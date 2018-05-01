5 очевидных признаков измены твоего мужчины

Вы подозреваете, что у вашего мужчины есть другая? Не стоит торопиться с выводами, есть большая вероятность того, что это лишь ваш страх, не имеющий под собой основания.

Однако, если мысль об измене любимого не даёт вам покоя, то понаблюдайте за ним – его поведение сможет намного больше сказать, чем даже слова. Вот 5 очевидных признаков измены мужчины.

Признаки измены мужчины

1. Он не расстаётся с телефоном

Ваш мужчина не расстаётся с телефоном, хотя раньше такой привычки за ним не наблюдалось. К тому же, злится, если вы вдруг прикасаетесь к его гаджетам, на которых вдруг появились пароли.

Будьте начеку, если он постоянно держит свой телефон в поле видимости. Он нервничает, если он не рядом, например, когда идёт в ванную, не отвечает на некоторые звонки в вашем присутствии, даже уходит в другую комнату. Вы стали замечать, что он улыбается, читая сообщения, пришедшие ему на телефон или гаджет.

Как его проверить. Самая эффективная техника – это выкрасть его телефон, пока он спит, и прочитать написанное. Но, если на нём стоит пароль, то, увы, эта идея не подойдёт. Значит, нужно попробовать его обмануть, сказав, что у вас разрядился телефон или поломался ноутбук, а вам срочно нужно позвонить или написать коллеге. Как только телефон окажется в ваших руках, срочно изучайте необходимую информацию, ну, а если откажет или же даст, но до этого начнёт стирать судорожно все сообщения, можно заподозрить неладное.

Не накручивайте себя, а если сомневаетесь в его верности, заранее установите на его телефон куки – это такое программное обеспечение для мониторинга информации телефона.

2. У него постоянные встречи с друзьями, деловыми партнёрами и родственниками

Раньше у него не был такой загруженный график, да и с его друзьями, знакомыми и родными вы встречались вместе, но теперь его жизнь полна неожиданных событий, поэтому он и не может ничего планировать.

Будьте начеку, если у него часто сверхурочная работа, заканчивающаяся за полночь. В выходные семинары или встречи с друзьями, коллегами или деловыми партнёрами. К тому же, он всегда торопится на работу, а вот домой возвращаться после трудового дня не спешит.

Как его проверить. Проведите ревизию его портмоне, есть большая вероятность того, что вы найдёте чек из ресторана или кафе, в который вы не ходили, или из ювелирного магазина, а может, билеты в кинозал или же на самолёт. Но, если из этой ситуации он ещё может как-то выкрутиться, то объяснить, зачем ему презерватив, найденный в кармане его брюк, ему будет тяжело.

Не накручивайте себя, лучше узнайте аккуратно у его друзей, когда они в последний раз виделись и что делали вместе. Ведь есть большая вероятность того, что он реально ушёл в загул с приятелями. Да и с его родственниками будьте на короткой ноге, доверительные отношения пойдут только на пользу, если ваш благоверный вдруг посмотрит налево.

3. Изменилось его либидо

Раньше вы чаще предавались ласкам в постели, теперь же ваша интимная жизнь стала скучной и однообразной – он устал, поздно пришёл с работы или же у него что-то болит, поэтому он и не может заняться любовью с вами.

Будьте начеку, если ложась в постель, он желает вам спокойной ночи лишь миссионерским поцелуем, спите вы на расстоянии друг от друга, а также ваша половая жизнь стала настолько редкой, что последняя близость была месяца два назад.

Как его проверить. Лучшее решение – это откровенный разговор с ним. Следует дождаться, когда он будет спокоен и расслаблен, и задать ему несколько вопросов, почему он вдруг стал холоден по отношению к вам, есть ли у него какие-то проблемы – на работе, денежные или со здоровьем. Возможно, нужно просто внести изюминку в отношения, но пусть он только расскажет о своих фантазиях. Если на ваши слова он разозлится, то существует большая вероятность того, что вам изменяют.

Не накручивайте себя. Просто будьте внимательной и обходительной. Мужчины не любят говорить о своих тяжестях жизни, но они у них есть. Возможно, у него возникли трудности на работе, финансовые или он вообще находится в депрессивном состоянии. Ни в коем случае не обвиняйте его в неверности и не спрашивайте, почему он не так активен в постели, как ранее, вы можете его ранить, если у него действительно проблемы с потенцией.

4. Он засыпает вас подарками

Раньше постоянно забывал все ваши совместные даты, да и про ваш день рождения вспоминал только тогда, когда вы ему напоминали, а тут вдруг стал вам делать разные сюрпризы – нижнее бельё, ювелирные украшения или цветы – по поводу и без.

Будьте начеку. Он делает вам подарки, даже не глядя на цену, он очень ласковый без видимой на то причины, отправляет вам множество сообщений на телефон и в соцсети со словами любви. При встрече обнимает и целует, хотя раньше был сдержан в эмоциях.

Как его проверить. Есть большая вероятность того, что его щедрость – признак вины. Поэтому подарки примите, но потом задайте вопросы такого плана: где он купил этот шикарный браслет, откуда он знал, что вы давно мечтали об этом прелестном комплекте нижнего белья? Он начнёт нервничать или уходить от ответов, не давите, но и не доверяйте.

Не накручивайте себя. Его доброта может быть искренняя – он понимает, что много времени проводит на работе, а вы постоянно одна. Вот он и хочет показать, что вы для него самая лучшая женщина на свете, о которой он всегда думает.

5. Он перестал есть еду, приготовленную вами

Вы прекрасно готовите, и ваш любимый не раз об этом говорил, но тут вдруг он перестал есть еду, приготовленную вами, а если и кушает, то без радости, как бы нехотя.

Будьте начеку. У него изменились вкусовые предпочтения или же он постоянно приходит домой сытый – перекусил с друзьями, угощали коллеги или же был такой тяжёлый день, что даже есть не хочется. Без паники, но есть большая вероятность того, что у него появилась другая, которая и кормит его.

Как его проверить. Прийти неожиданно на работу, предварительно узнав у коллег, был ли сегодня какой-то сабантуй, или же позвать друзей к себе на ужин, им-то он точно не откажет. И, если он будет уплетать вашу еду за обе щёки, то проблема не в вас, а в чём-то или, скорее, в ком-то другом.

Не накручивайте себя. Если любимый перестал кушать дома или же делает это без охоты, не стоит сразу же бить тревогу. Мужчины, чтобы не огорчать любимую, часто скрывают, что у них проблемы с желудочно-кишечным трактом, поэтому они и не могут себе позволить есть прежнюю еду. Конечно, глупо так поступать, но это же сильный пол!