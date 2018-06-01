Самые яркие тренды окрашивания волос 2018: обзор с фото
Модные тенденции 2018 в окрашивании волос сосредоточены на экспериментах и поиске себя, а значит, актуальны самые неожиданные цвета и их сочетания. К тому же, стилистам понравилось разрабатывать сложные и необычные техники окрашивания, поэтому к услугам модниц богатый выбор оттенков и способов покраски.
В то же время среди этого яркого разнообразия можно найти и более спокойные оттенки, которые позволят добавить образу изюминку. Смотрите главные тренды окрашивания волос 2018.
Тренды окрашивания волос 2018, фото
Молочный коктейль
Мягкие пастельные оттенки, похожие на переливы молочного коктейля с фруктовыми наполнителями, идеально подходят для блондинок, которые хотят освежить образ без кардинальных перемен.
Создаётся такой эффект путём окрашивания отдельных прядей в пастельные оттенки – розовый, голубой, сиреневый.
Феи и единороги
Увлечение сказочными персонажами проникло и в сферу стилистов. Инстаграм и блогерское сообщество заполонили фото девушек с волосами, окрашенными в сказочные цвета – розовый и бирюзовый, голубой и фиолетовый.
В одной шевелюре можно встретить множество оттенков, главное, чтобы они сочетались. И ещё одно важно условие – такие волосы должны сверкать и сиять, как грива единорога.
Розовый омбре
Розовый по-прежнему считается одним из самых популярных цветов в среде стилистов. На смену розовому золоту пришёл другой тренд – розовое омбре.
Чаще всего его комбинируют с русыми, пепельными оттенками, создавая эффектное окрашивание в холодной гамме. Если хочется более спокойного вида волос, то стоит выбрать пудровый розовый, а для смелых особ подойдёт оттенок фуксии.
Пурпурные пряди
Насыщенный и яркий пурпурный цвет обычно используют при окрашивании тёмных волос, но в этом году парикмахеры предлагают его и для блондинок и русых.
Такой способ окрашивания подходит для любительниц эпатажа и экспериментов – пурпурный цвет смотрится очень ярко и выделяется в любой шевелюре. Самые смелые могут сочетать багряные пряди с фиолетовыми и синими.
Ультрафиолет
Не обошлось и без самого модного цвета 2018 года – ультрафиолета. Поскольку тон этот очень активный и яркий сам по себе, то стилисты решили обойтись без экспериментов и предложили однотонное окрашивание интенсивного сиренево-фиолетового цвета.
Более осторожные модницы могут лишь слегка оттенить ультрафиолетом кончики прядей.
Жёлтые акценты
Если раньше женщины всеми силами старались избавиться от желтизны в волосах, то в 2018 году стало модно, наоборот, добавлять жёлтые акценты.
Причём сочетать жёлтые блики предлагается не только с тёплой цветовой гаммой, но и с холодными оттенками – русым, пепельным.
Раскалённая лава
Очень необычное и яркое сочетание при окрашивании волос дают цвета расплавленной лавы – красный разных оттенков, оранжевый и даже жёлтый.
Беспроигрышный вариант - сделать корни волос насыщенного тёмно-красного цвета, к середине добавить алых и оранжевых оттенков, а кончики высветлить жёлтым. Такие волосы цвета лавы точно привлекут к себе внимание.
Шоколадная роза
Тренд для шатенок – шоколадная роза. Это необычное сочетание насыщенного коричневого тона и розового оттенка.
При окрашивании используется техника балаяж с покраской отдельных прядей, без резкого перехода между оттенками. В результате волосы бликуют, создавая эффект объёма и игры света.
Тёмная радуга
Эффектный тренд для брюнеток имитирует на волосах радужные переливы. Цвета получаются не такие яркие, как на светлых прядях.
Но зато они более глубокие и насыщенные. Можно выделить таким образом отдельную прядь, нанести краску на середину волос или на всю длину.
Неоновые цвета
Супер-яркие и насыщенные неоновые цвета – это выбор смелых модниц. Такой цвет волос долго не поносишь, да и насыщенные тона не отличаются стойкостью, но это отличный способ создания эффектного образа для эпатажной вечеринки или косплей-шоу.
Перламутр
Вдохновившись перламутром морских раковин, парикмахеры придумали модное окрашивание с использованием мягких пастельных тонов и едва заметных переходов.
В результате получается очень красивый жемчужный перелив, который отлично смотрится на светлых и русых волосах.
Оттенки ежевики
Ещё один источник для вдохновения стилистов – ежевика, точнее, её насыщенный чернильно-фиолетовый цвет с лёгким пурпурным отливом.
Ежевичная тональность подходит ярким брюнеткам, их волосам такой цвет добавляет глубины и насыщенности. Красиво смотрится ежевичный оттенок в комбинации с осветлёнными прядками.
Голубой и лавандовый
Нежное и красивое сочетание голубого и лавандового тонов – это выбор современных «Мальвин». Такой тандем сделает из вас фею из сказки и незамеченной вы точно не останетесь.
Для большей выразительности стилисты сочетают такое окрашивание с розовыми бликами, которые только подчёркивают красоту холодных оттенков.
Розовые облака
Вы наверняка хоть раз любовались облаками на рассвете, когда небо окрашивается в нежные розоватые тона с оранжевыми и лиловыми бликами.
Именно так выглядит покраска волос в стиле розовых облаков, когда к основному нежно-розовому оттенку добавляются лёгкие штрихи голубого и лилового.
Радужные корни
Ещё один необычный тренд – радужные корни. Да, в цвета спектра окрашиваются только корни волос, и смотрится это очень необычно. Яркие цвета радуги хорошо сочетаются со светлым цветом волос – от холодного блонда до лилового и серого.
Оттенки суккулентов
Всеобщее увлечение растениями-суккулентами привело к появлению окрашивание в сизо-зелёной и серо-розовой тональности.
Как и разнообразие суккулентов, можно сделать свои волосы бирюзово-зелёными или добавить в них розовых и лиловых бликов.
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