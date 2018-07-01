10 фраз, которые сохранят и улучшат ваши отношения

Все знают присказку, что «слово – не воробей: вылетит – не поймаешь». Так и есть. Слово может ранить, слово может поддержать. А как часто мы обижаем своими высказываниями дорогих и близких людей? Довольно часто. А вот найти подходящее слово, чтобы всё изменить, очень сложно. Но попробовать можно. Существуют слова и фразы, которые могут спасти отношения или брак намного быстрее и лучше, чем череда сложных действий.

Фразы, которые сохранят и улучшат ваши отношения

Я уважаю тебя. Я благодарю тебя. Многие склонны сосредотачиваться на промахах и недостатках второй половинки, постоянно ей на это указывая. Это большая ошибка. Лучше промолчать, когда человек ошибся, но выразить признательность за его помощь и поддержку, так ему захочется стать ещё лучше. Ведь когда человек знает, что его поступки радуют любимого, он захочет повторить их снова и снова. Однако очень важно конкретизировать, за что вы ему благодарны, например, скажите: «Я благодарна тебе за то, что ты помог нашим детям с уроками, когда я болела» или «Я понимаю, что тебе нужно много работать, чтобы обеспечить нашу семью». Одним словом, сосредоточьтесь на положительных поступках своего близкого человека. Нам так хорошо вдвоём. Если работа и дети полностью поглощают всё ваше время, то, скорее всего, со своим любимым человеком вы редко бываете вдвоём. Однако без этого никак, иначе союз может разбиться о корабль под названием «Быт», полный забот и хлопот. Но есть идеальный способ сохранить искру в отношениях – это просто быть всегда вместе. Пусть у вас будет особенный ритуал, например, вечерняя прогулка с детьми, на которую вы отправляетесь всей семьёй и играете в снежки, катаетесь с горки и просто веселитесь. После того, как дети будут уложены, напомните о вечернем баловстве: «Как же нам сегодня было хорошо вдвоём», наверняка после такого воспоминания вечер перестанет быть томным. Извини. Многие пары не говорят друг другу это простое и очень ёмкое слово. Если вы обидели своего партнёра, узнайте, так ли это. Слово «извини» демонстрирует смирение, искренность и уязвимость, качества, которые имеют решающее значение для эмоциональной близости. Давай обсудим, где мы были не правы, и всё исправим ради нашей любви. Продолжаете дуться или молчать в течение долгого времени после ссоры? Вместо того, чтобы принимать пассивно-агрессивную позицию, лучше использовать вышеприведённую фразу. С её помощью вы покажете, что готовы работать над сложившейся ситуацией и как можно быстрее двигаться вперёд. Ещё важно показать, что вы готовы всегда простить и решить проблему, так как являетесь командой. Я люблю тебя за то, что ты есть. Главное, произносить эту фразу искренне. Ваш партнёр может быть огорчён, разочарован или же обижен, страдать в тишине или же вовсю возмущаться, но эти слова облегчат давление, нависшее над ним. Ведь он знает, что вы его принимаете таковым, каков он есть, вы его любите за то, что он есть, вы его цените за его качества характера. Это повысит его чувство самоуважения и заставит почувствовать себя ближе к вам. Я тебя люблю. Это очень простая фраза, которую многие из нас забывают сказать своей второй половинке. Мы её произносим только в особенных случаях – день рождения, юбилей, годовщина свадьбы или другое торжество. Но эти слова нужно говорить каждый раз и без всякой причины. Знание, что ты любим, успокаивает и делает нас лучше. Я горжусь тобой. Когда ваш партнёр добился отличного результата в чём-то, скажите ему, как вы гордитесь им. Это заставит его почувствовать себя любимым и важным для вас человеком. Для самооценки нет ничего важнее, чем знать, насколько уважает, ценит и восхищается партнёр второй половинкой. Я останусь с тобой всегда. Это один из простых способов выразить свою привязанность к партнёру и вашим отношениям. Напоминая своей второй половинке, что вы на его стороне, особенно в сложные и трудные для него периоды, вы укрепляете вашу связь и заставляете его чувствовать себя увереннее в ваших отношениях. Я хочу тебя. Многие пары жалуются, что им не хватает страсти в отношениях, но им почему-то стыдно выражать своё желание друг к другу. Для вашего партнёра важно знать, насколько он вас привлекает. Мы всё решим. Это предложение является гарантией того, что ваш партнёр находится в безопасности, ведь все трудности вы готовы разделить пополам. Речь идёт не о том, чтобы вы стали для него человеком, который решит любые его промахи, такие, например, как проигрыш в азартной игре. Нет и ещё раз нет. Вы поможете ему в сложной ситуации, но только не в той, в которую он попал преднамеренно.

Все эти фразы обладают магическими свойствами, но при одном условии, что произнесены они с душой. Если вы искренне хотите быть вместе, то должны взвешивать не только свои действия по отношению ко второй половинке, но и каждое сказанное слово.