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5 очевидных признаков измены твоего мужчины

Вы подозреваете, что у вашего мужчины есть другая? Не стоит торопиться с выводами, есть большая вероятность того, что это лишь ваш страх, не имеющий под собой основания.

 

признаки измены мужчины

 

Однако, если мысль об измене любимого не даёт вам покоя, то понаблюдайте за ним – его поведение сможет намного больше сказать, чем даже слова. Вот 5 очевидных признаков измены мужчины.

 

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Признаки измены мужчины

1. Он не расстаётся с телефоном

Ваш мужчина не расстаётся с телефоном, хотя раньше такой привычки за ним не наблюдалось. К тому же, злится, если вы вдруг прикасаетесь к его гаджетам, на которых вдруг появились пароли. 

 

Будьте начеку, если он постоянно держит свой телефон в поле видимости. Он нервничает, если он не рядом, например, когда идёт в ванную, не отвечает на некоторые звонки в вашем присутствии, даже уходит в другую комнату.  Вы стали замечать, что он улыбается, читая сообщения, пришедшие ему на телефон или гаджет. 

 

Как его проверить. Самая эффективная техника – это выкрасть его телефон, пока он спит, и прочитать написанное. Но, если на нём стоит пароль, то, увы, эта идея не подойдёт. Значит, нужно попробовать его обмануть, сказав, что у вас разрядился телефон или поломался ноутбук, а вам срочно нужно позвонить или написать коллеге. Как только телефон окажется в ваших руках, срочно изучайте необходимую информацию, ну, а если откажет или же даст, но до этого начнёт стирать судорожно все сообщения, можно заподозрить неладное. 

 

Не накручивайте себя, а если сомневаетесь в его верности, заранее установите на его телефон куки – это такое программное обеспечение для мониторинга информации телефона. 

2. У него постоянные встречи с друзьями, деловыми партнёрами и родственниками

Раньше у него не был такой загруженный график, да и с его друзьями, знакомыми и родными вы встречались вместе, но теперь его жизнь полна неожиданных событий, поэтому он и не может ничего планировать. 

 

Будьте начеку, если у него часто сверхурочная работа, заканчивающаяся за полночь. В выходные семинары или встречи с друзьями, коллегами или деловыми партнёрами. К тому же, он всегда торопится на работу, а вот домой возвращаться после трудового дня не спешит. 

 

Как его проверить. Проведите ревизию его портмоне, есть большая вероятность того, что вы найдёте чек из ресторана или кафе, в который вы не ходили, или из ювелирного магазина, а может, билеты в кинозал или же на самолёт. Но, если из этой ситуации он ещё может как-то выкрутиться, то объяснить, зачем ему презерватив, найденный в кармане его брюк, ему будет тяжело. 

 

Не накручивайте себя, лучше узнайте аккуратно у его друзей, когда они в последний раз виделись и что делали вместе. Ведь есть большая вероятность того, что он реально ушёл в загул с приятелями. Да и с его родственниками будьте на короткой ноге, доверительные отношения пойдут только на пользу, если ваш благоверный вдруг посмотрит налево. 

3. Изменилось его либидо

Раньше вы чаще предавались ласкам в постели, теперь же ваша интимная жизнь стала скучной и однообразной – он устал, поздно пришёл с работы или же у него что-то болит, поэтому он и не может заняться любовью с вами. 

 

Будьте начеку, если ложась в постель, он желает вам спокойной ночи лишь миссионерским поцелуем, спите вы на расстоянии друг от друга, а также ваша половая жизнь стала настолько редкой, что последняя близость была месяца два назад.

 

Как его проверить. Лучшее решение – это откровенный разговор с ним. Следует дождаться, когда он будет спокоен и расслаблен, и задать ему несколько вопросов, почему он вдруг стал холоден по отношению к вам, есть ли у него какие-то проблемы – на работе, денежные или со здоровьем. Возможно, нужно просто внести изюминку в отношения, но пусть он только расскажет о своих фантазиях. Если на ваши слова он разозлится, то существует большая вероятность того, что вам изменяют.

 

Не накручивайте себя. Просто будьте внимательной и обходительной. Мужчины не любят говорить о своих тяжестях жизни, но они у них есть. Возможно, у него возникли трудности на работе, финансовые или он вообще находится в депрессивном состоянии. Ни в коем случае не обвиняйте его в неверности и не спрашивайте, почему он не так активен в постели, как ранее, вы можете его ранить, если у него действительно проблемы с потенцией. 

4. Он засыпает вас подарками

Раньше постоянно забывал все ваши совместные даты, да и про ваш день рождения вспоминал только тогда, когда вы ему напоминали, а тут вдруг стал вам делать разные сюрпризы – нижнее бельё, ювелирные украшения или цветы – по поводу и без.

 

Будьте начеку. Он делает вам подарки, даже не глядя на цену, он очень ласковый без видимой на то причины, отправляет вам множество сообщений на телефон и в соцсети со словами любви. При встрече обнимает и целует, хотя раньше был сдержан в эмоциях. 

 

Как его проверить. Есть большая вероятность того, что его щедрость – признак вины. Поэтому подарки примите, но потом задайте вопросы такого плана: где он купил этот шикарный браслет, откуда он знал, что вы давно мечтали об этом прелестном комплекте нижнего белья? Он начнёт нервничать или уходить от ответов, не давите, но и не доверяйте. 

 

Не накручивайте себя. Его доброта может быть искренняя – он понимает, что много времени проводит на работе, а вы постоянно одна. Вот он и хочет показать, что вы для него самая лучшая женщина на свете, о которой он всегда думает.

5. Он перестал есть еду, приготовленную вами

Вы прекрасно готовите, и ваш любимый не раз об этом говорил, но тут вдруг он перестал есть еду, приготовленную вами, а если и кушает, то без радости, как бы нехотя. 

 

Будьте начеку. У него изменились вкусовые предпочтения или же он постоянно приходит домой сытый – перекусил с друзьями, угощали коллеги или же был такой тяжёлый день, что даже есть не хочется. Без паники, но есть большая вероятность того, что у него появилась другая, которая и кормит его.  

 

Как его проверить. Прийти неожиданно на работу, предварительно узнав у коллег, был ли сегодня какой-то сабантуй, или же позвать друзей к себе на ужин, им-то он точно не откажет. И, если он будет уплетать вашу еду за обе щёки, то проблема не в вас, а в чём-то или, скорее, в ком-то другом. 

 

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Не накручивайте себя. Если любимый перестал кушать дома или же делает это без охоты, не стоит сразу же бить тревогу. Мужчины, чтобы не огорчать любимую, часто скрывают, что у них проблемы с желудочно-кишечным трактом, поэтому они и не могут себе позволить есть прежнюю еду. Конечно, глупо так поступать, но это же сильный пол!


 (голосов: 1)
Автор: Татьяна Арнаутова
Вчера, 08:02

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