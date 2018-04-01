10 продуктов для плоского живота, которые нужно включить в рацион
Стресс, сидячий образ жизни и вредные привычки в еде могут стать причиной большой проблемы – вздутие живота. Как объясняют диетологи, причина этого в чрезмерном накоплении газа, который замедляет пищеварение. Провоцируют данное состояние определённые продукты – жирная пища, жевательные резинки, сладости и газированные напитки, а также привычка есть быстро и на ходу. Есть и ещё один фактор, вредящий созданию идеального животика, - это нарушение водного баланса в организме. Но не стоит отчаиваться – всё ещё можно исправить, если ввести в ежедневный рацион некоторые продукты для плоского живота, избавляющие от метеоризма и снабжающие витаминами и минералами, такими нужными для похудения.
10 продуктов для плоского живота
- Папайя. Хотя мы и не живём в Индии, где этого плода в изобилии, однако, ради своей цели можно его найти и в наших широтах – супермаркеты всегда придут на помощь. Ведь этот тропический фрукт содержит папаин, вещество, способствующее пищеварению; много воды и витамина С, противодействующего отёкам; химопапаин, помогающий справиться с запорами и несварением. К тому же, папайя очень питательная и безумного вкусная.
- Яблоко. Оно богато клетчаткой, способствующей хорошему пищеварению, около 5 граммов, и водой (85%). Поэтому этот фрукт может прекрасно удалять как голод, так и жажду, что помогает быстрому похудению. Тому подтверждением исследования учёных, которые в течение квартала наблюдали за женщинами, сидящими на яблочной и овсяной диетах. Те, кто ел яблоки, в отличие от оппоненток, похудели намного быстрее и на большее количество килограммов. Вывод – 2-3 яблока в день и плоский живот гарантирован.
- Укроп. Он обладает очищающими и пищеварительными свойствами. Главное достоинство этого растения – анетол, способствующий устранению кишечных газов. Именно они и отвечают за вздутие живота. Кстати, необязательно есть саму зелень, можно пить укропную водичку, залив зелень тёплой водой, за полчаса до еды.
- Ананас. Это великолепный фрукт, обладающий необыкновенным пищеварительным действием, так как в его состав входит вода, волокна и фермент бромелайн, с лёгкостью справляющийся с запорами и болью в кишечнике. Главное, употреблять его в свежем виде, так как в консервированных ананасах мало пользы.
- Лимон. Этот фрукт помогает избавиться от лишней жидкости и жира, а также от избытка токсинов и других отходов. Лучше всего употреблять его в виде сока, смешанного с водой, ежедневно натощак. Ко всему прочему, в его составе содержится витамин С, укрепляющий иммунную систему: снабжает организм силой и энергией.
- Корица. Эту специю применяют в качестве дополнения к блюдам, она придаёт им изысканный вкус и является отличным союзником пищеварения, ведь она делает клетки более чувствительными к инсулину, что помогает им правильно транспортировать сахар в клетки, тем самым избавляя от жировых отложений в области живота. Лучше всего корицу добавлять в коктейли.
- Спаржа. Она содержит волокна и минеральные соли, такие как калий и магний, необходимые для борьбы с накоплением избыточной жидкости в области живота. Также она богата глутатионом – мощным антиоксидантом, а значит исчезнут отёки и постоянные газы. При желании получить плоский живот за неделю нужно лишь посидеть на спаржевой диете.
- Киви. Источник витамина С, в этом плоде его даже больше, чем в апельсинах, который активно борется с отёчностью и лишней жидкостью. К тому же, при употреблении киви образуются новые коллагеновые волокна, такие важные для тонуса кожи.
- Редис. Он обладает мочегонным и детоксицирующим свойствами. Является прекрасным источником минералов – калия, магния, полезных для повышения тонуса кожи. Однако, с этим плодом нужно быть осторожным, так как он может негативно отразиться на ЖКТ при болезнях поджелудочной железы и колитах.
- Артишок. Способствует очищению организма от токсинов, хорошему пищеварению и помогает подтянуть мышцы живота. Главное его достоинство – это высокое содержание клетчатки, вещества, питающего микрофлору кишечника, а значит сохраняющего его здоровье. Из артишока готовят напитки, способствующие снижению кислотности в желудке и скорому сжиганию жиров, поэтому его можно пить тем, кто хочет похудеть и иметь упругий животик.
Плоский живот можно обрести без интенсивных физических тренировок и изнурительных диет, а лишь с помощью ежедневного употребления вышеперечисленных продуктов. Возможно, не все продукты для плоского живота вам по душе, но всё же постарайтесь есть те, которые вы предпочитаете. С ними вы сможете избавиться от проблем, связанных с работой желудочно-кишечного тракта, - уйдут запоры, вздутие и несварения, а также колиты. Ваша цель иметь упругий животик станет реальной, он станет вашей гордостью и предметом восхищения окружающих.
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