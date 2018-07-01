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Коричнево-золотистый макияж с салатовым акцентом: урок пошагово с фото

В сегодняшнем уроке по макияжу вы узнаете, как можно быстро создать классический макияж без специальной подложки из карандаша, и при этом он будет очень красивый, украшен золотистым сиянием и с акцентом на салатовом оттенке. Такой коричнево-золотистый макияж прекрасно подойдёт под салатовое платье.

 

Коричнево-золотистый макияж с салатовым акцентом: урок пошагово с фото

 

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Для создания коричнево-золотистого макияжа под салатовое платье вам понадобятся:

  • салатовые тени;
  • коричневые тени;
  • золотистые рассыпчатые перламутровые тени;
  • перламутровые тени в оттенке белого золота;
  • чёрная подводка; 
  • чёрные тени;
  • тушь;
  • кисти.

Урок по созданию коричнево-золотистого макияжа с салатовым акцентом под платье

При помощи пигментированных теней можно создать очень красивый и насыщенный макияж без подложки, которая используется для более насыщенного цвета и стойкости. Но бывает так, что совершенно нет времени выводить первый карандашный слой и хочется сделать макияж более прозрачным. Если у вас качественные база и тени, то макияж выйдет безупречным. Наносим базу, тонируем кожу и фиксируем этот слой тенями.

 

Наносим базу, тонируем кожу и фиксируем фото 1

 

На всё подвижное веко наносим тени в салатовом оттенке. Этот слой должен быть интенсивным и не выходить за пределы внешнего уголка века.

 

Наносим тени в салатовом оттенке фото 2

 

Таким же образом наносим тени на нижнее веко. Пусть вас не пугает насыщенность оттенка, так как в итоге он будет приглушён золотистыми тенями и плавно уходить в коричневый цвет.

 

Наносим салатовые тени на нижнее веко фото 2

 

Очень интенсивно наносим в уголок глаза тени в цвете белого золота и смешиваем салатовый с золотистым, делая плавный переход. Аналогичным образом наносим этот цвет под бровь и стушёвываем аж до зелёного. Под бровью будет более интенсивный оттенок, а затем он плавно растворяется по направлению вниз.

 

Наносим в уголок глаза тени в цвете белого золота фото 3

 

Наносим тени в цвете белого золота под бровь фото 4

 

Начинаем затемнять уголок и смешивать оттенки. Набираем на плоскую кисть коричневые тени и наносим их по направлению от ресниц к головке брови. Сначала кисть придавливаем, а затем ведём вверх, постепенно ослабляя руку. Мы делаем будто бы тушёванную стрелку по верхнему веку до внешней радужки. Пока не выходите за пределы верхней складки.

 

Наносим растушевывая коричневые тени фото 5

 

Таким же образом тушуем коричневый цвет в складке по неподвижному веку по направлению к виску. За счёт золотистой подложки под бровью тушёвка будет получаться без проблем.

 

Тушуем коричневый цвет до виска фото 6

 

Наносим тени на нижнее веко, замыкая коричневый уголок, хвостик которого смотрит на висок.

 

Наносим тени на нижнее веко фото 7

 

Пушистой кистью снова набираем золотистые тени и тушуем границу коричневой детали. Мы сразу придадим макияжу золотистый эффект. Не бойтесь работать с пушистой кистью, она только сделает тушёвку более плавной, как и перламутр.

 

Набираем золотистые тени и тушуем границу фото 8

 

Подберите золотистые рассыпчатые тени с полупрозрачным эффектом и продублируйте сверху салатовый слой.

 

Наносим золотистые рассыпчатые тени фото 9

 

Придадим глубину макияжу. Рисуем стрелку по верхнему веку и растушёвываем хвостик в конце ресничного ряда.

 

Рисуем стрелку, завершая коричнево-золотистый макияж с салатовым акцентом фото 10

 

Слегка тушуем стрелку чёрными тенями, чтобы создать деликатную дымку. Соблюдаем форму стрелочки. Если вам этого мало, то можете углубить коричневый оттенок чёрным.

 

Слегка тушуем стрелку чёрными тенями фото 11

 

Углубить коричневый оттенок чёрным фото 12

 

Завершаем макияж тушью и коричнево-золотистый макияж с салатовым акцентом готов!

 

Завершаем макияж тушью и коричнево-золотистый макияж с салатовым акцентом готов

 

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Такой макияж прекрасно подойдёт к вашему салатовому платью.

 

коричневый золотистый салатовый макияж под платье

 

Как сделать коричневый золотистый салатовый макияж под платье

 


 (голосов: 1)
Автор: Антонина Мазур
Вчера, 08:10

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