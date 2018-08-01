5 шагов, как омолодить руки в домашних условиях

Вы можете делать подтяжку лица или множество пластических операций, но часто выдают настоящий возраст именно руки. Поэтому каждую женщину в первую очередь должен интересовать вопрос, как омолодить руки в домашних условиях, так как вернуть прежнюю упругость хирургическим путём невозможно. Дело в том, что кожа рук постоянно находится под воздействием негативных факторов окружающей среды – ветер, температурные перепады, химические и механические повреждения в быту, но как раз рукам многие представительницы прекрасного пола уделяют меньше всего внимания.

Как омолодить руки в домашних условиях за 5 шагов

Отслаивание. Нужно убрать мёртвую кожу. Для этого необходимо смешать 2 столовые ложки коричневого сахара, по столовой ложке оливкового масла и корицы. Смесь тщательно перемешать и нанести на руки круговыми движениями. Держать компресс в течение 10 минут и вымыть руки. Питать. Раз в неделю необходимо делать питательные компрессы, используя такие ингредиенты – горсть риса или овсянки растворить в тёплой воде, чтобы получилась густая масса. Её нужно нанести на руки. Держать 10 минут. Затем смыть тёплой водой. Это средство регенерирует ткани. Делать маску нужно перед сном и утром, непосредственно перед выходом из дома. Массаж. Многие салоны красоты предоставляют такую услугу, как массаж рук, но его можно сделать и самостоятельно. Для этого понадобится масло, изготовленное из цветов арники. Оно обладает противовоспалительным и анальгетическим свойствами при травмах мышц, системы кровообращения, а также предотвращает судороги и спазмы. Несколько его капель, не более, так как это растение считается ядовитым, нужно добавить в крем для рук и наносить на кожу в течение 10 минут массирующими движениями. Перчатки. Обязательно надевайте перчатки во время уборки в квартире, а также не забывайте носить тёплые перчатки зимой. Отправляясь к морю или в горы, обязательно надо иметь при себе хлопчатобумажные перчатки. Раздражение. Чтобы иметь безупречные руки, надо время от времени их смазывать свежевыжатым цитрусовым соком или же использовать крем с добавлением цитрусовых. Они устраняют покраснения и пигментные пятна.

Как вы видите, омолодить руки в домашних условиях не так и сложно, к тому же, использование натуральных продуктов намного превосходит салонные процедуры. Да и сложности они никакой не представляют.