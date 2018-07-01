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Макияж мини фейс-арт со стрелкой: урок пошагово с фото

В этом мастер-классе мы выполним необычный макияж с элементом мини фейс-арта, который может пригодиться для тематических вечеринок, корпоративов, фотосессий и т.д. Смотрите урок по созданию макияжа фейс-арт с пошаговыми фото.

 

Макияж мини фейс-арт со стрелкой: урок пошагово с фото

 

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Для создания макияжа фейс-арт вам понадобятся:

  • коричневый карандаш в качестве подложки;
  • пудра или тени под цвет кожи;
  • сливовые тени в двух оттенках, разных по насыщенности (или другие цвета);
  • чёрная подводка;
  • тональная основа;
  • тушь для ресниц;
  • кисти.

Прежде всего нужно подготовить кожу век к нанесению косметики. Так как помимо декоративных элементов и стрелки на веке ничего больше не будет, то необходимо подготовить основательную базу. Если вы обладательница жирной кожи век, то предварительно нанесите базу под тени. Подождите пока впитается и нанесите тончайшим слоем тональную основу. Этот слой закрепите пудрой или тенями.

 

Нанесите базу фото 1

 

Острым карандашом прорисуем форму, которую хотим в итоге получить. Ведём линию от внутреннего уголка века в верхнюю складку, приблизительно до внешней радужки глаза.

 

Острым карандашом прорисуем форму фото 2

 

Визуально представим себе линию, которая выходит из внешнего уголка глаза, направлена к виску и продолжает линию нижнего ряда ресниц. По этой линии мы будем рисовать стрелку и ориентироваться с направлением декоративного элемента. 

Прорисовываем по неподвижному веку карандашом полосы, делая небольшие одинаковые отступы. Все линии должны быть чёткими и лежать в одном направлении. От внутреннего уголка глаза тушёвка постепенно увеличивается. Если прорисовали что-то лишнее, то это можно с лёгкостью убрать при помощи тонкой кисти для консилера в тональной основе.

 

Прорисовываем карандашом полосы фото 3

 

Делаем тушёвку карандаша более плавной и красивой. Тушуем кистью в изначально заданных направлениях к виску.

 

Делаем тушёвку карандаша фото 4

 

Чтобы тени нанести без проблем и граница была идеальной, пройдёмся пудрой или тенями по краю карандашной детали.

 

Пройдёмся пудрой по краю карандашной детали фото 5

 

Возьмите маленькую кисть для проработки мелких деталей и подберите цвет теней, который вам нужен. Полностью покрываем карандашную деталь тенями, дублируя нижний слой. Соответственно, тушёвка тенями будет немного выходить за границы карандашной.

Нижнюю границу ведите очень чётко и именно в эту часть забивайте больше теней для интенсивности цвета.

 

Покрываем карандашную деталь тенями фото 6

 

Нанесите более тёмный оттенок по нижней границе приблизительно до середины века, чтобы сделать градиент. Если на подвижное веко осыпались тени, то уберите их при помощи кисти в тоне, пройдитесь по границе, сделав её более чёткой, и снова припудрите веко.

 

Нанесите более тёмный оттенок по нижней границе фото 7

 

Рисуем стрелку подводкой чёрного цвета, указывая в первую очередь направление при помощи хвостика, которому мы следовали, создавая верхнюю деталь.

 

Рисуем стрелку подводкой чёрного цвета фото 8

 

Прорисовываем широкую стрелку по верхнему веку и, пока подводка свежая, наносим сверху сливовые тени посередине, чтобы сделать красивый перелив на чёрном цвете.

 

Наносим сверху сливовые тени посередине фото 9

 

Если у вас небольшая видимая зона подвижного века, то стоит воздержаться от широкой стрелки и сделать её более тонкой, насколько позволяет веко.

 

Прокрашиваем ресницы и получаем макияж мини фейс-арт со стрелкой фото 10

 

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Прокрашиваем ресницы и получаем макияж с элементом мини фейс-арта.

 

макияж фейс арт урок пошагово фото 11

 

Как сделать макияж фейс арт пошагово фото 12

 

 


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Автор: Антонина Мазур
Вчера, 07:45

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