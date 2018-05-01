10 причин, почему ты всегда одна без мужчины

Почему я всегда одна без мужчины? Жизнь одинокой женщины нельзя назвать простой. Это только на первый взгляд кажется, что ей ни на кого не нужно равняться, не приходится отказываться от своих привычек, которые могут не нравиться её мужчине, спешить сломя голову с полными продуктов сумками, чтобы накормить любимого, и многое другое, что мешает счастью девушки, состоящей в отношениях.

Сплошной позитив, но женщине очень нужна любовь, вот у неё и возникает вопрос, почему я всегда одна. Причины отсутствия мужчины разные. Возможно, не хватит и энциклопедии, чтобы их все перечислить. Но есть и сходные мотивы одиночества, о которых нам поведали сами девушки.

Причины, почему ты всегда одна без мужчины

У меня постоянный круг общения. Со своими друзьями я знакома много лет, мы с ними проводим всё свободное время, поэтому у меня и нет возможности познакомиться с кем-либо другим. Меня не интересует кто-то конкретный. На данный момент мне бы хотелось научиться общению с противоположным полом, поэтому я постоянно знакомлюсь, но не завожу серьёзных отношений. Я глубоко разочарована в мужчинах. В своё время я была влюблена, посвящала ему всё своё время, жила ради него и дышала с ним одним воздухом, но мы расстались. И я не готова начинать всё сначала. Я одинока, потому что не могу поддерживать отношения более чем пару месяцев. Я до сих пор не поняла, кто в этом виноват – я или мужчины. Наверное, я не люблю мальчиков. Да, я с ними общаюсь, у меня даже есть друзья среди сильного пола, но ни с кем из них не хочу серьёзных отношений. Я не нравлюсь себе – у меня ужасная кожа, короткие ноги, лишний вес и другое. Как же я могу нравиться мужчинам? Я одинока, потому что занята работой, спортом, друзьями, появление ещё и личных отношений может разрушить мой уклад жизни. Почему я одинока? Я даже не думала об этом… А я одинока? Я боюсь кому-то открыть свою душу, а ведь отношения строятся на честности и открытости. Вдруг парень ранит меня, и это станет для меня ударом, после которого я так и не оправлюсь. Я верю в судьбу, если мне суждено встретить парня, то это обязательно произойдёт, если же нет, то и не стоит даже пытаться. Всё равно ничего не получится.

Одиночество - не приговор! Всё в твоих руках. Если ты хочешь найти вторую половинку, то обязательно найдёшь, забудь об обидах, продолжай жить и радоваться жизни, чаще выходи в люди, знакомься. Одним словом, действуй! У тебя всё получится.