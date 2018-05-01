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Модные купальники 2018: обзор новинок с фото

Наступил тёплый сезон, а значит, впереди нас ждёт лето, солнце и отдых у моря. Настало время взглянуть на модные купальники 2018 и фото новинок этого сезона. И для того, чтобы на пляже смотреться на все 100%, стоит присмотреть себе новый купальник. Тем более что тренды пляжной моды в этом году как никогда разнообразны, и можно подобрать одежду для купания для любого типа фигуры. Итак, что же приготовили нам в этом сезоне модные дизайнеры? 

 

модные купальники 2018 новинки фото 1

Самые модные купальники 2018, фото новинок сезона

1. Купальники с поясами

Одним из фаворитов 2018 года станут купальники с поясами. Этот элемент украшает и слитные, и раздельные модели, и может варьироваться от тонкой верёвочки или цепочки до корсетного широкого пояса. Ремешок может быть как в тон купальника, из той же ткани, так и контрастный. Заметным дополнением модного купальника станет разноцветный пояс в спортивном стиле, а для любительниц романтики подпоясаться можно красивым пышным бантом. Кстати, пояса на купальниках можно менять.

2. Бархатные купальники

Ну вот, супермодный материал добрался и до купальников. От бархатных костюмов, платьев и юбок дизайнеры плавно перешли к бархатной обуви и закончили купальниками. Хотя, может и не закончили, и в следующем сезоне нас ждёт бархатное нижнее бельё?

 

модные купальники 2018 новинки фото 2

 

Справедливости ради, для купальников используется не стандартный плотный и тяжёлый бархат, а синтетическая тонкая ткань с шелковистым покрытием, которая хорошо тянется и быстро сохнет. Цвет модного бархатного купальника может быть любым, но особенно эффектно будет смотреться велюровый купальный костюм телесного цвета. 

3. Купальники в горошек

Добавить купальнику игривости и кокетливости призван несменный посетитель модных подиумов – узор в горошек. Крупные и мелкие горохи в основном располагаются на чёрном и белом фоне.

 

модные купальники 2018 новинки фото 3

 

Такие принты смотрятся немного старомодно, но винтаж сейчас на пике популярности, поэтому можно смело изображать девушку в стиле пин-ап на пляже. Отлично сочетается такой узор с оборками, воланами, шнуровкой и другими романтичными деталями.

4. Купальники с бантами

Ещё одна яркая деталь актуальных купальников этого сезона – банты. Причём они могут быть как на стандартных местах: сбоку на плавках или в середине купального лифа, на поясе, так и совсем неожиданного вида – например, на одном плече или сзади.

 

модные купальники 2018 новинки фото 4

 

Стильно и эффектно смотрятся закрытые асимметричные купальники, дополненные лентами-чокерами с бантами. Тренды трендами, но стоит помнить, что слишком увлекаться бантиками не стоит, иначе образ получится чересчур легкомысленным.

5. Асимметричные купальники

Они, пожалуй, из моды и не выходят, но в этом году наблюдается особенное разнообразие таких моделей. Сдельные и раздельные купальники с диагональными линиями подходят любому типу фигуры и при умело подобранном фасоне помогут выделить достоинства и скрыть недостатки.

 

модные купальники 2018 новинки фото 5

 

Косые линии декольте подчёркивают красивые ключицы и бюст, помогают скрыть широкие плечи и уводят взгляд от не слишком тонкой талии. Можно выбирать комбинированные асимметричные купальники, однотонные или с принтами. Главное, чтобы узор и декор не был слишком ярким и заметным.

6. Купальники с оборками

То ли дизайнеров вдохновили испанские сеньориты, то ли тургеневские барышни, но оборки и воланы на этот раз украшают не только повседневную одежду и вечерние наряды, но и купальники. Разнообразие вариантов велико – скромные рюши на бретелях, пышные воланы на лифе, многоярусные оборки, приспущенные на плечи.

 

модные купальники 2018 новинки фото 6

 

Оборка может быть одна или в несколько рядов, причём переборщить сложно: даже если купальник будет усеян воланами, это только сделает его более модным.

7. Купальники со шнуровкой

модные купальники 2018 новинки фото 7

 

Сексуальная шнуровка стала ещё одним модным трендом купальной моды. Красуется она на купальниках в самых разных местах: на лифе, по бокам, в виде смелых разрезов. Причём одинаково гармонично этот элемент может смотреться как на спортивных моделях, так и на вызывающе сексуальных. Всё зависит от того, что прикрывает или открывает шнуровка. 

8. Ретро-купальники

Такие купальные костюмы с завышенными плавками и бюстье носили ещё наши бабушки, а сейчас они в каждой модной коллекции. И популярность их лишь растёт от одного модного сезона к другому.

 

модные купальники 2018 новинки фото 8

 

Возможно, связано это с тем, что такие фасоны достаточно открыты для комфортного купания, но при этом скрывают всё, что стоит спрятать. При всей своей скромности ретро-купальники смотрятся довольно пикантно и стильно. 

9. Купальники с длинными рукавами

Не совсем привычно выглядят купальники с длинными рукавами. Они напоминают костюмы для дайвинга или сёрфинга. При взгляде на них у многих может возникнуть вопрос – а не жарко ли в таком? Нет, нисколько. Ведь при их пошиве используются современные высокотехнологичные материалы, пропускающие воздух и быстро сохнущие.

 

модные купальники 2018 новинки фото 9

 

Такие модели отличает простой крой и спокойная расцветка, но можно найти и модели с принтованными вставками. Также часто в таких купальниках встречаются замки-молнии.

10. Купальники с высокими вырезами

В противоположность ретро-купальникам такие модели смотрятся провокационно и подчёркивают сексуальность своей обладательницы. Отличительной чертой их являются очень высокие вырезы, доходящие до уровня выше талии.

 

модные купальники 2018 новинки фото 10

 

Подобные элементы технически возможно сделать только на слитных купальниках, а ещё высокие вырезы могут позволить себе только обладательницы стройных фигур, зато они получают бонус в виде удлинения ног. Уравновесить вызывающий силуэт таких купальников призвана однотонность и спокойная цветовая гамма, обычно базовых оттенков – чёрного, белого, бежевого.

11. Купальники в спортивном стиле

Это уже скорее не тренд, а целое направление в сфере купальников. Но всё же каждый сезон модные дизайнеры стараются добавить в такие фасоны что-то новое. В этом году актуальными будут модели с контрастной отделкой, стильные чёрно-белые расцветки, а также присутствие необычных элементов – например, контрастной вставки на лифе или ярких цветных вставок.

 

модные купальники 2018 новинки фото 11

 

Также не забываем о модных поясах. Не обязательно спортивный купальник – это слитная модель. Достаточно много встречается и раздельных купальников.

12. Купальники с отделкой крючком

Вязаные купальники были очень популярны несколько лет тому назад и пока что не собираются возвращаться на вершину модных хит-парадов. Но зато актуальными стали вязаные вставки на одежде, имитирующие отделку, связанную крючком. Кружевные вставки хорошо гармонируют с однотонными купальниками и делают их яркими и заметными.

 

модные купальники 2018 новинки фото 12

 

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Чаще всего такая отделка делается контрастного цвета – например, белая или светло-голубая на синем купальнике или ярко-жёлтая на красном. 

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Автор: Ирина Еремина
Сегодня, 07:52

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