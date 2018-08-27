10 причин, почему он не говорит, что любит тебя

Почему он не говорит, что любит меня? Этот вопрос задаёт себе множество девушек, напуганных и опечаленных тем фактом, что через некоторое время отношений парень так и не признался ей в своих чувствах. Прежде чем обвинять его в холодности, надо разобраться в причинах его молчания.

Дело в том, что мужчины любовь понимают совсем по-иному, нежели женщины. Прекрасный пол привык говорить, сильный – делать, поэтому, если поинтересоваться у мужчины, почему он не говорит о любви, то он предельно кратко ответит: «Я с ней – и это показатель, что она мне не безразлична»!

Причины, почему он не говорит, что любит тебя

Но не только природная немногословность является основанием молчания о своих чувствах. Сюда можно добавить страх быть отвергнутым, желание дождаться лучшего момента и так далее. На самом деле есть 10 основных причин, почему он не говорит, что любит тебя.