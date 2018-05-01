Что делать, если сломался ноготь под гель-лаком? Урок пошагово, как починить в домашних условиях

Многие из нас уже встречались с такой проблемой, как травмы и отслоения ногтей. Что делать, если сломался ноготь под гель-лаком? И как привести после этого ноготь в первоначальный вид? К сожалению, не все мастера маникюра могут это сделать. Смотрите урок пошагово с фото, как починить ноготь в домашних условиях.

Причины онихолизиса (отслоения части ногтевой пластины) очень обширны, но как правило связаны с травмами - ожоги, гематомы, химическое воздействие, некачественный маникюр. Под ногтем образуется полость и при его росте она может оставаться прежней или даже увеличиваться. Чтобы восстановить природное ногтевое ложе, необходимо использовать искусственные материалы - гель, гель-лак или акрил. Они фиксируют ноготь, не дают ему деформироваться и пустота медленно, но верно зарастает.

Здесь мы имеем дело с таким случаем, но изначально онихолизис шёл от самой кутикулы и при помощи донаращивания удалось его сместить на середину ногтя. Ситуация усложняется ещё тем, что ноготь растёт под углом. Этот недостаток тоже можно частично выправить.

Урок «Что делать, если сломался ноготь под гель-лаком?» пошагово с фото

Перед тем как выполнять наращивание, вам нужно полностью вырезать ту часть ногтя, которая отслоилась от ложа, снять с ногтя весь искусственный материал, убрать длину до минимума в 1 мм. Пока ваш ноготь восстанавливается, не рекомендуется носить длинные ногти. Не забывайте, что ногтевое ложе меньше, чем оно должно быть и может просто не выдержать на себе большое количество искусственного материала.

Сразу же делаем обработку кутикулы, чтобы уже к этому не возвращаться.

Восстановить недостающую часть ногтя можно одним из следующих материалов - гель, акрил, база для гель-лака, база+акрил. В зависимости от размеров вырезанной части и состояния оставшегося ногтя, выбирают либо более твёрдый материал, либо более мягкий. Если ноготь твёрдый сам по себе и требуется восстановить небольшой кусочек - выбирайте твёрдые варианты: гель или акрил. Если ноготь тонкий или очень маленький - подойдут густая база или база+акрил.

Здесь разберём вариант с базой и акрилом, потому что они есть почти у всех, кто делает себе маникюр с гель-лаком.

Так же вам потребуется форма для наращивания, но скорее всего её необходимо будет подрезать по форме вашего ложа.

Ноготь готовим как перед нанесением гель-лака - обезжириваем, наносим праймер. Покрываем тонким слоем базы и сушим в лампе. Дело в том, что база с акрилом имеет сцепление с ногтем хуже, чем просто база, а отслойки в таком случае могут ещё усугубить ситуацию.

В базу мы добавляем прозрачный акрил. Консистенция должна получиться как гель - состав довольно густой, но при этом стекает с палочки. Если вы собираетесь донаращивать несколько ногтей, то делайте этот состав для каждого ногтя прямо перед нанесением, иначе он быстро застынет и станет непригодным.

Форму устанавливаем и выкладываем материал. Там, где ногтя нет - кладём прямо на кожу, восполняя недостающую часть. Выкладку делайте прямо той же палочкой, кисть можно испортить таким составом. Формируем небольшую длину. Важное замечание - если кожа травмирована или где-то нарушена её целостность - никакое наращивание делать нельзя. Если у вас свежая гематома или ещё незажившая травма - сначала вылечите ноготь, а потом уже занимайтесь его восстановлением.

Сушим в лампе и убираем форму.

С материала снимаем дисперсию и делаем опил, корректируя форму. Если материал затёк в боковые пазухи - выпиливаем аппаратом. Теперь ноготок уже больше похож на здоровый.

Снова обезжириваем и наносим базу тонким слоем, сушим в лампе.

Теперь можно сделать цветное покрытие и заняться остальными ногтями.

Конечно, такой ноготь следует беречь от воздействия воды, чистящих средств и в принципе быть с ним более бережной, тогда он отрастёт до нормальной формы за 2-3 месяца и полностью восстановится. Пользуйтесь перчатками при контакте с водой.

Материал хорошо носится до следующей коррекции - около 3-4 недель. Теперь вы знаете, что делать, если сломался ноготь под гель-лаком. В следующий раз вы сможете его починить в домашних условиях. Можно его полностью снять или спилить только верхний слой и укрепить базой. Действуйте по ситуации.