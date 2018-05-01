20 вещей, которых женщины не знают о мужчинах

Иногда кажется, что мужчина и женщина – это жители разных планет, между которыми никогда не будет полного взаимопонимания, но при этом их тянет друг к другу. Существует мнение, что прекрасный пол - загадочный, поэтому их вторые половинки и не могут их понять.

Так и есть, мужчины довольно часто не знают, как поступить в какой-либо ситуации, чтобы не обидеть и не расстроить слабое и беззащитное создание. Женщины же, напротив, думают, что прекрасно знают мужчин, поэтому могут управлять ими по своему усмотрению. Но на самом деле это не так. Есть 20 вещей, которых женщины не знают мужчинах.

Что женщины не знают о мужчинах

У них есть чувства. Они так же, как и прекрасный пол, плачут и смеются, огорчаются и радуются. Это надо принять к сведению и относиться к мужчинам так, как хотелось бы, чтобы они относились к нам. Не стоит считать, что они толстокожие существа, не нуждающиеся в поддержке в трудную минуту. Они злятся, когда им отказывают. В большинстве случаев, когда женщина отказывает мужчине, она сопровождает свой отказ фразой «Давай останемся друзьями». Слышать это очень не приятно, поэтому не стоит и удивляться, если мужчина вдруг исчезает. Ему стыдно и горько, что его отвергли! Совет прекрасному полу: не стоит всем рассказывать, что вы поступили честно, а он просто непонятливое ничтожество. Им тоже нравится быть модными и стильными. Но только это желание не столь ярко выражено, как у прекрасного пола. Одним словом, если для женщины модные вещи – это способ завоевания, то мужчине они нужны в первую очередь, чтобы прикрыть наготу. Им бывает всё равно, что вы выберете из одежды. Когда женщина, стоя у вешалки с платьями, спрашивает у мужчины, какое ей больше подойдёт, он просто-напросто не знает. И это правда, так как он не разбирается ни в типах фигуры, ни в моде, ни в ценах. Для него все платья одинаковые. Поэтому ему, честное слово, нет дела, что выберет его женщина в итоге. Им нужно уединение. Но только не для того, чтобы побыть с другой женщиной или друзьями. Нет и ещё раз нет, они искренне мечтают об одиночестве, чтобы поваляться под телевизором или же поиграть в видеоигры. Они такие же существа, как и женщины, которые также нуждаются в личном времени. Мужчины могут обзывать друг друга самыми гадкими словами, но при этом быть самыми верными друзьями. В женской дружбе такого нет, так как тут же будут обиды и скандалы. Им нравится быть в тишине со своей женщиной. Если он молчит, находясь рядом со своей любимой, это не говорит о том, что он обижен. Это означает, что он просто хочет помолчать. Они боятся первого свидания. Мужчины так же волнуются перед первым свиданием, как и женщины, только не подают виду. Поэтому нужно быть терпеливее к их промахам. Они любят комплименты. Ничто не делает их такими счастливыми, как слова о том, что они прекрасно пахнут, обалденно выглядят или стильно одеты. Это сильно поднимает их самооценку, поэтому им нужно делать комплименты так же часто, как и женщинам. Их раздражает, когда им советуют. Притом это касается всего – как подключить компьютер (часто они даже не пользуются инструкцией), как правильно развести олифой краску и, конечно же, как вести себя с родственниками жены. Поэтому не стоит досаждать ему рекомендациями и советами. Им неприятно, когда их бьют. Многие девушки обожают в шутку бить своих парней. Часто они не рассчитывают своих сил и делают это довольно больно. Безусловно, мужчина не покажет виду, будет смеяться, но в душе может возникнуть мысль, что если бы на месте девушки был парень, то он бы точно ему ответил тем же. Мужчины могут подраться и тут же стать друзьями. У женщин так не получится. Даже невозможно представить, чтобы девушки, повыдиравшие друг другу волосы, потом обнялись и поцеловались. Они редко когда слышат женщин. Прекрасный пол может часами рассказывать любимому о том, что произошло с ними в течение дня, но, если ему не интересно, он просто-напросто отключается. И винить его в этом не стоит. Они не умеют читать мысли. Поэтому женщинам надо говорить о своей проблеме. Намёков мужчине не понять, взглядов не увидеть, а что касается внимания к интонации произнесённых слов, то тут они глухи и безразличны. Они не видят то, что лежит вблизи. Многие женщины начинают нервничать, когда их вторая половинка не может найти, например, обед, стоящий на средней полке холодильника, но зато находит сухари, лежащие сверху шкафа. Объяснить это можно только тем, что у прекрасного пола развито периферийное зрение, поэтому они всё видят и замечают вокруг себя, а у мужчин – туннельное зрение, ведь по жизни они охотники. Вот и находят высоко находящуюся пищу, а не стоящую на уровне глаз. Они всегда сконцентрированы на чём-то одном. Поэтому женщинам не стоит обижаться, что их мужчина не может одновременно чинить, говорить и слышать крик упавшего ребёнка, как это делает она. Просто у противоположных полов по-разному устроен мозг. Мужчина редко говорит о своих проблемах. Он просто молчит или же смотрит телевизор, так он отключается от навалившихся неприятностей. Как только он успокоится, то тут же начнёт самостоятельно искать решение, не спрашивая совета у друзей, родителей или второй половинки, как обычно поступает женщина. Они помнят только важное. Поэтому не стоит ругаться на мужчину за то, что он забыл надеть на ребёнка шапку или шарф, отпуская его на улицу. Он просто помнит о просьбе выпустить дитя гулять, все остальные рекомендации у него моментально вылетели из головы. Они говорят о своих чувствах поступками, а не словами. Если мужчина заваливает вас цветами, подарками, приезжает по любой просьбе, то стоит признать факт, что он любит избранницу, даже если ни разу и не признался в своей любви. Они никогда не откажутся от карьеры ради чувств. Так как в первую очередь они думают о том, чтобы обеспечить достойную жизнь себе и своим близким. Поэтому и не стоит удивляться, когда мужчина уезжает в другой город, где он сможет получать больше денег, а не остаётся рядом с любимой.

Да, мужчина и женщина – разные, но если они любят друг друга, то всегда найдут компромисс, чтобы жить в мире и согласии!