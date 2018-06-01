10 способов понять, что ваш мужчина лжёт

Практически все женщины время от времени сомневаются в своём мужчине, так уж устроена психология прекрасного пола. Поэтому так важно понять, их подозрения надуманные или же всё-таки есть повод для переживаний. Как понять, что мужчина лжёт? Психологи выделили несколько аспектов распознания лжи. Один из самых важных – это поведение человека. Итак, поговорите со своим любимым мужчиной и внимательно наблюдайте за его реакцией.

Как понять, что ваш мужчина лжёт

Растерян. Задайте ему вопросы и смотрите на быстроту его реакции. Если он отвечает быстро и чётко, то это правда, так как она не требует размышлений. А вот для лжи потребуется пара-тройка минут. Дело в том, что, когда человек пойман, он не знает, как себя вести, вот и выкручивается, как может. Он растягивает слова, тяжело дышит, даже говорит, используя междометия. Он оскорбляет или нападает. Типичная реакция человека, которого поймали на лжи, - атаковать обвиняющего. Если вы ему будете приводить доказательства его обмана, то он может продолжить разговор на повышенных тонах, возможно, даже делая вас виноватой. Сдаваться не стоит. Подождите, когда он выкричится, и продолжите беседу. Сменит тему. Классика жанра – человек, который хочет скрыть обман, будет притворяться, что не услышал вопроса, или же переводить разговор в другое русло, на что-то более важное. Например, вы его спрашиваете, почему он вчера не отвечал на ваши звонки, а он у вас интересуется, на какое число купить билеты на театральную премьеру. Ответьте ему, но нить разговора не теряйте – снова задайте предыдущий вопрос о ваших вчерашних звонках. Эмоции зашкаливают. Если вы его обвинили в обмане, то он будет очень долго удивляться или сокрушаться, так долго, что это становится подозрительным. Дело в том, что согласно исследованиям учёных, искренние эмоции обычно длятся не более 10 минут, потом они сменяются. Если же ваш мужчина полчаса возмущается, как вы могли ему не поверить, то задумайтесь, возможно, вы правы в своих подозрениях. Вызвать в вас чувство вины. Когда мужчина понимает, что его поймали на лжи, он начинает давить на вас такими высказываниями, как «Неужели ты мне не веришь?», «Ты думаешь, что я обманщик? Отлично!» Так он хочет вызвать у вас чувство вины. Если поддаться его манипуляциям, можно оказаться в дураках, так и не узнав правду. Постарайтесь не замечать его обвинения, настаивая на откровенном разговоре. Повторяет ваш вопрос. Таким образом он хочет выиграть время на размышления в поисках «правдивого» ответа. Вспомните, как вы сами вели себя на экзамене, когда преподаватель начинал спрашивать дополнительно. Наверняка, так же, в надежде услышать подсказку или же успеть «покопаться» в голове. Отшучивается. Если вместо прямого ответа мужчина начинает юморить, то это первый признак того, что он пытается скрыть достоверную информацию или же у него просто нет желания говорить правду. Посмейтесь и продолжите разговор в серьёзном русле. Говорит долго и витиевато. Ответить честно можно и несколькими словами. Если же мужчина говорит много, с отступлениями, то факт – хочет как можно дальше отклонить нить разговора от задаваемого вами вопроса. Не сдавайтесь – выслушайте его сочинение и снова задайте интересующий вас вопрос. Путаница. Если вы попросите мужчину снова повторить свой рассказ, то в случае лжи с его стороны в рассказе будут нестыковки. Дело в том, что человек запоминает чаще всего не только то, что говорил, но и то, что видел. И, если выдуманную картинку он ещё сможет запомнить, то сказанное, увы, нет. Не хочет говорить. Если мужчина уклоняется от разговора, то будьте уверены, ему есть что скрывать. Поэтому либо вы его выводите на чистую воду, либо пусть и дальше играет в молчанку в одиночестве.

Безусловно, всё это лишь обобщённые варианты поведения мужчины, который врёт. Не стоит его безапелляционно обвинять в обмане. Возможно, у него сейчас сложный период, о котором он не хотел бы говорить вам, чтобы не нагружать своими проблемами. Дайте ему время. Если же и после он продолжит так себя вести, тогда можете брать ситуацию в свои руки.