Как ведёт себя мужчина, который никогда не перестанет любить тебя

Когда мужчина влюбляется, то его женщина для него является самой лучшей в мире. Но проходит время, с глаз спадают розовые очки и у любимой находятся недостатки, а вместе с ними довольно часто проходит и любовь. Как же понять, что испытывает к тебе твоя половинка и будут ли его чувства вечными? Для этого надо всего лишь быть внимательнее к его поведению, словам и действиям, особенно когда вы вместе. Итак, как ведёт себя мужчина, который будет любить тебя всегда.

Признаки вечной любви мужчины

Мелочь, а приятно! Когда мужчина жил один, он практически не следил за порядком в своей квартире – редко выбрасывал мусор, не складывал вещи, а в холодильнике хранились лишь десятки замороженных пицц. С твоим появлением квартира заблестела, даже пыли не найдёшь, холодильник полон еды (заметь, той, которую любишь именно ты). Он – любитель боевиков, начинает внимательно смотреть мелодрамы, которые обожаешь ты, а в его машине играет музыка, подобранная по твоему вкусу. Мудрые советы. Подлинная мера разума связана не с количеством серого вещества, содержащегося в его мозге, а с тем, что делается с умом. Твой мужчина объективно оценивает ситуацию и всегда даёт отличные советы, постоянно представляя себя на твоём месте, чтобы осознать, что ты чувствуешь. Он никогда не посоветует поверхностными фразами, всегда вникая в суть проблемы. Ты прекрасна и должна знать об этом. Ты для него самая красивая женщина на свете, но если у тебя вдруг возникнут сомнения в этом, он всеми силами будет тебя убеждать, что ты великолепна. Притом делать это он будет не банальными фразами, а действиями. Он будет писать любовные послания, в которых обязательно упомянет о твоей неотразимости, а при встрече одарит шквалом комплиментов. Одним словом, он сделает всё возможное, чтобы ты поняла, что ты прекрасна! В беде и в радости. Хорошо, когда у тебя нет никаких проблем, идёшь по жизни легко, поэтому и с тобой так просто находиться. Но только искренне любящий мужчина будет рядом в сложных ситуациях со своей женщиной, чтобы её поддержать морально и физически. Он всегда протянет руку помощи, выслушает и поймёт. Понять и простить. Все мы люди, а значит, не можем быть всё время весёлыми и жизнерадостными. Однако только тот, кто любит по-настоящему, спокойно отреагирует на твоё плохое расположение духа, уйдёт, если тебе требуется одиночество, или обнимет, если ты нуждаешься в ласке. Он не хлопнет дверьми и не пойдёт к друзьям, чтобы не видеть твою истерику. Честность. Если ему что-то не нравится в ваших отношениях, он обязательно скажет об этом, а не будет молчать и дуться. Он расскажет о своих проблемах и предложит найти общими усилиями их решение, чтобы снова наладить контакт. Любящий мужчина не станет искать выход из сложной ситуации на стороне, с другой женщиной, так как ему важна его вторая половинка. Общие решения. Он никогда не согласится на другую работу, даже если она супер перспективная, пока не обсудит её с тобой. Он не снимет квартиру в неудобном для тебя районе. Вы же одно целое, а значит и решения должны приниматься сообща. Извиниться за всё. Он признаёт, что его действия могут причинить тебе боль, поэтому, если вдруг он обидел тебя, то обязательно извинится. Конечно, всё можно перевести в шутку, как сделал бы безразличный к тебе мужчина, но тот, кто любит, будет стараться всё исправить, ведь для него важно, чтобы ты не страдала. Доверие. Ты знаешь намного больше, чем даже его близкий друг или родители, ведь он тебя безумно любит. Я тебя люблю. Огромная разница между случаем, когда твой мужчина говорит эту фразу вскользь или бросает на ветер «Лю тя»!, и искренним признанием в чувствах, когда он смотрит в твои глаза или прижимает к себе.

Описанные выше примеры поведения твоей сильной половинки помогут тебе понять, будет он любить тебя всю жизнь или же ваши отношения – короткая страница в ваших судьбах. И конечно, доверяй своему сердцу – его не обманешь.