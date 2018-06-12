6 способов, как быстрей похудеть без диет

Большинство женщин, заметивших лишние сантиметры у себя на талии, начинает срочно худеть – садятся на строгую диету. Затем, когда фигура вернулась в желаемую форму, расслабляются и опять поправляются. Как быстрей похудеть без диет?

Ведь такие «качели» только вредят организму и очень быстро возвращают исчезнувшие килограммы, так как замедляется обмен веществ. Уменьшение количества калорий фактически посылает организму сигнал о недостатке пищи, на что он реагирует замедлением скорости метаболизма, чтобы поддержать высокий уровень энергии.

Как быстрей похудеть без диет?

Всемирные диетологи решили прийти на помощь желающим сбросить лишние кило раз и навсегда – разработали 6 быстрых способов похудеть без диет.

Укрепление мышц. Метаболизм – это скорость, с которой тело сжигает энергию, получаемую с пищей. С 20 лет эта скорость понемногу уменьшается, в итоге каждое десятилетие метаболизм становится медленнее на 2 процента: пища переходит не в энергию, а в жир. Поэтому, чтобы не набирать вес, нужны ежедневные физические упражнения: благодаря им ускоряется метаболизм и энергия уходит на формирование мышц. Этот эффект длится почти 24 часа. Притом заниматься можно чем угодно – от быстрой ходьбы до бега, главное двигаться. Всем вместе держать форму. Исследование, проведённое по теме ожирения, в котором участвовало 12 тысяч человек, показало, что подвергается большему риску набрать лишние кило тот, кто находится в постоянном окружении людей, любящих плотно поесть. В частности, если у одного из друзей есть ожирение, то и у второго вес увеличится на 57 процентов, у брата – на 40 процентов, у супруга – на 37 процентов. Вывод напрашивается сам собой: если вокруг все следят за здоровьем и правильно питаются, то и человек будет избирательно подходить к выбору пищи. Поэтому лучший совет – худеть всей семьёй. Завтрак обязателен. Люди, которые пропускают завтрак, имеют в четыре раза больше шансов набрать вес по сравнению с теми, кто завтракает. Но первый приём пищи должен состоять из белков и здоровых жиров, например, яиц, греческого йогурта, молока или творога. Такая еда насытит организм практически на целый день. Пить воду. Человек состоит из воды (более 60%), поэтому нужно много пить, чтобы поддерживать постоянный уровень жидкости в организме. Но только чистую воду. В последнее время многие употребляют в большом количестве сладкие напитки, газировку, в них содержится в большом количестве сахар – главный враг стройной фигуры. Вредная яркая упаковка. Как показали исследования учёных, 50 процентов опрашиваемых ответили, что, приобретая еду в яркой упаковке, никто не обращает внимания на её содержание. Наверное, многие заметили, что продукты, богатые сахаром, всегда привлекательно упакованы. Мы все жертвы этого трюка. Однако нужно помнить, что обычно здоровые продукты имеют непрезентабельный вид. Также стоит быть внимательнее к надписям такого плана: «без жира», «натуральные», «диетическое». Обычно это обман. Отдайте предпочтение действительно натуральным продуктам – неупакованные фрукты и овощи, мясо и другое. Уменьшите посуду! Чем больше тарелка, тем больше мы едим. Поэтому желающим похудеть надо есть, например, с маленького блюдца. Возникнет иллюзия, что оно полное, тем самым сократится количество потребляемой еды, а вместе с ней и калорий.

Одним словом, худеть не так уж и сложно, если делать это вместе и правильно – натуральные продукты, неприглядная упаковка, физические нагрузки, питьё чистой воды и небольшая посуда. Вот главные составляющие красивой и стройной фигуры.