10 продуктов для плоского живота, которые нужно включить в рацион

Стресс, сидячий образ жизни и вредные привычки в еде могут стать причиной большой проблемы – вздутие живота. Как объясняют диетологи, причина этого в чрезмерном накоплении газа, который замедляет пищеварение. Провоцируют данное состояние определённые продукты – жирная пища, жевательные резинки, сладости и газированные напитки, а также привычка есть быстро и на ходу. Есть и ещё один фактор, вредящий созданию идеального животика, - это нарушение водного баланса в организме. Но не стоит отчаиваться – всё ещё можно исправить, если ввести в ежедневный рацион некоторые продукты для плоского живота, избавляющие от метеоризма и снабжающие витаминами и минералами, такими нужными для похудения.

10 продуктов для плоского живота

Папайя. Хотя мы и не живём в Индии, где этого плода в изобилии, однако, ради своей цели можно его найти и в наших широтах – супермаркеты всегда придут на помощь. Ведь этот тропический фрукт содержит папаин, вещество, способствующее пищеварению; много воды и витамина С, противодействующего отёкам; химопапаин, помогающий справиться с запорами и несварением. К тому же, папайя очень питательная и безумного вкусная. Яблоко. Оно богато клетчаткой, способствующей хорошему пищеварению, около 5 граммов, и водой (85%). Поэтому этот фрукт может прекрасно удалять как голод, так и жажду, что помогает быстрому похудению. Тому подтверждением исследования учёных, которые в течение квартала наблюдали за женщинами, сидящими на яблочной и овсяной диетах. Те, кто ел яблоки, в отличие от оппоненток, похудели намного быстрее и на большее количество килограммов. Вывод – 2-3 яблока в день и плоский живот гарантирован. Укроп. Он обладает очищающими и пищеварительными свойствами. Главное достоинство этого растения – анетол, способствующий устранению кишечных газов. Именно они и отвечают за вздутие живота. Кстати, необязательно есть саму зелень, можно пить укропную водичку, залив зелень тёплой водой, за полчаса до еды. Ананас. Это великолепный фрукт, обладающий необыкновенным пищеварительным действием, так как в его состав входит вода, волокна и фермент бромелайн, с лёгкостью справляющийся с запорами и болью в кишечнике. Главное, употреблять его в свежем виде, так как в консервированных ананасах мало пользы. Лимон. Этот фрукт помогает избавиться от лишней жидкости и жира, а также от избытка токсинов и других отходов. Лучше всего употреблять его в виде сока, смешанного с водой, ежедневно натощак. Ко всему прочему, в его составе содержится витамин С, укрепляющий иммунную систему: снабжает организм силой и энергией. Корица. Эту специю применяют в качестве дополнения к блюдам, она придаёт им изысканный вкус и является отличным союзником пищеварения, ведь она делает клетки более чувствительными к инсулину, что помогает им правильно транспортировать сахар в клетки, тем самым избавляя от жировых отложений в области живота. Лучше всего корицу добавлять в коктейли. Спаржа. Она содержит волокна и минеральные соли, такие как калий и магний, необходимые для борьбы с накоплением избыточной жидкости в области живота. Также она богата глутатионом – мощным антиоксидантом, а значит исчезнут отёки и постоянные газы. При желании получить плоский живот за неделю нужно лишь посидеть на спаржевой диете. Киви. Источник витамина С, в этом плоде его даже больше, чем в апельсинах, который активно борется с отёчностью и лишней жидкостью. К тому же, при употреблении киви образуются новые коллагеновые волокна, такие важные для тонуса кожи. Редис. Он обладает мочегонным и детоксицирующим свойствами. Является прекрасным источником минералов – калия, магния, полезных для повышения тонуса кожи. Однако, с этим плодом нужно быть осторожным, так как он может негативно отразиться на ЖКТ при болезнях поджелудочной железы и колитах. Артишок. Способствует очищению организма от токсинов, хорошему пищеварению и помогает подтянуть мышцы живота. Главное его достоинство – это высокое содержание клетчатки, вещества, питающего микрофлору кишечника, а значит сохраняющего его здоровье. Из артишока готовят напитки, способствующие снижению кислотности в желудке и скорому сжиганию жиров, поэтому его можно пить тем, кто хочет похудеть и иметь упругий животик.

Плоский живот можно обрести без интенсивных физических тренировок и изнурительных диет, а лишь с помощью ежедневного употребления вышеперечисленных продуктов. Возможно, не все продукты для плоского живота вам по душе, но всё же постарайтесь есть те, которые вы предпочитаете. С ними вы сможете избавиться от проблем, связанных с работой желудочно-кишечного тракта, - уйдут запоры, вздутие и несварения, а также колиты. Ваша цель иметь упругий животик станет реальной, он станет вашей гордостью и предметом восхищения окружающих.