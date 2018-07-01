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Макияж с розовыми и голубыми тенями для серо-голубых глаз: урок пошагово с фото

В сегодняшнем уроке мы создадим макияж с розовыми и голубыми тенями для серо-голубых глаз. Розовый и голубой - два цветовых акцента, которые очень хорошо между собой сочетаются. Также в макияже будет предпочтительно серый оттенок теней, поэтому он больше подойдёт для обладательниц холодного оттенка кожи. Он подойдёт и для девушек с зелёным оттенком глаз и цветотипом весны, у кого на лице есть веснушки и персиковый цвет кожи. Только необходимо слегка изменить оттенки теней. К примеру, вместо персикового взять розовый оттенок, а на тушёвку серого нанести золотисто-персиковый цвет. Также можно заменить голубой оттенок слизистой на зелёный.

 

Макияж с розовыми и голубыми тенями для серо-голубых глаз: урок пошагово с фото

 

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Для создания макияжа с розовыми и голубыми тенями подготовьте следующие косметические продукты:

  • белые тени;
  • персиковые тени;
  • серые тени;
  • голубые тени;
  • белый каял или подводка;
  • тушь для ресниц;
  • кисти для макияжа;
  • чёрная подводка.

Урок макияжа с розовыми и голубыми тенями

Тонируем кожу век и лица при помощи тональной основы, чтобы выровнять оттенок и скрыть какие-либо недостатки. Сразу прорисуйте красивую бровь, чтобы были видны чёткие границы макияжа.

 

Тонируем кожу век и лица фото 1

 

Первым делом высветлим неподвижное веко под бровью и внутренний уголок глаза. При этом самый интенсивный оттенок будет внутри уголка и под бровью, а затем плавно растушёвываем тени. Они нам также послужат подложкой для других оттенков.

 

Высветлим внутренний уголок глаза фото 2

 

Высветлим неподвижное веко под бровью фото 3

 

Верхнее веко покрываем лёгким персиковым оттенком вплоть до верхней складки. Граница не должна быть чёткой и мы просто слегка её тушуем.

 

Верхнее веко покрываем лёгким персиковым оттенком фото 4

 

Нижнее веко полностью покрываем серыми тенями и будто бы выводим стрелку, которая будет направлена к виску. То есть линия по нижнему веку должна быть сплошной и не должна быть искривлена и прогнута в области внешнего уголка глаза, что бывает часто встречаемой ошибкой при выполнении макияжа глаз.

 

Нижнее веко полностью покрываем серыми тенями фото 5

 

Теперь тушуем серый цвет при помощи пушистой кисти над складкой верхнего века. Как раз в этом случае нам пригодится белая подложка из теней, по которой тени будут отлично тушеваться.

 

Тушуем серый цвет по верхнему веку фото 6

 

Рисуем стрелку чёрной подводкой. Ведём её из внутреннего уголка глаза и расширяем по мере приближения ко внешнему. Хвостик выводим как раз из внешнего и повторяем направление серой линии, которую подводили для нижнего века.

 

Рисуем стрелку чёрной подводкой фото 7

 

Выводим хвостик, создавая макияж с розовыми и голубыми тенями фото 8

 

Расширяем стрелку к виску фото 9

 

Теперь украсим нижнюю слизистую и таким образом зададим второй цветовой акцент. Покрываем её слоем белой подводки или белым каялом. Если нет белого цвета, то можно заменить любым другим. Только учитывайте то, что она служит подложкой, из-за которой может меняться оттенок нанесённых сверху теней.

 

Проводим белой подводкой нижнее веко фото 10

 

Так как белый цвет слегка испачкает ресницы и слегка сотрёт границу серых теней по ресничному ряду, то добавляем серые тени, сделав границу у ресниц чёткой.

 

Добавляем серые тени по нижнему веку фото 11

 

Голубым оттенком теней покрываем слизистую, пока подводка ещё липкая. Основной слой и цвет ведём из внешнего уголка и ко внутреннему слегка растушёвываем. Получаем небесно-голубой красивый цвет, который отлично смотрится на контрасте с персиковым и в сочетании с серым.

 

Голубым оттенком теней покрываем подводку фото 12

 

В конце красим ресницы.

 

Красим ресницы, завершая макияж с розовыми и голубыми тенями для серо-голубых глаз фото 13

 

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Особое внимание уделите верхним ресницам, которые можно прокрасить очень интенсивно и ещё добавить накладные. Тогда макияж с розовыми и голубыми тенями станет заметно эффектней.

 

макияж розовыми тенями для серо голубых глаз урок пошагово фото

 

Как сделать макияж розовыми тенями для серо голубых глаз


 (голосов: 2)
Автор: Антонина Мазур
Вчера, 07:59

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