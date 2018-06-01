Модные платья лета 2018: обзор новинок с фото

Даже если вы обожаете джинсы и шорты, летом просто необходимо иметь в своём гардеробе хотя бы одно платье. Мы не будем говорить о том, какая это женственная и красивая одежда, но вспомним, что именно в лёгком платье или сарафане удобнее всего в летнюю жару. А чтобы не отставать от моды, давайте посмотрим, какие платья вывели в топ дизайнеры модных показов весна-лето 2018. Смотрите обзор с фото - самые модные платья лета 2018.

Самые модные платья лета 2018, фото

Клетчатые платья

Этот бессмертный принт никогда не исчезает из поля зрения гуру моды, только видоизменяется в соответствии с модными тенденциями.

В этом году клетка получила свободу, и увидеть её можно в самом разном воплощении – яркие квадраты в стиле ковбойских рубашек, классическая «гусиная лапка», британские мотивы и клетчатый колор-блок. Можно даже сочетать разные виды клетчатых принтов.

Пастельные оттенки

Ощущение прохлады и свежесть подарит пастельная гамма оттенков.

Светло-голубой и сливочный жёлтый, пудровый розовый и туманный сиреневый цвета подходят практически всем и хорошо сочетаются как с другими светлыми оттенками, так и с более яркими акцентами и аксессуарами. Такое платье может стать основой вашего летнего гардероба.

Платья в горошек

Весёлый и задорный горошек переживает свою вторую жизнь в этом сезоне.

И, если в прошлые годы мы в основном наблюдали чёрно-белые варианты традиционного узора «polka dot», то сейчас встречаются и более яркие варианты – красный или розовый с белым, голубой горошек с синим или красный с чёрным. Размер горошка может быть любой – от еле заметного до крупного, акцентного.

Асимметричные платья

Добавить выразительности образу можно с помощью асимметричного платья.

Добиться такого эффекта можно с помощью отсутствия одного рукава, фигурной линии декольте или подола, а также сложного кроя и вставок. Хорошо асимметричность сочетается с геометрическими узорами и базовыми оттенками.

Цветочные принты

Куда же летом без цветов? И хотя их хватает в природе, дизайнеры предлагают летом 2018 носить платья с винтажными цветочными принтами, похожие на те, что носили наши бабушки, а также яркие узоры в виде мелких цветов.

Можно также отдать предпочтение графическим узорам с крупными и яркими цветами на тёмном фоне.

Платья с бантами

Ещё один женственный элемент, который пропагандируют в этом сезоне дизайнеры – это банты. Причём украшают они не только пояса и воротники платьев.

Эту деталь можно встретить на рукавах и плечах, в вырезе на спине или даже на подоле платьев и сарафанов. Особенно интересно смотрятся кокетливые банты на платьях в комбинации со строгой полоской или клеткой.

Рюши и многослойность

Продолжает оставаться актуальной многослойность, а в пару к ней дизайнеры предлагают обилие рюшей и оборок.

Одинаково актуальны как мелкие многочисленные оборки на тонких тканях, так и более сложные, многоярусные композиции.

Такие платья смотрятся необычно и стильно, часто сочетаясь с элементами асимметрии, главное, соблюдать умеренность и не превратиться в пышный слоёный пирог.

Платья в этническом стиле

Побыть страстной испанской или загадочной индейской скво можно, примерив платье с этническими мотивами.

Оголённые плечи и пышные оборки в испанском стиле, замша, богатая вышивка и бахрома коренных народов обеих Америк, мережка, вышивка и кружево в отечественном народном стиле – все эти детали работают на создание модного этнического образа. Такие платья хорошо сочетаются с обувью из коричневой кожи, соломенными и плетёными сумками и украшениями в виде цветов.

Полосатые платья

Полосатый принт – это комплимент любой фигуре, главное правильно его подобрать. Вертикальная узкая полоска зрительно сделает фигуру стройнее, горизонтальная и более широкая, наоборот, добавит объёма в нужных местах.

Кроме классической чёрно-белой полоски в этом сезоне также популярны яркие полосатые сочетания, а ещё часто на подиумах встречалась комбинация разных полосатых принтов.

Насыщенные цвета

В противовес пастельной нежности дизайнеры предлагают летом 2018 носить платья ярких, насыщенных цветов – красного, ярко-синего, жёлтого, изумрудного.

Однотонные ткани и простые фасоны подчеркнут насыщенность цветовой гаммы и выделят вас из толпы. Сочетать их лучше с обувью и аксессуарами базовых цветов и не слишком броского дизайна.

Романтичные платья

Пережить летнюю жару в лёгком и воздушном платье – вот выбор модниц для этого летнего сезона. Обязательно стоит обзавестись кружевным или шифоновым платьем со свободной летящей юбкой светлого оттенка. Такие платья выглядят одновременно и скромно, и интригующе, сочетая лёгкость и воздушность с прозрачной сексуальностью. Удачно подобранное полупрозрачное платье можно использовать как для создания повседневных образов, так и для вечерних ансамблей.

Блеск и блёстки

Блёстки и стразы только для вечерних платьев? А вот и нет! Так считают модные дизайнеры этим летом. Они предлагают носить блестящие платья с кроссовками и сандалиями в любое время дня и ночи.

Выбирайте платья из блестящей ткани с люрексом и сверкающей вышивкой или варианты с пайетками. Главное условие такого сочетания – максимально простой фасон платья и однотонная ткань, чтобы не перегружать образ.

Пышные рукава

Сохраняет актуальность модная деталь прошлых сезонов – пышные рукава. Причём, если раньше это были в основном длинные и широкие рукава, собранные на запястье в манжет, то сейчас встречаются рукава-крылья, пышные вставки в виде фонариков и любые фантазийные варианты.

Стоит помнить о том, что девушкам с широкими плечами не стоит увлекаться такими деталями, чтобы не сделать верх фигуры ещё более объёмным.