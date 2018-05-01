Модные купальники 2018: обзор новинок с фото

Наступил тёплый сезон, а значит, впереди нас ждёт лето, солнце и отдых у моря. Настало время взглянуть на модные купальники 2018 и фото новинок этого сезона. И для того, чтобы на пляже смотреться на все 100%, стоит присмотреть себе новый купальник. Тем более что тренды пляжной моды в этом году как никогда разнообразны, и можно подобрать одежду для купания для любого типа фигуры. Итак, что же приготовили нам в этом сезоне модные дизайнеры?

Самые модные купальники 2018, фото новинок сезона

1. Купальники с поясами

Одним из фаворитов 2018 года станут купальники с поясами. Этот элемент украшает и слитные, и раздельные модели, и может варьироваться от тонкой верёвочки или цепочки до корсетного широкого пояса. Ремешок может быть как в тон купальника, из той же ткани, так и контрастный. Заметным дополнением модного купальника станет разноцветный пояс в спортивном стиле, а для любительниц романтики подпоясаться можно красивым пышным бантом. Кстати, пояса на купальниках можно менять.

2. Бархатные купальники

Ну вот, супермодный материал добрался и до купальников. От бархатных костюмов, платьев и юбок дизайнеры плавно перешли к бархатной обуви и закончили купальниками. Хотя, может и не закончили, и в следующем сезоне нас ждёт бархатное нижнее бельё?

Справедливости ради, для купальников используется не стандартный плотный и тяжёлый бархат, а синтетическая тонкая ткань с шелковистым покрытием, которая хорошо тянется и быстро сохнет. Цвет модного бархатного купальника может быть любым, но особенно эффектно будет смотреться велюровый купальный костюм телесного цвета.

3. Купальники в горошек

Добавить купальнику игривости и кокетливости призван несменный посетитель модных подиумов – узор в горошек. Крупные и мелкие горохи в основном располагаются на чёрном и белом фоне.

Такие принты смотрятся немного старомодно, но винтаж сейчас на пике популярности, поэтому можно смело изображать девушку в стиле пин-ап на пляже. Отлично сочетается такой узор с оборками, воланами, шнуровкой и другими романтичными деталями.

4. Купальники с бантами

Ещё одна яркая деталь актуальных купальников этого сезона – банты. Причём они могут быть как на стандартных местах: сбоку на плавках или в середине купального лифа, на поясе, так и совсем неожиданного вида – например, на одном плече или сзади.

Стильно и эффектно смотрятся закрытые асимметричные купальники, дополненные лентами-чокерами с бантами. Тренды трендами, но стоит помнить, что слишком увлекаться бантиками не стоит, иначе образ получится чересчур легкомысленным.

5. Асимметричные купальники

Они, пожалуй, из моды и не выходят, но в этом году наблюдается особенное разнообразие таких моделей. Сдельные и раздельные купальники с диагональными линиями подходят любому типу фигуры и при умело подобранном фасоне помогут выделить достоинства и скрыть недостатки.

Косые линии декольте подчёркивают красивые ключицы и бюст, помогают скрыть широкие плечи и уводят взгляд от не слишком тонкой талии. Можно выбирать комбинированные асимметричные купальники, однотонные или с принтами. Главное, чтобы узор и декор не был слишком ярким и заметным.

6. Купальники с оборками

То ли дизайнеров вдохновили испанские сеньориты, то ли тургеневские барышни, но оборки и воланы на этот раз украшают не только повседневную одежду и вечерние наряды, но и купальники. Разнообразие вариантов велико – скромные рюши на бретелях, пышные воланы на лифе, многоярусные оборки, приспущенные на плечи.

Оборка может быть одна или в несколько рядов, причём переборщить сложно: даже если купальник будет усеян воланами, это только сделает его более модным.

7. Купальники со шнуровкой

Сексуальная шнуровка стала ещё одним модным трендом купальной моды. Красуется она на купальниках в самых разных местах: на лифе, по бокам, в виде смелых разрезов. Причём одинаково гармонично этот элемент может смотреться как на спортивных моделях, так и на вызывающе сексуальных. Всё зависит от того, что прикрывает или открывает шнуровка.

8. Ретро-купальники

Такие купальные костюмы с завышенными плавками и бюстье носили ещё наши бабушки, а сейчас они в каждой модной коллекции. И популярность их лишь растёт от одного модного сезона к другому.

Возможно, связано это с тем, что такие фасоны достаточно открыты для комфортного купания, но при этом скрывают всё, что стоит спрятать. При всей своей скромности ретро-купальники смотрятся довольно пикантно и стильно.

9. Купальники с длинными рукавами

Не совсем привычно выглядят купальники с длинными рукавами. Они напоминают костюмы для дайвинга или сёрфинга. При взгляде на них у многих может возникнуть вопрос – а не жарко ли в таком? Нет, нисколько. Ведь при их пошиве используются современные высокотехнологичные материалы, пропускающие воздух и быстро сохнущие.

Такие модели отличает простой крой и спокойная расцветка, но можно найти и модели с принтованными вставками. Также часто в таких купальниках встречаются замки-молнии.

10. Купальники с высокими вырезами

В противоположность ретро-купальникам такие модели смотрятся провокационно и подчёркивают сексуальность своей обладательницы. Отличительной чертой их являются очень высокие вырезы, доходящие до уровня выше талии.

Подобные элементы технически возможно сделать только на слитных купальниках, а ещё высокие вырезы могут позволить себе только обладательницы стройных фигур, зато они получают бонус в виде удлинения ног. Уравновесить вызывающий силуэт таких купальников призвана однотонность и спокойная цветовая гамма, обычно базовых оттенков – чёрного, белого, бежевого.

11. Купальники в спортивном стиле

Это уже скорее не тренд, а целое направление в сфере купальников. Но всё же каждый сезон модные дизайнеры стараются добавить в такие фасоны что-то новое. В этом году актуальными будут модели с контрастной отделкой, стильные чёрно-белые расцветки, а также присутствие необычных элементов – например, контрастной вставки на лифе или ярких цветных вставок.

Также не забываем о модных поясах. Не обязательно спортивный купальник – это слитная модель. Достаточно много встречается и раздельных купальников.

12. Купальники с отделкой крючком

Вязаные купальники были очень популярны несколько лет тому назад и пока что не собираются возвращаться на вершину модных хит-парадов. Но зато актуальными стали вязаные вставки на одежде, имитирующие отделку, связанную крючком. Кружевные вставки хорошо гармонируют с однотонными купальниками и делают их яркими и заметными.

Чаще всего такая отделка делается контрастного цвета – например, белая или светло-голубая на синем купальнике или ярко-жёлтая на красном.