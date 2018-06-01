7 вещей, которые делают мужчины, когда не хотят жениться

Почему мужчины не хотят жениться? Часто женщины, встречающиеся продолжительный срок с мужчиной, начинают строить иллюзии по поводу будущих стабильных и длительных отношений. Однако не все представители сильного пола готовы к созданию семьи, даже если у них есть постоянная партнёрша. Так как же определить, серьёзны намерения любимого или же он даже и не думает о семье? Необходимо присмотреться к его поведению.

Что делают мужчины, когда не хотят жениться

Пытается вас изменить. Если вы постоянно слышите такие фразы, как «Любимая, а ты не думала записаться в спортивный зал?», «Почему ты не носишь те туфли, которые я тебе подарил, в них твои ножки намного тоньше?», «Ты так и не прочитала книгу, которую рекомендовал мой друг? Её уже все прочитали»… Одним словом, он стабильно пытается вас переделать, как бы подогнать под какой-то его идеал. Конечно, это неплохо, что ваш мужчина стремится вас сделать лучше, но, с другой стороны, его слова можно воспринять и как попытку уничтожить в вас индивидуальность. Если его замечания по отношению к вам сыплются как из рога изобилия, то стоит задуматься, возможно, вы его не устраиваете. На вас лежит всё домашнее хозяйство. Безусловно, вы лучше него разбираетесь, где лежат полотенца, ложки и вилки в доме, а также как вкуснее приготовить суп, однако его незнание не освобождает от ответственности помогать по дому. В гармоничных отношениях партнёры во всём поддерживают друг друга, и любящий человек поступает именно так. Никогда не платит за вас. Если в ваших отношениях так повелось, что каждый платит за себя, то это ваше дело. Но тот, кто любит, хотя бы иногда должен оплачивать покупку продуктов или поход в ресторан самостоятельно. Такое поведение – некое признание ценности одного человека другим. Мужчина, считающий, что вторая половинка, постоянно берущая собственные расходы на себя, – это норма, её не уважает, а значит, о совместном будущем и не стоит говорить. Сам никогда не звонит первым. Безусловно, в 21 веке нет ничего предосудительного, если женщина берёт инициативу в свои руки и сама звонит или пишет своему мужчине. Однако, если так происходит постоянно, то стоит задуматься, а заинтересован ли он в ваших отношениях? Вы не можете на него рассчитывать. В паре партнёры всегда рассчитывают друг на друга, это касается как финансовых, так и личных вопросов. Но, если вы, даже находясь в отношениях, не можете полагаться на своего мужчину, то возникает вопрос, почему так происходит? Возможно, вы ему просто-напросто не нужны. Ждёт вашего извинения. После возникшего конфликта вы всегда первая идёте на перемирие, даже если уверены, что не прав он? Человек, который хочет провести остаток своей жизни с вами, так не поступит – он обязательно помирится, а не будет дуться сутками. Он вас не поддерживает. У каждого есть своя цель, и очень важно, чтобы рядом был тот, кто сможет поддержать на пути её достижения – подать руку, когда оступитесь, или вселить надежду в минуты сомнения. Если же ваш мужчина безразличен к вашим целям, то это знак, что он равнодушен и к вам.

Одним словом, поведение любимого может многое рассказать о его планах на будущее. Если он старается соответствовать вашим представлениям о настоящем мужчине, а также активно участвует в вашей жизни, следует вашим советам и вы уверены в том, что всегда можете на него положиться, то это указывает на то, что он надеется на длительные и серьёзные взаимоотношения с вами. Если же ваш мужчина ведёт отстранённый образ жизни, не вникая в ваши дела и проблемы, даже если вы постоянно пытаетесь поделиться ими с ним, то скорее поставьте жирную точку в ваших отношениях. Ведь гармоничный союз должен дарить счастье!