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Куриные голени, запечённые с овощами в духовке: рецепт с фото

Куриные голени, запечённые с овощами, грибами, картофелем, спаржей и болгарским перцем в духовке — аппетитное и сытное блюдо, которое придётся по вкусу даже самым искушённым гурманам. По данному пошаговому рецепту с фото можно приготовить курицу в духовке частями, особенно вкусными получаются куриные голени, запечённые с овощами. Правильно подобранные специи делают блюдо невероятно ароматным, при этом курица получается очень сочной, а картофель — румяным, с хрустящей корочкой.

 

Куриные голени, запеченные с овощами в духовке: рецепт с фото

 

Овощи можно использовать как свежие, так и замороженные, что очень удобно в зимний период, когда хочется побаловать себя вкусными блюдами и насытить организм витаминами.

 

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Ингредиенты для приготовления куриных голеней, запечённых с овощами в духовке

  • куриные голени — 4 шт.;
  • картофель — 5 шт.;
  • болгарский перец — 1 шт.;
  • спаржевая фасоль — 100 г;
  • шампиньоны — 100 г;
  • чеснок — 2 зуб.;
  • соль — 1,5–2 ч. л.;
  • сушёный укроп — 1 щеп.;
  • сушёная петрушка — 1 щеп.;
  • смесь молотых перцев — 1 щеп.;
  • молотый тмин — 1 щеп.;
  • паприка молотая — 1 щеп.;
  • куркума — 1 щеп.;
  • мускатный орех — 1 щеп.;
  • красный острый перец — 1 щеп.;
  • чёрный молотый перец — 1 щеп.;
  • молотый имбирь — 1 щеп.;
  • оливковое масло — 1,5 ст.л. 

Приготовление куриных голеней с овощами

Картофель нарезать, добавить специи фото 1

 

Картофель очищаем, нарезаем небольшие клубни на четверти, более крупные — на кусочки равной величины (по 4-5 см). Картофель сбрызгиваем маслом, добавляем пару щепоток соли и присыпаем специями: по 1 щепотке сушёного укропа, петрушки, молотого тмина и смеси перцев.

 

Куриные голени посыпать специями, фото 2

 

Курицу смазываем 1 столовой ложкой оливкового масла, после чего также солим и добавляем по щепотке красного и чёрного перца, молотой паприки и куркумы, мускатного ореха и имбиря. Добавляем к курице 1-2 зубчика чеснока, пропущенного через пресс.

 

Выложить курицу и картофель фото 3

 

Жаропрочную форму или противень (застеленный фольгой) смазываем оливковым маслом, выкладываем картофель и курицу. Отправляем в разогретый духовой шкаф на 30 минут выпекаться при температуре 220 градусов. 

 

Переворачиваем курицу и карофель фото 4

 

Спустя указанное время вынимаем форму и, используя щипцы, переворачиваем на другую сторону слегка подрумянившуюся курицу и картофель.

 

Добавить овощи и грибы фото 5

 

Выкладываем спаржевую фасоль, шампиньоны и болгарский перец (замороженные овощи не нуждаются в предварительном размораживании). 

 

Выпекаем куриные голени с овощами в духовке 30 минут фото 6

 

Возвращаем форму обратно в духовой шкаф и выпекаем курицу с овощами ещё 30 минут, уменьшив температуру до 180 градусов. За это время спаржевая фасоль, болгарский перец и грибы успеют дойти до нужной кондиции и пропитаются всеми соками и ароматами.

 

Куриные голени, запеченные с овощами в духовке: рецепт с фото 7

 

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Курица, запечённая с овощами, готова! Подаём блюдо в горячем виде, дополнив свежей зеленью петрушки и соусом. Приятного аппетита! 

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Автор:
Вчера, 07:58

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