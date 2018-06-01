Знание слабостей любимого может стать отличной отправной точкой для установления мирных и долгих отношений. Чего мужчины избегают в отношениях? Так как во многих случаях на характер мужчины влияет зодиакальное созвездие, под которым он родился, то можно проанализировать слабые стороны партнёра, исходя из его знака Зодиака. Что и сделали ведущие астрологи из разных стран мира, придя к общему мнению, о котором вы можете узнать на нашем сайте.

Чего мужчины избегают в отношениях? Расскажет Зодиак

Овен. Этот знак – прирождённый лидер, поэтому, чтобы избежать ссор и скандалов с ним, нужно перестать ему указывать, как ему себя вести и что делать. Овны это больше всего ненавидят. С ними нужно быть беспомощной и кроткой леди, готовой на всё ради своего единственного и неповторимого. Только такое поведение – залог идеальных отношений с мужчиной, рождённым под этим созвездием.

Вывод. Никогда не спорьте с ним, не проявляйте решительность, иначе счастливого союза у вас с ним не получится.

Телец. Этот знак настолько убеждён в своих идеях, что он просто не выносит, когда кто-то пытается его переубедить. Если вы хотите чего-то добиться от своей второй половинки, то делайте это потихоньку и очень ласково. И вообще, идеальный партнёр для Тельца тот, кто пусть и не разделяет его взглядов на жизнь, но, по крайней мере, и не отрицает. Также он ненавидит скандалы и перемены, поэтому его вторая половинка должна быть спокойной и уравновешенной, ведущей осёдлый образ жизни.

Вывод. Чтобы создать идеальный союз с Тельцом, нельзя на него давить, а лишь ласково подталкивать. И никаких громких ссор!

Близнецы. Этот знак ненавидит, когда кто-то постоянно ноет и страдает, поэтому его вторая половинка должна быть счастливой и довольной, только тогда он будет с ней чувствовать себя комфортно. Близнецы ценят свою свободу и очень не любят, когда им запрещают общаться с друзьями или же мешают их одиночеству. К тому же, у этого знака есть такая особенность: они часто ведут себя как дети, не терпящие запретов и предостережений, отвечая на них обидами или даже уходом на время из дома.

Вывод. С таким сумасбродным и свободолюбивым мужчиной очень сложно создать идеальный союз, на него способны только сильные и терпеливые женщины.

Рак. Этот знак не переносит сцен ревности. Они его просто убивают, так как он считает, что отношения должны строиться на доверии, если же его нет, то зачем быть вместе. От партнёра они требуют искренности и чувственности. Также Раки не терпят громких выяснений отношений, его женщина на все его поступки должны реагировать спокойно и уравновешенно.

Вывод. Не устраивайте своей второй половинке скандалов, если вас что-то не устраивает, возьмите себя в руки, досчитайте до 10, а потом уже начните разговор, только так можно разрешить любые разногласия с Раком.

Лев. Этот знак - король по жизни, а его возлюбленная должна быть королевой – яркая, умная и очень красивая, чтобы все завидовали. Они обожают, когда их хвалят и говорят комплименты, поэтому его любимая должна восхищаться им постоянно, даже если он ничего особенного и не сделал. Также Льву важно знать, что для семьи он имеет огромное значение, поэтому супруга просто обязана сделать так, чтобы дети видели в своём отце самого лучшего из лучших, но для этого ей придётся постараться, ведь Львы часто высокомерны по отношению к своим «подданным».

Вывод. Хвалить, хвалить и ещё раз хвалить своего любимого мужчину, чтобы жить с ним в мире и согласии.

Дева. Этот знак довольно суетливый и очень любит спорить, поэтому с ним лучше соглашаться. Только так можно избежать конфликтов. Девы не терпят, когда их перехваливают, так как считают, что это не искренне. С ними нужно найти золотую середину, так как без лестных слов в своей адрес со стороны любимого человека им тоже некомфортно. Одним словом, если научиться с ним общаться, то можно достичь идеальных отношений. Возможно, для этого понадобится время, но Девы готовы ждать.

Вывод. Чтобы жить в мире и согласии с мужчиной, рождённым под знаком Девы, надо быть хорошим дипломатом.

Весы. Этот знак не терпит, когда его окружают вещи и люди, не соответствующие их канонам красоты, поэтому его женщина должна быть ухоженная, стильная и хорошо разбирающаяся в тонкостях дизайна, чтобы создать уютный и красивый дом. Также Весам важно иметь рядом с собой женщину, которая будет принимать за него решения, потому что они очень не любят брать ответственность на себя.

Вывод. Хотите создать идеальный союз с Весами? Это несложно, если вы сильная личность с прекрасным чувством вкуса.

Скорпион. Он не терпит банальности, его вторая половинка должна его постоянно удивлять, играя разные роли – сегодня недоступная, завтра страстная, послезавтра строгая, а через неделю весёлая и общительная. Этот знак - самый сложный в отношениях, так как не все привыкли быть актёрами по жизни, а ведь именно таких партнёрш Скорпионы считают идеальными.

Вывод. Для создания комфортных отношений с мужчиной-Скорпионом нужно иметь в виду, что рядом с ним оставаться собой очень сложно, ведь его вторая половинка должна быть актрисой, ежедневно играющей какую-то интересную роль.

Стрелец. Этот знак никогда не вырастает, он подросток по жизни, которого давят обязанности, как финансового характера, так и в отношениях. Чтобы от него что-то добиться, надо преподнести свою просьбу в игривом контексте. Стрельцы всегда стремятся к новизне, причём это касается и любовных отношений, поэтому их партнёр должен быть авантюристом по жизни, интересным собеседником и неревнивым, так как любвеобильность у этого знака зашкаливает.

Вывод. Тяжесть жизни – вот чего избегает этот знак, поэтому их не стоит заставлять принимать важные решения, лучше сделать его своим помощником в достижении цели.

Козерог. Он не терпит предательства. Он никогда не даёт второй шанс, с ним нужно быть всегда честным, только так можно создать идеальный брак. Также Козероги не выносят нежности, в любимой ценят практичность и деловитость. Обожают давать советы, ведь, по их мнению, они во всём прекрасно разбираются.

Вывод. Чтобы создать союз с Козерогом, нужно ему не врать, даже когда без этого никак, ложь он никогда не простит, даже если она безобидная.

Водолей. Этот знак не выносит скукоты в отношениях, поэтому его партнёрша должна быть интересным собеседником с огромным багажом знаний. Также он не терпит навязчивости: чем больше вторая половинка тянет его к себе, тем больше он хочет от неё оторваться. Любимая должна давать ему свободу, иначе такой союз очень скоро прекратит своё существование.

Вывод. Чтобы брак с Водолеем был крепким, надо быть умной женщиной – много знать, уметь, но никогда не навязывать своё мнение мужчине, иначе он сбежит.

Рыбы. Этот знак всегда имеет цель и не терпит, когда ему кто-то мешает её достичь. Хотя он редко о ней говорит, но если вывести его на откровенный разговор, а поговорить по душам Рыбы очень любят, то можно узнать о нём много интересного, в том числе и то, к чему он стремится. Эта информация понадобится не для того, чтобы ему помочь достичь желаемого, а чтобы не мешать.

Вывод. Больше говорите с Рыбами, только так можно выяснить его слабые стороны, мешающие ему создать идеальный союз.

Прежде чем строить отношения с мужчиной, узнайте его знак Зодиака, который поможет понять, чего же избегает любимый в отношениях. Благодаря этой информации можно попытаться создать гармоничные отношения, которые и станут фундаментом крепкой любви.