Самые яркие тренды окрашивания волос 2018: обзор с фото

Модные тенденции 2018 в окрашивании волос сосредоточены на экспериментах и поиске себя, а значит, актуальны самые неожиданные цвета и их сочетания. К тому же, стилистам понравилось разрабатывать сложные и необычные техники окрашивания, поэтому к услугам модниц богатый выбор оттенков и способов покраски.

В то же время среди этого яркого разнообразия можно найти и более спокойные оттенки, которые позволят добавить образу изюминку. Смотрите главные тренды окрашивания волос 2018.

Тренды окрашивания волос 2018, фото

Молочный коктейль

Мягкие пастельные оттенки, похожие на переливы молочного коктейля с фруктовыми наполнителями, идеально подходят для блондинок, которые хотят освежить образ без кардинальных перемен.

Создаётся такой эффект путём окрашивания отдельных прядей в пастельные оттенки – розовый, голубой, сиреневый.

Феи и единороги

Увлечение сказочными персонажами проникло и в сферу стилистов. Инстаграм и блогерское сообщество заполонили фото девушек с волосами, окрашенными в сказочные цвета – розовый и бирюзовый, голубой и фиолетовый.

В одной шевелюре можно встретить множество оттенков, главное, чтобы они сочетались. И ещё одно важно условие – такие волосы должны сверкать и сиять, как грива единорога.

Розовый омбре

Розовый по-прежнему считается одним из самых популярных цветов в среде стилистов. На смену розовому золоту пришёл другой тренд – розовое омбре.

Чаще всего его комбинируют с русыми, пепельными оттенками, создавая эффектное окрашивание в холодной гамме. Если хочется более спокойного вида волос, то стоит выбрать пудровый розовый, а для смелых особ подойдёт оттенок фуксии.

Пурпурные пряди

Насыщенный и яркий пурпурный цвет обычно используют при окрашивании тёмных волос, но в этом году парикмахеры предлагают его и для блондинок и русых.

Такой способ окрашивания подходит для любительниц эпатажа и экспериментов – пурпурный цвет смотрится очень ярко и выделяется в любой шевелюре. Самые смелые могут сочетать багряные пряди с фиолетовыми и синими.

Ультрафиолет

Не обошлось и без самого модного цвета 2018 года – ультрафиолета. Поскольку тон этот очень активный и яркий сам по себе, то стилисты решили обойтись без экспериментов и предложили однотонное окрашивание интенсивного сиренево-фиолетового цвета.

Более осторожные модницы могут лишь слегка оттенить ультрафиолетом кончики прядей.

Жёлтые акценты

Если раньше женщины всеми силами старались избавиться от желтизны в волосах, то в 2018 году стало модно, наоборот, добавлять жёлтые акценты.

Причём сочетать жёлтые блики предлагается не только с тёплой цветовой гаммой, но и с холодными оттенками – русым, пепельным.

Раскалённая лава

Очень необычное и яркое сочетание при окрашивании волос дают цвета расплавленной лавы – красный разных оттенков, оранжевый и даже жёлтый.

Беспроигрышный вариант - сделать корни волос насыщенного тёмно-красного цвета, к середине добавить алых и оранжевых оттенков, а кончики высветлить жёлтым. Такие волосы цвета лавы точно привлекут к себе внимание.

Шоколадная роза

Тренд для шатенок – шоколадная роза. Это необычное сочетание насыщенного коричневого тона и розового оттенка.

При окрашивании используется техника балаяж с покраской отдельных прядей, без резкого перехода между оттенками. В результате волосы бликуют, создавая эффект объёма и игры света.

Тёмная радуга

Эффектный тренд для брюнеток имитирует на волосах радужные переливы. Цвета получаются не такие яркие, как на светлых прядях.

Но зато они более глубокие и насыщенные. Можно выделить таким образом отдельную прядь, нанести краску на середину волос или на всю длину.

Неоновые цвета

Супер-яркие и насыщенные неоновые цвета – это выбор смелых модниц. Такой цвет волос долго не поносишь, да и насыщенные тона не отличаются стойкостью, но это отличный способ создания эффектного образа для эпатажной вечеринки или косплей-шоу.

Перламутр

Вдохновившись перламутром морских раковин, парикмахеры придумали модное окрашивание с использованием мягких пастельных тонов и едва заметных переходов.

В результате получается очень красивый жемчужный перелив, который отлично смотрится на светлых и русых волосах.

Оттенки ежевики

Ещё один источник для вдохновения стилистов – ежевика, точнее, её насыщенный чернильно-фиолетовый цвет с лёгким пурпурным отливом.

Ежевичная тональность подходит ярким брюнеткам, их волосам такой цвет добавляет глубины и насыщенности. Красиво смотрится ежевичный оттенок в комбинации с осветлёнными прядками.

Голубой и лавандовый

Нежное и красивое сочетание голубого и лавандового тонов – это выбор современных «Мальвин». Такой тандем сделает из вас фею из сказки и незамеченной вы точно не останетесь.

Для большей выразительности стилисты сочетают такое окрашивание с розовыми бликами, которые только подчёркивают красоту холодных оттенков.

Розовые облака

Вы наверняка хоть раз любовались облаками на рассвете, когда небо окрашивается в нежные розоватые тона с оранжевыми и лиловыми бликами.

Именно так выглядит покраска волос в стиле розовых облаков, когда к основному нежно-розовому оттенку добавляются лёгкие штрихи голубого и лилового.

Радужные корни

Ещё один необычный тренд – радужные корни. Да, в цвета спектра окрашиваются только корни волос, и смотрится это очень необычно. Яркие цвета радуги хорошо сочетаются со светлым цветом волос – от холодного блонда до лилового и серого.

Оттенки суккулентов

Всеобщее увлечение растениями-суккулентами привело к появлению окрашивание в сизо-зелёной и серо-розовой тональности.

Как и разнообразие суккулентов, можно сделать свои волосы бирюзово-зелёными или добавить в них розовых и лиловых бликов.