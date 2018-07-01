Макияж мини фейс-арт со стрелкой: урок пошагово с фото

В этом мастер-классе мы выполним необычный макияж с элементом мини фейс-арта, который может пригодиться для тематических вечеринок, корпоративов, фотосессий и т.д. Смотрите урок по созданию макияжа фейс-арт с пошаговыми фото.

Для создания макияжа фейс-арт вам понадобятся:

коричневый карандаш в качестве подложки;

пудра или тени под цвет кожи;

сливовые тени в двух оттенках, разных по насыщенности (или другие цвета);

чёрная подводка;

тональная основа;

тушь для ресниц;

кисти.

Прежде всего нужно подготовить кожу век к нанесению косметики. Так как помимо декоративных элементов и стрелки на веке ничего больше не будет, то необходимо подготовить основательную базу. Если вы обладательница жирной кожи век, то предварительно нанесите базу под тени. Подождите пока впитается и нанесите тончайшим слоем тональную основу. Этот слой закрепите пудрой или тенями.

Острым карандашом прорисуем форму, которую хотим в итоге получить. Ведём линию от внутреннего уголка века в верхнюю складку, приблизительно до внешней радужки глаза.

Визуально представим себе линию, которая выходит из внешнего уголка глаза, направлена к виску и продолжает линию нижнего ряда ресниц. По этой линии мы будем рисовать стрелку и ориентироваться с направлением декоративного элемента.

Прорисовываем по неподвижному веку карандашом полосы, делая небольшие одинаковые отступы. Все линии должны быть чёткими и лежать в одном направлении. От внутреннего уголка глаза тушёвка постепенно увеличивается. Если прорисовали что-то лишнее, то это можно с лёгкостью убрать при помощи тонкой кисти для консилера в тональной основе.

Делаем тушёвку карандаша более плавной и красивой. Тушуем кистью в изначально заданных направлениях к виску.

Чтобы тени нанести без проблем и граница была идеальной, пройдёмся пудрой или тенями по краю карандашной детали.

Возьмите маленькую кисть для проработки мелких деталей и подберите цвет теней, который вам нужен. Полностью покрываем карандашную деталь тенями, дублируя нижний слой. Соответственно, тушёвка тенями будет немного выходить за границы карандашной.

Нижнюю границу ведите очень чётко и именно в эту часть забивайте больше теней для интенсивности цвета.

Нанесите более тёмный оттенок по нижней границе приблизительно до середины века, чтобы сделать градиент. Если на подвижное веко осыпались тени, то уберите их при помощи кисти в тоне, пройдитесь по границе, сделав её более чёткой, и снова припудрите веко.

Рисуем стрелку подводкой чёрного цвета, указывая в первую очередь направление при помощи хвостика, которому мы следовали, создавая верхнюю деталь.

Прорисовываем широкую стрелку по верхнему веку и, пока подводка свежая, наносим сверху сливовые тени посередине, чтобы сделать красивый перелив на чёрном цвете.

Если у вас небольшая видимая зона подвижного века, то стоит воздержаться от широкой стрелки и сделать её более тонкой, насколько позволяет веко.

Прокрашиваем ресницы и получаем макияж с элементом мини фейс-арта.