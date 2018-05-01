10 вещей, которые мужчины не говорят женщинам

Что мужчины не говорят женщинам? В последнее время мужчины стали придавать большее значение качеству отношений, но довольно часто скрывают свои мысли по этому поводу, так как это прерогатива прекрасного пола.

Однако, как показывают исследования учёных, именно эта мужская недоговоренность зачастую и является причиной разлада в паре. Поэтому каждой женщине, желающей построить крепкие взаимоотношения, нужно знать, о чём молчит сильный пол.

Что мужчины не говорят женщинам

Доступность. Чем доступнее женщина, тем меньше мужчине она интересна. Ведь сильный пол по природе охотник, который должен побороться за свою цель. То, что легко даётся – быстро становится не интересным. Женщина, которая ценит себя, намного счастливее, а значит и притягательнее, ведь она излучает радость, гармонию и безмятежность. Одним словом, она личность! Не мачо. Это миф, что все мужчины мечтают быть мачо. Возможно, его придумали они сами. Считается, что прекрасный пол любит только тех, кто не проявляет слабости. Но, на самом деле, все мужчины мечтают, чтобы их воспринимали такими, какие они есть – со своими слабостями и недостатками. Мужские проблемы. Мужчины редко говорят о своих проблемах с женщинами, потому что думают, что женщина не хочет их просто-напросто слушать. К тому же, сильный пол не умеет выражать так же эмоционально свои мысли, как женщина, вот и старается помалкивать. Женская забота. Так повелось, что женщины – слабые и беззащитные и их нужно постоянно опекать. Но мужчины тоже мечтают о том, чтобы вторая половинка проявляла по отношению к ним заботу и внимание. Самостоятельность. У женщин в крови всё контролировать – детей, приготовление уроков, пищи и мужчин. Сильный пол просто ненавидит, когда у него спрашивают, где он был и что делал, даже если таким образом просто заботятся о нём. Мужчине нужна свобода и самостоятельность в решениях! Только так он будет чувствовать себя счастливым. Эмоции. Хотя мужчины не привыкли проявлять свои эмоции, но глубоко внутри они мечтают, чтобы их женщина понимала, что у него на душе либо кошки скребутся, либо птицы поют. Благодаря эмоциональному общению можно добиться большего, чем даже словами. Всё умею, но скрываю. Большинство мужчин умеет и стирать, и гладить, и убирать, но только не делает этого, так как они не хотят, чтобы женщины ворчали и указывали на недостатки. Вот мужчины и отмалчиваются, когда их просят помочь по хозяйству. Лицезреть любимую. Мужчины любят глазами, поэтому их большая мечта - экспериментировать во время близости с позами. Поэтому идея второй половинки пофантазировать во время интима наверняка ему понравится. Но только вслух он об этом не скажет, чтобы она ничего не подумала плохого. Долой маски с женских лиц! Мужчины не хотят видеть много макияжа на женском лице, так как считают, что женщина должна привлекать естественностью, возможно, умело подкорректированной лёгким макияжем. Размалёванная кукла им не по нраву. Проснувшееся солнышко! Женщины не очень любят себя по утрам, так как считают, что без макияжа и причёски выглядят непривлекательно. Мужчины же обожают своё прелестное солнышко, только что проснувшееся в красивой пижамке или майке с шортиками со спутанными волосами. Во время пробуждения женщина настоящая – хрупкая, беззащитная и очень нежная.

Вот такие эти мужчины-молчуны, которые боятся открыться перед женщинами. И, как показали исследования, в этом как раз виноват прекрасный пол. Поэтому, дорогие девушки, будьте внимательны, заботливы и естественны со своими парнями. Только так можно построить искренние и добрые отношения.