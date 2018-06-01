Красота и здоровье » Стрижки и прически » Самые яркие тренды окрашивания волос 2018: обзор с фото

Самые яркие тренды окрашивания волос 2018: обзор с фото

Модные тенденции 2018 в окрашивании волос сосредоточены на экспериментах и поиске себя, а значит, актуальны самые неожиданные цвета и их сочетания. К тому же, стилистам понравилось разрабатывать сложные и необычные техники окрашивания, поэтому к услугам модниц богатый выбор оттенков и способов покраски.

 

Самые яркие тренды окрашивания волос 2018: обзор с фото

 

В то же время среди этого яркого разнообразия можно найти и более спокойные оттенки, которые позволят добавить образу изюминку. Смотрите главные тренды окрашивания волос 2018.

 

Смотрите также: Модные платья лета 2018, обзор новинок с фото.

Тренды окрашивания волос 2018, фото

Молочный коктейль 

Мягкие пастельные оттенки, похожие на переливы молочного коктейля с фруктовыми наполнителями, идеально подходят для блондинок, которые хотят освежить образ без кардинальных перемен.

 

Молочный коктейль самый модный тренд цвета волос в 2018

 

Создаётся такой эффект путём окрашивания отдельных прядей в пастельные оттенки – розовый, голубой, сиреневый.

Феи и единороги

Увлечение сказочными персонажами проникло и в сферу стилистов. Инстаграм и блогерское сообщество заполонили фото девушек с волосами, окрашенными в сказочные цвета – розовый и бирюзовый, голубой и фиолетовый.

 

Сказочные цвета волос в моде

 

В одной шевелюре можно встретить множество оттенков, главное, чтобы они сочетались. И ещё одно важно условие – такие волосы должны сверкать и сиять, как грива единорога. 

Розовый омбре

Розовый по-прежнему считается одним из самых популярных цветов в среде стилистов. На смену розовому золоту пришёл другой тренд – розовое омбре.

 

Розовый омбре

 

Чаще всего его комбинируют с русыми, пепельными оттенками, создавая эффектное окрашивание в холодной гамме. Если хочется более спокойного вида волос, то стоит выбрать пудровый розовый, а для смелых особ подойдёт оттенок фуксии.

Пурпурные пряди

Насыщенный и яркий пурпурный цвет обычно используют при окрашивании тёмных волос, но в этом году парикмахеры предлагают его и для блондинок и русых.

 

Пурпурные пряди тренд цвета волос 2018

 

Такой способ окрашивания подходит для любительниц эпатажа и экспериментов – пурпурный цвет смотрится очень ярко и выделяется в любой шевелюре. Самые смелые могут сочетать багряные пряди с фиолетовыми и синими. 

Ультрафиолет

Не обошлось и без самого модного цвета 2018 года – ультрафиолета. Поскольку тон этот очень активный и яркий сам по себе, то стилисты решили обойтись без экспериментов и предложили однотонное окрашивание интенсивного сиренево-фиолетового цвета.

 

Модный цвет волос 2018 года – ультрафиолет

 

Более осторожные модницы могут лишь слегка оттенить ультрафиолетом кончики прядей.

Жёлтые акценты

Если раньше женщины всеми силами старались избавиться от желтизны в волосах, то в 2018 году стало модно, наоборот, добавлять жёлтые акценты.

 

Желтые акценты в волосах 2018

 

Причём сочетать жёлтые блики предлагается не только с тёплой цветовой гаммой, но и с холодными оттенками – русым, пепельным.

Раскалённая лава

Очень необычное и яркое сочетание при окрашивании волос дают цвета расплавленной лавы – красный разных оттенков, оранжевый и даже жёлтый. 

 

Волосы цвета лавы модные в 2018 году

 

Беспроигрышный вариант - сделать корни волос насыщенного тёмно-красного цвета, к середине добавить алых и оранжевых оттенков, а кончики высветлить жёлтым. Такие волосы цвета лавы точно привлекут к себе внимание.

