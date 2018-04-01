Куриные голени, запечённые с овощами в духовке: рецепт с фото

Куриные голени, запечённые с овощами, грибами, картофелем, спаржей и болгарским перцем в духовке — аппетитное и сытное блюдо, которое придётся по вкусу даже самым искушённым гурманам. По данному пошаговому рецепту с фото можно приготовить курицу в духовке частями, особенно вкусными получаются куриные голени, запечённые с овощами. Правильно подобранные специи делают блюдо невероятно ароматным, при этом курица получается очень сочной, а картофель — румяным, с хрустящей корочкой.

Овощи можно использовать как свежие, так и замороженные, что очень удобно в зимний период, когда хочется побаловать себя вкусными блюдами и насытить организм витаминами.

Ингредиенты для приготовления куриных голеней, запечённых с овощами в духовке

куриные голени — 4 шт.;

картофель — 5 шт.;

болгарский перец — 1 шт.;

спаржевая фасоль — 100 г;

шампиньоны — 100 г;

чеснок — 2 зуб.;

соль — 1,5–2 ч. л.;

сушёный укроп — 1 щеп.;

сушёная петрушка — 1 щеп.;

смесь молотых перцев — 1 щеп.;

молотый тмин — 1 щеп.;

паприка молотая — 1 щеп.;

куркума — 1 щеп.;

мускатный орех — 1 щеп.;

красный острый перец — 1 щеп.;

чёрный молотый перец — 1 щеп.;

молотый имбирь — 1 щеп.;

оливковое масло — 1,5 ст.л.

Приготовление куриных голеней с овощами

Картофель очищаем, нарезаем небольшие клубни на четверти, более крупные — на кусочки равной величины (по 4-5 см). Картофель сбрызгиваем маслом, добавляем пару щепоток соли и присыпаем специями: по 1 щепотке сушёного укропа, петрушки, молотого тмина и смеси перцев.

Курицу смазываем 1 столовой ложкой оливкового масла, после чего также солим и добавляем по щепотке красного и чёрного перца, молотой паприки и куркумы, мускатного ореха и имбиря. Добавляем к курице 1-2 зубчика чеснока, пропущенного через пресс.

Жаропрочную форму или противень (застеленный фольгой) смазываем оливковым маслом, выкладываем картофель и курицу. Отправляем в разогретый духовой шкаф на 30 минут выпекаться при температуре 220 градусов.

Спустя указанное время вынимаем форму и, используя щипцы, переворачиваем на другую сторону слегка подрумянившуюся курицу и картофель.

Выкладываем спаржевую фасоль, шампиньоны и болгарский перец (замороженные овощи не нуждаются в предварительном размораживании).

Возвращаем форму обратно в духовой шкаф и выпекаем курицу с овощами ещё 30 минут, уменьшив температуру до 180 градусов. За это время спаржевая фасоль, болгарский перец и грибы успеют дойти до нужной кондиции и пропитаются всеми соками и ароматами.

Курица, запечённая с овощами, готова! Подаём блюдо в горячем виде, дополнив свежей зеленью петрушки и соусом. Приятного аппетита!