10 типов мужчин, от которых лучше держаться подальше

Все женщины знают, что нет идеального мужчины, поэтому и выбирают в спутники жизни того, кто кажется лучше других. Однако существует серия парней, которых лучше избегать, даже если они привлекательны и безумно обаятельны. Ведь очень часто за внешней маской симпатичного и милого человека может скрываться довольно неприятная личность. Поэтому для собственного блага необходимо быть осторожнее в выборе второй половинки. Безусловно, это не означает, что придётся проводить кастинги в несколько туров, в данной ситуации всё же лучше довериться своему сердцу, но не забывая включать и голову. Итак, вот с какими парнями не стоит связываться.

Типы мужчин, от которых лучше держаться подальше

Нарцисс. В начале отношений вы можете себя почувствовать центром его вселенной, кажется, что он ждал только вас, поэтому наслаждается каждым мигом, проведённым вместе с вами, он выполняет все ваши просьбы и предугадывает все желания. Но очень скоро он превращается в капризную особу, делающую вашу жизнь сплошным адом – с вашей стороны он ждёт только восхищения им и обоготворения его личности. Чтобы его распознать, нужно внимательно присмотреться к своему избраннику. Он всегда следит за своим имиджем идеального мужчины, делает всё, чтобы угодить всем, но при этом за глаза постоянно всех критикует. Думает только о себе, не считаясь с желаниями и мнениями других. Несвободный мужчина. Он может быть безумно привлекательным парнем с идеальным характером и кучей положительных качеств, но в нём всё же есть большой недостаток – он не свободен. И даже если этот супер парень рассказывает, что вынужден жить с женой только ради ребёнка или из-за её болезни (мужчины - ещё те выдумщики), но очень скоро всё закончится и вы будете вместе, не верьте ему. Тем более если его обещания длятся уже несколько месяцев. Дело в том, что мужчине просто так удобно – вести одновременно две параллельные жизни, где его любят и ценят, ждут и верят. Он никогда не расстанется со своей второй половинкой из-за вас, с которой так приятно и легко проводить время, отключившись от повседневных проблем. И даже если вдруг так произойдёт, что вы добьётесь своего, то не стоит сбрасывать со счетов возможность предательства им вас в будущем. Вы не задумывались, что, может быть, ваш мужчина не представляет свою жизнь по-другому? Маменькин сынок. Его мать идеальна, притом во всём – лучше всех готовит, шьёт, вяжет, разбирается в людях и т.п., поэтому именно к ней он всегда бежит за советом или же пожаловаться на свои проблемы, спрашивает, как ему поступать и что лучше поесть и надеть. Одним словом, она лучшая из лучших. Объясняется такая неземная любовь к матери чаще всего его незрелостью, неспособностью справиться со своими проблемами самостоятельно. Возможно, какая-то женщина и сможет покорить его, если она сможет исполнять роль его матери. Но хотите ли вы быть ею? Мистер Совершенство. Да, в начале статьи было сказано, что идеальных людей не существует, поэтому будьте осторожны с теми, кто пытается любой ценой доказать обратное. Скорее всего, это притворство. В большинстве своём, тот, кто кажется идеальным, является прототипом нарцисса. Поэтому в первую очередь обратите внимание на его поведение с другими людьми в тех ситуациях, которые вас не касаются, когда он не хочет произвести на вас впечатление. Только тогда вы сможете увидеть его истинное лицо. Вечный Питер Пэн. Его жизнь полна приключений, он обожает свободу, беззаботен и бесшабашен, жизнерадостен и очень позитивен. Эти качества как раз и привлекают женщин. Но он никогда не будет готов к серьёзным отношениям. И если вы думаете, что сможете его переделать, то даже не пробуйте, всё равно не получится. Единственное достоинство этого мужского типа, что он никогда не скрывает своих искренних намерений, как это делает Нарцисс, чтобы добиться желаемой цели. С ним вы можете не рассчитывать на романтику, зато страсти будет сверх нормы. Чемпион обид. Он всё делает для того, чтобы вы чувствовали себя постоянно виноватой. Как правило, его тактика заключается в том, чтобы избежать прямой конфронтации, но создать такую обстановку, чтобы вы поняли, что были не правы. Притом он никогда не скажет о своей обиде, вы должны будете догадаться по его взгляду, молчанию, перекошенному лицу или же полному игнорированию вас. Если вы хотите всю жизнь зависеть от его настроения, то можете безбоязненно связывать свою судьбу с ним. Патологический лжец. Такой человек может разрушить вашу жизнь, ведь вы будете постоянно сомневаться в его словах, а значит, вы не сможете создать здоровые отношения. Поэтому при первом же вранье лучше сразу же порвите с ним, ведь если он привык лгать во время игры или же приукрашать действительность во время своих рассказов, так он будет вести себя постоянно. Он всё время обманывает – о своём прошлом, о причинах невозможности выполнить вашу просьбу, о своём опоздании, а значит и о своих чувствах к вам. Со временем вы станете подозревать его во всём, зная о его слабости к вранью. Дон Жуан. Это самый опасный тип мужчин. Он полон достоинств – материально обеспеченный, весёлый, общительный, прекрасно выглядит и очень обходительный. Однако не стоит думать, что вы поймали птицу счастья. У него есть огромный недостаток – он коллекционер отношений. Такой мужчина не может находиться постоянно с одной партнёршей, ему нужна постоянная смена декораций. Как только вы начнёте строить совместные планы, он тут же выпорхнет и полетит в поиске новой пассии. Будьте осторожны с такими мужчинами, вы его не удержите, зато он ранит вашу душу. Эгоист. Он невнимателен к потребностям своей партнёрши и будет стремиться ставить себя превыше всех. Обратите внимание на то, как он ведёт себя с другими. Если в нём нет ни доброты, ни вежливости, а только высокомерие и самонадеянность, то так же он будет обращаться и с вами – поведение избалованного ребёнка. Вам придётся жертвовать своими принципами, целями, чтобы избежать его вечного недовольства. Хотя, если вы привыкли быть в тени, стать для своего султана безмолвной рабыней, то с таким мужчиной вы точно найдёте общий язык. Агрессор. Если вы встретили человека, который не умеет контролировать свой гнев, ревнив, резок и неуважителен, то нужно поскорее бежать от него и как можно дальше. Такой мужчина всегда доминирует, притом делает это в агрессивной форме. Возможно и физическое насилие. Вы становитесь для него жертвой, которую он имеет право мучить. Забудьте с ним о карьере, личном времени, подругах и друзьях, возможно, он вам запретит даже общаться с родными, если они ему не будут нравиться. Ваше место будет - сидеть дома, ждать благоверного и сносить его вечные издевательства, крики и рукоприкладство.

Изучив типы мужчин, от которых лучше держаться подальше, можно сделать такой вывод: такие представители сильного пола могут иметь массу положительных качеств, однако всё положительное, что в них есть, в момент перечеркнёт их поведение. Прекрасных и гармоничных отношений с ними не получится, поэтому нужно как можно раньше отказаться от общения с таким мужчиной, иначе можно превратить свою жизнь в сплошной ад.