Шоколадная роза

Тренд для шатенок – шоколадная роза. Это необычное сочетание насыщенного коричневого тона и розового оттенка.

 

Тренд для шатенок – шоколадная роза

 

При окрашивании используется техника балаяж с покраской отдельных прядей, без резкого перехода между оттенками. В результате  волосы бликуют, создавая эффект объёма и игры света.

Тёмная радуга

Эффектный тренд для брюнеток имитирует на волосах радужные переливы. Цвета получаются не такие яркие, как на светлых прядях.

 

Темная радуга модное окрашивание волос

 

Но зато они более глубокие и насыщенные. Можно выделить таким образом отдельную прядь, нанести краску на середину волос или на всю длину.

Неоновые цвета

Супер-яркие и насыщенные неоновые цвета – это выбор смелых модниц. Такой цвет волос долго не поносишь, да и насыщенные тона не отличаются стойкостью, но это отличный способ создания эффектного образа для эпатажной вечеринки или косплей-шоу.

Перламутр 

Вдохновившись перламутром морских раковин, парикмахеры придумали модное окрашивание с использованием мягких пастельных тонов и едва заметных переходов.

 

Тренд 2018 года - перламутровые волосы

 

В результате получается очень красивый жемчужный перелив, который отлично смотрится на светлых и русых волосах. 

Оттенки ежевики

Ещё один источник для вдохновения стилистов – ежевика, точнее, её насыщенный чернильно-фиолетовый цвет с лёгким пурпурным отливом.

 

Оттенки ежевики для волос

 

Ежевичная тональность подходит ярким брюнеткам, их волосам такой цвет добавляет глубины и насыщенности. Красиво смотрится ежевичный оттенок в комбинации с осветлёнными прядками.

Голубой и лавандовый

Нежное и красивое сочетание голубого и лавандового тонов – это выбор современных «Мальвин». Такой тандем сделает из вас фею из сказки и незамеченной вы точно не останетесь.

 

Голубой и лавандовый цвет волос в приоритете в этом году

 

Для большей выразительности стилисты сочетают такое окрашивание с розовыми бликами, которые только подчёркивают красоту холодных оттенков. 

Розовые облака

Вы наверняка хоть раз любовались облаками на рассвете, когда небо окрашивается в нежные розоватые тона с оранжевыми и лиловыми бликами. 

 

Покраска волос в стиле розовых облаков

 

Именно так выглядит покраска волос в стиле розовых облаков, когда к основному нежно-розовому оттенку добавляются лёгкие штрихи голубого и лилового. 

Радужные корни

Модные радужные корни тренд 2018

 

Ещё один необычный тренд – радужные корни. Да, в цвета спектра окрашиваются только корни волос, и смотрится это очень необычно. Яркие цвета радуги хорошо сочетаются со светлым цветом волос – от холодного блонда до лилового и серого. 

 

Смотрите также: Модные купальники 2018, обзор новинок с фото.

Оттенки суккулентов 

Всеобщее увлечение растениями-суккулентами привело к появлению окрашивание в сизо-зелёной и серо-розовой тональности.

 

Оттенки суккулентов в волосах модно в 2018 году

 

Как и разнообразие суккулентов, можно сделать свои волосы бирюзово-зелёными или добавить в них розовых и лиловых бликов.  

 (голосов: 0)
Автор: Ирина Еремина
Сегодня, 07:58

Размещение ссылок в комментариях запрещено!

Выпускной 2018 Выпускной 2018
Причёски на выпускной Причёски на выпускной
Макияж на выпускной Макияж на выпускной

Красота и здоровье:

» Целлюлит

» Свадебные причёски

» Стрижки и прически

» Диеты и фитнес

» Красивый макияж

» Секреты красоты

» Здоровье женщины

» Уход за телом

» Уход за кожей лица

» Новинки парфюмерии

» Уход за волосами

» Уроки маникюра