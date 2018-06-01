Психология мужчин: 20 секретов, которые они скрывают от женщин

Оказывается, мужской пол не так бесхитростен, как кажется с первого взгляда: они многое скрывают от милых дам. Психология мужчин объясняет, что частая причина их скрытости таится в обидчивости женщин. Некоторые из секретов мужчин могут привести к огромному скандалу, устроенному любимой. А это сильная половина человечества ненавидит больше всего. Итак, нами была выявлена секретная информация о мужчинах.

Секреты, которые мужчины скрывают от женщин

Они обожают, когда их ревнуют. Большинство мужчин лишь притворяется, что их раздражает женская ревность. На самом деле это не так. Они, как и прекрасный пол, хотят чувствовать себя желанными и любимыми. Они ненавидят, когда вторая половинка заходит в ванную комнату без стука. Хотя мужчины менее деликатны в интимном вопросе, чем женщины, но они просто безумствуют, когда партнёрша входит в ванную в тот момент, когда он купается или же сидит на унитазе. Парень, конечно, никогда не признается своей второй половинке в этом, сделав вид, что ему безразлично. Они говорят «да», даже когда думают «нет». Особенно это касается покупок. Так, женщина может перемерить миллион платьев, большинство из которых наверняка не придётся по вкусу мужчине, но он не признается в этом, потому что придётся объяснять, что его не устраивает. Потому что чаще всего ему не нравится, что платье слишком откровенно или же полнит, но говорить об этом себе дороже! Поэтому легче согласиться. Они обожают смотреть телевизор. Даже если у мужчины есть компьютер, ноутбук, планшет и другие гаджеты, телевизор – это их слабость. Ведь перед ним можно растянуться на диване, держа в руках пульт и чувствовать себя королём телевизионного мира. Они не любят наших подруг. Возможно, не всех, но большинство, особенно, если они много времени проводят в вашем доме или же вы в их, учат вас уму-разуму, и после общения с которыми вы возвращаетесь психованная и резкая. Хотя нередко он ловит себя на мысли, что наличие подружек даёт ему некоторую свободу – пока любимая с ними, он может спокойно полежать, ничего не делая. Они ненавидят шопинг. Это только женщина может ходить часами по магазинам, чтобы выбрать подходящий носовой платок. Мужчины же точно знают, что им надо, поэтому они чётко идут в привычный отдел и берут намеченную вещь. С женщинами же им приходится кружиться по всему торгово-развлекательному центру, чтобы найти идеальный вариант туфель и платья, а потом подобрать к ним сумочку и пояс. Они частые посетители интернет-магазинов женского нижнего белья. Мужчины просто обожают представлять свою любимую в разных красивых трусиках, пеньюарах и чулочках. А тут целый ассортимент. Но купить мало кто решится, ведь женщина может заподозрить что-то неладное, например, измену или же отсутствие у себя чувства вкуса. Одним словом, лучше не рисковать! Они запоминают даты, чтобы избежать проблем. Очень часто мужская забывчивость является главным источником ссоры. Чтобы этого не произошло, парни решили выучить важные даты, такие как день рождения супруги или бракосочетания, наизусть, как стихотворение. Они не хотят быть главой семьи. Большинство мужчин с удовольствием переложило бы обязанность обеспечивать семейство, принимать важные решения и другую ответственность на плечи жены. А сами проводили бы больше времени с детьми, готовили и даже убирали. Но признаться в этом второй половинке они никогда не смогут, ведь тогда их будут считать слабаками. Они нуждаются в психологической поддержке. Мужчинам, как и женщинам, нужна психологическая поддержка, но сознаться в этом они не могут, так как с детских лет их воспитывают в духе, что парни не плачут. На самом деле у них есть эмоции, но они никогда их не показывают, даже надломленный мужчина делает вид, что у него всё прекрасно. Они не интересуются домашним бытом. Женщины с любовью выбирают красивые посудные полотенца, гармонирующие с кухонным гарнитуром, или же покрывало на кровать, подходящее по стилю к обоям. Мужчинам же всё равно, как будет выглядеть квартира, лишь бы было чем укрыться и вытереть руки после еды. Они не любят ходить на совместные ужины с её родственниками или друзьями. Там ему приходится притворяться, изображая из себя того, кого хочет вторая половинка. Он должен быть ласковым к ней, скрывая только что произошедшую ссору, или же вести беседу на тему, в которой не очень разбирается, лишь бы понравиться троюродной тетушке, оказавшейся на свадьбе четвероюродной племянницы. Для мужчины это каторга – ему не хочется лгать, но ради любимой он готов и на это. Они не понимают фитнеса без пота. Мужчин просто выводят из себя рассказы любимой, как она устала после посещения йоги или стрейчинга. Ведь там она не потеет, а что это за спорт, если пот не льётся ручьями? Баловство. Они часто говорят, не подумавши. Мужчины могут даже не вникать в суть разговора, а потом сказать что-то невпопад, чем сильно обидеть любимую. Но по-другому они не могут, потому что, в отличие от прекрасного пола, быстро отстраняются от темы беседы, если она им не интересна. Они задумываются об интиме с мужчиной. Даже парень традиционной ориентации может иногда подумать о том, как это, оказаться в одной постели с мужчиной. Но признаться в этом своей любимой он никогда не сможет. Они завидуют другим парням. Считается, что зависть – типичная женская черта. Это женщинам дозволено завидовать красивой или богатой подруге. Но мужчинам тоже присуще это чувство – приятелю на дорогой машине, коллеге с большей заработной платой или даже родному брату, у которого в жизни всё складывается намного лучше, чем у него. Они не могут терпеть тёщу. Кажется, что это миф? Нет, это правда жизни. Все мужчины недолюбливают матерей жён. Не верите? Посмотрите на его реакцию, когда сообщаете, что очень скоро к вам в гости приедет ваша мама. Они переживают из-за мелочей. Многих мужчин удивляет, когда любимая расстраивается из-за разговора с тётей, нагрубившей ей по телефону. Но среди парней немало тех, кто тоже способен волноваться из-за мелочей. Но при этом они это тщательно скрывают. Они не хотят свободных отношений. Многие мужчины с упоением рассказывают, как это круто, иметь свободные отношения, но они не представляют, что их любимая будет иметь любовника. Одним словом, свобода применима только к ним, женщина же должна хранить верность. Они никогда не удаляют номера бывших. Мужчинам иногда хочется излить кому-то душу или же заняться любовью на стороне без последствий. Для этого идеально подходят бывшие подруги – проверенные временем и чувствами. Да и вообще приятно осознавать, что тебя помнят, ведь если девушка берёт трубку или же готова на встречу спустя годы, то это означает одно – она ещё неравнодушна к мужчине. А это льстит мужскому самолюбию.

Эти секреты мужчин не для всех являются откровением, ведь мужская психология изучена вдоль и поперёк. Но для некоторых данная информация может понадобиться, чтобы лучше понять мужчину и не обижаться на его промахи, а значит, сделать отношения более гармоничными и крепкими.