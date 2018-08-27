10 причин, почему он не говорит, что любит тебя
Почему он не говорит, что любит меня? Этот вопрос задаёт себе множество девушек, напуганных и опечаленных тем фактом, что через некоторое время отношений парень так и не признался ей в своих чувствах. Прежде чем обвинять его в холодности, надо разобраться в причинах его молчания.
Дело в том, что мужчины любовь понимают совсем по-иному, нежели женщины. Прекрасный пол привык говорить, сильный – делать, поэтому, если поинтересоваться у мужчины, почему он не говорит о любви, то он предельно кратко ответит: «Я с ней – и это показатель, что она мне не безразлична»!
Причины, почему он не говорит, что любит тебя
Но не только природная немногословность является основанием молчания о своих чувствах. Сюда можно добавить страх быть отвергнутым, желание дождаться лучшего момента и так далее. На самом деле есть 10 основных причин, почему он не говорит, что любит тебя.
- Идеальная обстановка. Возможно, он пересмотрел массу фильмов, в которых герой признаётся в своих чувствах по-особенному: в падающем самолёте, будучи раненым при нападении киллера или же стоя на крыше небоскрёба. Конечно, твой парень не собирается быть убитым, чтобы перед смертью признаться в любви, но, если он по натуре романтик, то есть большая вероятность, что он ждёт лучшего момента для произнесения фразы: «Я тебя люблю»!
- Слишком рано. Твой партнёр молчит о своих чувствах потому, что является человеком старой закалки, считающим, что всё должно быть сделано и сказано вовремя. Так, если вы знакомы лишь пару месяцев, то, по его мнению, заявлять, что он тебя любит, значит, торопить события. Тут нужно только лишь порадоваться, что тебе достался не легкомысленный парень, а далеко думающий и планирующий. Данное качество положительно не только для ваших отношений в целом, но и для дальнейшей семейной жизни – быта, финансов и т.п.
- Неудачные прежние отношения. Если твой парень был отвергнут прежней девушкой, то есть большая вероятность того, что у него остался страх повторения ситуации. Он просто-напросто боится искренне выражать свои чувства, поэтому тебе необходимо быть терпеливее к нему. Дай ему понять, что он может тебе доверять, что ты его не предашь, так как очень любишь.
- Он никогда не говорил, что любит. Может так статься, что ты встретила человека, который раньше никогда не признавался в любви, поэтому боится сделать это и сейчас. Поэтому сделай первый шаг, конечно, если чувствуешь, что питаешь к нему светлые чувства, открой для него мир, в котором можно искренне рассказывать о своих эмоциях. Тогда и он ответит взаимностью.
- Он пока не готов. Парень, с которым ты встречаешься, пока не готов к серьёзным отношениям, поэтому и не намерен говорить о любви. Попытайся выяснить, что он питает к тебе, какое видит будущее, есть ли в нём ты. Или же ему просто удобно коротать вместе с тобой время.
- Он тебя не любит. К сожалению, не стоит исключать и такой вариант: он к тебе не питает любви, но ты его удовлетворяешь как страстная любовница. Возможно, он всего-навсего хочет провести какое-то время с шикарной девушкой, произвести впечатление на друзей, но при этом не ожидает от ваших отношений ничего серьёзного. Если ты готова к этому, то продолжай общение. Нет? Тогда срочным образом переверни страницу своей жизни, связанную с ним, и начни с чистого листа.
- Ждёт, когда ты сделаешь первый шаг. В современном мире женщины всё чаще первыми признаются в своих чувствах, и в этом нет ничего зазорного. Ведь никто не удивляется, почему мужчины перестали дарить своим любимым цветы, петь серенады, открывать двери машины, подавать руку выходящей девушке. Перечислять можно долго, но дошло до того, что женщины первыми говорят своему избраннику фразу: «Я тебя люблю». Если же тебя не устраивает такой расклад, то просто прекрати отношения с таким парнем.
- Страх стать уязвимым. Сколько мужчин не говорят, что любят, из-за желания сохранить образ жёсткого парня? Сколько из них боятся сказать: «Я тебя люблю», чтобы не сделаться уязвимым? Очень много… Но ведь мы, девочки, хотим настоящего мужчину с горячим сердцем, а не мачо с ледяным осколком в груди.
- Стеснительность. Хотя мужчины и считаются сильным полом, которые никого и ничего не боятся, но среди них есть масса застенчивых особей, стесняющихся произносить такие слова, как «я тебя люблю». Задумайся, может быть, он и в других вопросах робок, например, попросить повышение заработной платы у начальства. Готова ты взять всё в свои руки? Дерзай. Если же нет, то лучше расстаться, пока не поздно.
- Перед ним выбор. Есть не очень приятный вариант, почему он молчит о своих чувствах – он выбирает между тобой и другой девушкой. Возможно даже, что пока их отношения дружеские, но вы ему обе нравитесь. Вот он и мечется между двух огней. Через время он всё-таки осчастливит кого-то из вас такой желанной фразой. Но заметь, не факт, что это будешь ты.
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