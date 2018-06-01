Самые общительные и коммуникабельные знаки Зодиака, гороскоп

Коммуникабельность можно считать талантом, благодаря которому проще идти по жизни, ведь общительные люди умеют слушать и договариваться, с ними легко строить деловые и личные отношения, они свободно налаживают контакты и связи, они всегда найдут выход из любой ситуации, подключив к её решению всех своих знакомых и друзей. Так какой же самый «талантливый» знак Зодиака? Вот самые общительные и коммуникабельные знаки Зодиака.

Самые общительные и коммуникабельные знаки Зодиака

Овен

Этот знак легко находит общий язык со всеми, его умение слушать вызывает доверие. К тому же, Овны – прекрасные ораторы, обладающие массой знаний и отличной способностью убеждать. Но это только при условии, что тема разговора им интересна, иначе они прервут беседу, не задумываясь о причинённой обиде своему собеседнику.

Совет. Овнам нужно научиться дипломатии, не то придётся вести задушевные разговоры с самым приятным для этого знака Зодиака собеседником – с самим собой. Лучше промолчать, даже если рассказывающий человек сильно раздражает, только так Овны не причинят боль и оскорбление своими словами.

Телец

Это простые и спокойные люди, которые обычно мало говорят, потому что слишком длинные разговоры их утомляют. Им больше нравится размышлять, делать какие-то выводы, наблюдать за людьми со стороны, ведь действия, жесты, мимика расскажут намного больше, чем любое слово.

Совет. Если кто-то говорит что-то не так или же никак не может закончить свой монолог, нужно говорить ему об этом. Это только в первый раз страшно, со временем это войдёт в привычку, и жизнь станет намного проще – появится возможность заниматься своими делами вместо того, чтобы висеть целый день на телефоне, выслушивая чьи-то излияния.

Близнецы

Это самый коммуникабельный знак Зодиака. Они доброжелательны, оптимистичны и очень любопытны, обожают узнавать что-то новое (обычно делают это в беседах со знакомыми, которых у них очень много). Близнецы с лёгкостью настраивают собеседника на свой лад, тем самым избегая конфликтных ситуаций.

Совет. Близнецам желательно отказаться от монологов, так как они их слишком затягивают. Также нужно научиться доводить беседу до конца, а не говорить сразу о нескольких вещах одновременно, собеседник может потерять нить разговора, ведь не все умеют так быстро обрабатывать полученную информацию, как представители этого знака.

Рак

Этот знак Зодиака знает, как ему сосредоточиться на действительно интересной для него информации, поэтому его внимание никогда не тратится впустую. У Раков отличная память, что помогает им быть прекрасным собеседником, которому не приходится напоминать о прошлой беседе. К тому же, у Раков восхитительное чувство юмора, благодаря которому они всегда с лёгкостью разряжают даже скучную или грустную беседу.

Совет. Ракам нужно прислушиваться к своей интуиции, так как часто они игнорируют советы своего внутреннего голоса, который подсказывает, как себя вести с определённым собеседником, чтобы расположить его к себе.

Лев

Этот знак любит находиться в центре внимания, что его и подталкивает быть приятным и доброжелательным, а иногда даже и навязчивым. Львы знают, как найти общий язык с любым человеком, они даже могут перенять его мимику и жесты, чтобы, как говорится, стать ближе к нему. С ними всегда комфортно и весело, поэтому у них всегда много друзей.

Совет. Львам нужно чаще выслушивать чужую точку зрения, постоянное навязывание своей может негативно сказаться на дружеских отношениях.

Дева

Этот знак тяжело назвать коммуникабельным, обычно они вливаются в разговор, если он им интересен. Девы вместо бессмысленной болтовни предпочитают сдержанное молчание, которое многие люди воспринимают как признак застенчивости.

Совет. Девам нужно хотя бы иногда отключать логику во время разговора, тем более в общении с друзьями или знакомыми, остановившимися просто поболтать. Иначе Деве быстро станет скучно, и она потеряет нить беседы, а безразличие к их персоне мало кому понравится.

Весы

Лёгкие и общительные Весы считаются одним из самых коммуникабельных знаков Зодиака благодаря своему врождённому чувству такта, они всегда разговаривают в уважительной форме, подбирая выражения. К тому же обладают великолепным чувством юмора, которое помогает сгладить конфликтные ситуации, они умеют утешить и развеселить. Этот знак обожает участвовать в интеллектуальных спорах, при этом никого не обижая ни словом, ни действием.

Совет. Весам желательно не менять свою точку зрения, чтобы успокоить или поддержать собеседника. Лучше корректно придерживаться своей, тем более у этого знака Зодиака с тактичностью проблем не будет.

Скорпион

Любопытство, несомненно, сделает из этого знака Зодиака внимательного и глубокого собеседника, но назвать Скорпиона коммуникабельным тяжело. Во-первых, они редко когда бывают откровенными, они не всем доверяют, а во-вторых, они не могут спокойно слушать, во время разговора постоянно заняты ещё чем-то, что не очень нравится рассказчику или их слушателю.

Совет. Скорпионам нужно перестать воспринимать каждое сказанное слово собеседника как нечто опасное и двусмысленное, нужно уметь расслабляться и хоть немного доверять людям.

Стрелец

Рождённые под этим знаком Зодиака - искренние и честные (некоторые их даже считают наивными) люди, поэтому с ними легко общаться, ведь у них нет второго дна. К тому же, они очень наблюдательны: глядя на своего собеседника, могут понять, что у него на душе, лишь по его жестам и мимике, и вовремя прекратить разговор, почувствовав, что он не интересен.

Совет. Стрельцам нужно научиться различать друзей и недругов, так как довольно часто они откровенны с последними.

Козерог

С этим знаком Зодиака очень тяжело общаться, потому что они очень упрямы. Они никогда не делают то, к чему не лежит их душа - у них очень узкий круг общения. Их разговоры сводятся к самым важным и серьёзным темам, разговоры по душам – не для них. К тому же, Козероги мало к кому относятся с уважением, поэтому могут прервать беседу в любой момент, если она им не интересна. Перебить собеседника – норма для этого знака.

Совет. Козерогам нужно научиться деликатности. Стараться быть внимательнее к собеседнику и выбирать выражения, чтобы не ранить его своими словами и безразличием.

Водолей

Этот знак обожает общение. Они разносторонние личности, поэтому им не составит труда привлечь внимание любого собеседника. С ними интересно разговаривать, они умны, начитанны и разбираются в психологии. Могут быть милыми, поэтому к ним тянутся люди, тем более в каждом они видят только положительные качества, что очень помогает им в общении.

Совет. У Водолеев есть на всё своя точка зрения, которую они очень любят навязывать другим. Им нужно научиться проявлять гибкость хотя бы в обсуждении важных вопросов.

Рыбы

Это люди настроения, поэтому их способ говорить будет зависеть от того, что у них на душе. Если всё прекрасно, то они готовы говорить, рассказывать и слушать, но, если кошки скребутся, то будут хранить молчание и злиться на того, кто посмеет к ним обратиться в этот момент. К тому же, есть у них свойство доказывать, несмотря ни на что, свою правоту, что многих и отталкивает от Рыб.

Совет. Когда Рыбы убеждены в чём-то, то они яростно аргументируют свою точку зрения. Им нужно научиться сдерживать свои эмоции и принять тот факт, что кто-то может думать совсем иначе.

Наверняка многими было подмечено, что с одними людьми легко и просто общаться, а с другими – очень сложно. Оказывается, коммуникабельность зависит не только от генов, темперамента и характера, но и от знака Зодиака, под которым родился человек.