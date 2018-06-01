5 сигналов, что парень больше не интересуется вами, даже если вы вместе

Ты чувствуешь, что твой парень не интересуется твоей жизнью и отдаляется от тебя? Скорее всего, это правда. Конечно, ты можешь себя успокаивать, что в каждой паре бывают взлёты и падения, ведь ровные отношения – это ненормально, но всё же прислушайся к интуиции. Она редко когда подводит прекрасный пол. Обрати внимание на знаки, которые подаёт твой парень – он вечно недоволен или очень занят; даже находясь рядом, мыслями он далеко; перестал делиться своими эмоциями. Мы собрали несколько доказательств того, что ваш союз терпит крушение.

5 сигналов, что парень больше не интересуется твоей жизнью

Он перестал ревновать. Отношения строятся на доверии, и манипулировать любимым, заставляя его ревновать, безусловно, низко, но, с другой стороны, ревность – показатель того, что ты ему не безразлична. Возможно, он не будет устраивать бурных сцен ревности, но выражение лица точно выдаст недовольство после упомянутой тобой фразы о другом парне – это естественная реакция человека, испытывающего к тебе чувства. Кстати, парень, решивший расстаться, даже будет рад такому положению дел, ведь если у тебя есть другой, то ему проще будет уйти, использовав эту информацию в качестве предлога для ухода. Он всё реже проводит время с тобой. Если ты стала замечать, что он постоянно чем-то занят – встреча с другом, футбол, пиво с коллегами и т.п., а на твои предложения провести вместе выходные, устроить ужин или же пойти вдвоём в кино он всё чаще стал отвечать отказом, стоит задуматься о причинах. Возможно, ему стало некомфортно с тобой. Лучше об этом поговорить, чтобы однажды не оказаться в одиночестве с запиской в руках от него о том, что он ушёл навсегда. Кстати, его постоянный выбор в пользу коллективных посиделок с вашими совместными друзьями вместо романтического ужина вдвоём тоже должен насторожить… Он не хочет строить планы на будущее. Раньше вы планировали провести отпуск вместе, но сейчас, когда ты начинаешь разговор о нём, то твой парень только отмалчивается. Это тревожный звоночек, скорее всего, он вообще ничего не хочет иметь с тобой общего. Конечно, можно найти ему оправдание, что у него финансовые проблемы, но он скрывает от тебя их, чтобы не расстраивать. Однако, если парень постоянно отказывается от твоих приглашений в гости или же просто не приходит, ничего не объясняя, то факт остаётся фактом – он не может тебе сказать напрямую о том, что хочет расстаться. Он не делится своими переживаниями и эмоциями. В нормальных отношения естественно делиться своими переживаниями за день, и раньше так и было – твой парень всегда рассказывал о событиях, произошедших с ним в течение дня, но теперь между вами выросла стена. Даже если ты начнёшь задавать ему вопросы, как он провёл время, то в ответ тоже получишь молчание. В этом вопросе лучше не тянуть и спросить напрямую, что произошло? Ведь его пассивность в общении – признак того, что он не хочет связывать себя обязательствами, что и ведёт к разрыву. Он избегает близости с тобой. Потеря желания к партнёру – не новая тема, поэтому и не стоит думать, что это конец отношений. Возможно, у него возникли какие-то проблемы, от которых он хочет тебя уберечь, но они мешают ему расслабиться. Однако, если ранее вы постоянно обнимались, целовались, а теперь у него даже нет желания тебя касаться – отодвигается или отходит, когда ты к нему прижимаешься, то это первый признак того, что у него есть другая или же он от тебя устал.

Если ты получаешь вышеперечисленные сигналы от своего партнёра, то пришло время с ним поговорить. Возможно, побеседовав, ты сможешь что-то исправить, чтобы снова восстановить его интерес к себе. Однако бывает и слишком поздно что-то делать, тогда после разговора ты хотя бы расставишь точки над ё и начнёшь свою жизнь с новой страницы.