Макияж с розовыми и голубыми тенями для серо-голубых глаз: урок пошагово с фото

В сегодняшнем уроке мы создадим макияж с розовыми и голубыми тенями для серо-голубых глаз. Розовый и голубой - два цветовых акцента, которые очень хорошо между собой сочетаются. Также в макияже будет предпочтительно серый оттенок теней, поэтому он больше подойдёт для обладательниц холодного оттенка кожи. Он подойдёт и для девушек с зелёным оттенком глаз и цветотипом весны, у кого на лице есть веснушки и персиковый цвет кожи. Только необходимо слегка изменить оттенки теней. К примеру, вместо персикового взять розовый оттенок, а на тушёвку серого нанести золотисто-персиковый цвет. Также можно заменить голубой оттенок слизистой на зелёный.

Для создания макияжа с розовыми и голубыми тенями подготовьте следующие косметические продукты:

белые тени;

персиковые тени;

серые тени;

голубые тени;

белый каял или подводка;

тушь для ресниц;

кисти для макияжа;

чёрная подводка.

Урок макияжа с розовыми и голубыми тенями

Тонируем кожу век и лица при помощи тональной основы, чтобы выровнять оттенок и скрыть какие-либо недостатки. Сразу прорисуйте красивую бровь, чтобы были видны чёткие границы макияжа.

Первым делом высветлим неподвижное веко под бровью и внутренний уголок глаза. При этом самый интенсивный оттенок будет внутри уголка и под бровью, а затем плавно растушёвываем тени. Они нам также послужат подложкой для других оттенков.

Верхнее веко покрываем лёгким персиковым оттенком вплоть до верхней складки. Граница не должна быть чёткой и мы просто слегка её тушуем.

Нижнее веко полностью покрываем серыми тенями и будто бы выводим стрелку, которая будет направлена к виску. То есть линия по нижнему веку должна быть сплошной и не должна быть искривлена и прогнута в области внешнего уголка глаза, что бывает часто встречаемой ошибкой при выполнении макияжа глаз.

Теперь тушуем серый цвет при помощи пушистой кисти над складкой верхнего века. Как раз в этом случае нам пригодится белая подложка из теней, по которой тени будут отлично тушеваться.

Рисуем стрелку чёрной подводкой. Ведём её из внутреннего уголка глаза и расширяем по мере приближения ко внешнему. Хвостик выводим как раз из внешнего и повторяем направление серой линии, которую подводили для нижнего века.

Теперь украсим нижнюю слизистую и таким образом зададим второй цветовой акцент. Покрываем её слоем белой подводки или белым каялом. Если нет белого цвета, то можно заменить любым другим. Только учитывайте то, что она служит подложкой, из-за которой может меняться оттенок нанесённых сверху теней.

Так как белый цвет слегка испачкает ресницы и слегка сотрёт границу серых теней по ресничному ряду, то добавляем серые тени, сделав границу у ресниц чёткой.

Голубым оттенком теней покрываем слизистую, пока подводка ещё липкая. Основной слой и цвет ведём из внешнего уголка и ко внутреннему слегка растушёвываем. Получаем небесно-голубой красивый цвет, который отлично смотрится на контрасте с персиковым и в сочетании с серым.

В конце красим ресницы.

Особое внимание уделите верхним ресницам, которые можно прокрасить очень интенсивно и ещё добавить накладные. Тогда макияж с розовыми и голубыми тенями станет заметно эффектней.