умных до самых глупых и наивных знаков Зодиака

Астрологи решили выяснить, какие самые умные знаки Зодиака, глупые, наивные и проницательные. После длительной исследовательской работы ими был составлен рейтинг: в начале списка разместились интеллектуалы, а в конце – доверчивые знаки.

Рейтинг от самых умных до самых наивных и глупых знаков Зодиака

Близнецы. Самый сообразительный знак, у которого всегда есть готовый ответ на любой заданный вопрос. Эти люди не только смекалисты, но и хитры, если не знают, что ответить, начинают делать вид, что не услышали или слишком заняты. Плюс Близнецов и в том, что они всегда держат эмоции под контролем, поэтому в трудных ситуациях действуют головой, а не сердцем. Их сообразительность ценится и начальством: это Близнец может продать снег среди зимы. Также они никогда не останавливаются на достигнутом, постоянно пополняя свои знания. Рак. Мало кто может догадаться, насколько Рак умён, он просто не любит этим хвастаться, но этот знак обладает очень высоким интеллектом. К тому же, он отличный психолог и манипулятор, поэтому с лёгкостью достигает поставленной цели. Однако сказать, что у Раков гибкий ум, нельзя. Каждый свой шаг этот знак Зодиака тщательно продумывает, ведь спешка чревата большими ошибками. Дева – это знак, умственные способности которого многими недооценены. Дева осторожна и дотошна, всегда найдёт недостатки во всём, поэтому так редко допускает ошибки как в работе, так в выборе друзей. Часто Девы безжалостны по отношению к другим - с маской добродетели они организовывают месть и строят дьявольские планы. Одним словом, с этим знаком нужно быть осторожными – он умён, а значит, обмануть его будет тяжело, и у него всё всегда под контролем. Скорпион часто притворяется наивным и глупым, чтобы не доставали его вопросами и заданиями, на которые он не хочет отвечать и не желает выполнять. Этот знак очень упрям. Они хорошие манипуляторы. По характеру злобны, а некоторых можно даже назвать садистами. Для мести они всегда разрабатывают тщательный план, который обязательно реализовывают. Внешне милы и красивы, но в душе каждого представителя этого знака сидит злоба и недовольство, которую они всё-таки когда-то покажут. Водолей. Этот знак является бескорыстной особой, но до тех пор, пока на карту не поставлены его интересы. Тут он превращается в ловкого хитреца. Его холодность и спокойствие исчезают, и появляется продуманная интеллектуальная личность, которая ради своей цели пойдёт на многое. Но, что интересно, в житейских ситуациях Водолею самостоятельно разобраться очень сложно, ему нужен тот, кто подскажет и направит, иначе этот знак может наломать дров. Козерог. С этим знаком лучше не связываться – очень умный и рациональный. Он умело обходит все сложные ситуации, при этом используя свой интеллект лишь в полсилы. Что же касается профессиональной деятельности, тот этот знак фору даст любому – в его руках дело горит. Он без остатка отдаётся своему увлечению, добиваясь высоких результатов. Весы. Этот знак немного наивен, но он всегда знает, как себя защитить, выбирая дипломатический путь решения конфликта. Сила – это не его метод, он всеми возможностями обходит неудобные ситуации, проявляя хитрость. Часто Весы нерешительны, что не самым лучшим образом отражается на их жизни – их используют, но они боятся сказать об этом, и продолжают подчиняться манипулятору. Лев. В реальности Львы не настолько круты, как они показывают себя – позёрство и желание быть лучше – их второе «Я». Среди этого знака много пиарщиков, так как благодаря своему природному ораторскому искусству они умеют произвести впечатление и заворожить публику. Львы при их внешнем великолепии очень ранимы, всегда помнят о допущенных ошибках и стараются не повторять их снова. Однако влюблённый Лев становится слепым и глупым, снова и снова наступая на одни и те же грабли. Рыбы. Этот знак живёт в мире сказок, поэтому, если ему рассказать выдуманную историю, он тут же поверит, а правду воспримет как ложь. Рыбы наивны. В отношениях они привыкли подчиняться, их легко ввести в заблуждение. Им не хватает умственных способностей, чтобы разглядеть врага, принимая его за друга, и приятеля, видя в нём противника. Но, если в жизненных ситуациях их склад ума им вредит, то в творческой жизни идёт только на пользу – они прекрасные художники, поэты, литераторы, которых ценят и уважают как профессионалов. Телец. Очень наивный знак. Телец всегда понимает, когда его используют, обижают и издеваются, но считает нужным промолчать и не реагировать. У него огромное терпение, которое он развил ради своего спокойствия (очень не любит вступать в конфликты). Да, какое-то время он помнит об обиде, но потом с лёгкостью забывает, чем часто пользуются окружающие – перед ним редко кто извиняется, так как не считает нужным это делать. Овен. Этот знак мыслит точно и глубоко, но из-за своей вспыльчивости часто допускает большие ошибки. Он редко думает о последствиях и отношения с ним напоминают игру в кошки-мышки, партнёр должен умело обходить острые углы, только так можно жить в дружбе и согласии. Но, кстати, если с Овном быть дружелюбным и покладистым, то можно с лёгкостью притупить его бдительность и превратить его в наивную личность, которой очень легко манипулировать. Овну нужно научиться меньше любоваться собой, тогда его жизнь начнёт складываться как нельзя лучше. Стрелец. Этот знак по природе интеллектуал, хотя среди Стрельцов мало учёных. Зато в быту их ум всегда приходит на помощь – они с лёгкостью выкручиваются из сложных ситуаций, где-то лицемеря или обманывая. Спрашивается, почему же они оказались на самой нижней строчке рейтинга? Ответ прост – они супернаивны и очень доверчивы. Даже когда их интуиция им подсказывает, что перед ними особа не с самыми лучшими намерениям, они загоняют такие мысли в дальний уголок и продолжают видеть в человеке только положительное. Поэтому часто и бывают обмануты.

Верить предложенному рейтингу или нет, дело каждого, но во всём есть доля истины. Возможно, данный список кого-то порадует, а кого-то огорчит, а кто-то придёт к выводу, что не плохо бы изменить в себе, чтобы сделать свою жизнь более комфортной, а общение приятным.