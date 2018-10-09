Жирные волосы, что делать? 4 бабушкиных средства, которые работают в домашних условиях

Главный вопрос у представительниц прекрасного пола, которым природа «подарила» жирные волосы, что делать в домашних условиях с ними, чтобы они не выглядели такими неухоженными. Ведь на борьбу с этой проблемой уходит немало сил и материальных средств. Но прежде чем приступать к лечению жирных волос, нужно разобраться, почему волосы так быстро жирнеют.

Причины жирных волос (себореи)

Неправильное питание. В рационе преобладают маринованные, жирные и острые продукты.

Приём некоторых лекарственных средств. Контрацептивы, антибиотики, антидепрессанты.

Наследственность.

Неправильный уход за кожей головы. Неверно подобранные средства по уходу за волосами, краски для окрашивания.

Головной убор. Если по какой-то причине приходится много времени находиться в головном уборе из синтетических материалов или его редко стирают.

Гормональный фон. Климакс, беременность, половое созревание.

Стрессы, переутомления.

Болезни эндокринной или пищеварительной системы.

Мытьё головы жёсткой водой.

Солнечные лучи, холод и солярий.

Средства от жирных волос, которые работают в домашних условиях

Существует множество способов решить эту проблему. Мы вам расскажем о 4 бабушкиных средствах, которые работают в домашних условиях: с лёгкостью справляются с жирными волосами.

Полощите волосы лимонной водой. После того, как вы помыли голову шампунем, ополосните её лимонной водой, предварительно приготовленной из кожуры двух плодов лимона, отваренных в течение 20 минут в литре кипящей воды. Перед использованием воду нужно остудить и профильтровать. Не использовать фен, закутать волосы в полотенце и дать высохнуть самостоятельно. Тимьяно-пакеты. Чтобы регулировать производство кожного сала, нужно мыть или ополаскивать волосы тимьяном, известным своими антисептическими и чистящими свойствами. Для этого необходимо кусок сухого тимьяна настоять в литре только что закипевшей воды в течение получаса. Остудить перед применением. Голубая глиняная маска. Голубая глина известна своими обновляющими, дезинфицирующими и абсорбирующими свойствами, которые помогут бороться с жирными волосами. Важно соблюдать осторожность при нанесении глиняной пасты – только на корни волос и держать не более 15 минут. Повторять один раз в неделю. Масло жожоба. Это масло обладает свойствами регенерировать и увлажнять. Нужно налить 3 столовые ложки жожоба в контейнер и добавить несколько капель эфирного масла лаванды. Нанести раствор на волосы, массируя прядь за прядью. Курс – повторять раз в две недели в течение года.

Итак, теперь вы знаете, что делать в домашних условиях, чтобы жирные волосы перестали быть вашей проблемой. Как видите, всё довольно легко и просто, если, конечно, жирность кожи головы не является признаком болезни. В этом случае без консультации специалиста не обойтись.