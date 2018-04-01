Последние исследования указывают на то, что в 21 веке по сравнению с предыдущим столетием намного увеличился средний возраст, и он продолжает расти дальше. Но при этом сохраняется проблема, как замедлить старение организма? Учёные пришли к единому мнению, что на процесс старения оказывают большое влияние образ жизни и пища, которую мы ежедневно употребляем. Оказывается, существуют продукты, замедляющие старение организма.

Годы прибавляет как недоедание и некачественное питание, так и переедание. Формула идеального пищеварения – это восстановить правильную связь между тратой энергии и её восполнением. Нашим предкам было тяжело найти пропитание, для этого они тратили массу усилий. Современному человеку пища достаётся легко, поэтому он ест много, но при этом мало двигается, а значит, и быстрее стареет.

«Чтобы жить долго и выглядеть молодо, - советует итальянский диетолог Филиппо Онгаро, - лучше отдать предпочтение простым и полезным продуктам. Избегать сахаросодержащих – сладостей, сладких напитков, рафинированных злаков, таких как хлеб, белый рис, макаронные изделия, а также солёной пищи. Я рекомендую такое антивозрастное меню: завтрак – яйцо вкрутую, авокадо с хлебом из непросеянной муки, йогурт, фрукты; до обеда можно перекусить горстью миндаля или грецких орехов; на обед – коричневый рис с овощами. Пополдничать свежими фруктами. Ну, а вечером позволить сезонные овощи и рыбу».

Итак, вашему вниманию предлагается 10 продуктов, замедляющих старение организма, от ведущего итальянского диетолога.

Продукты, замедляющие старание организма

Яйца. В них содержатся белок, жирные кислоты, а также витамины. Желток же - идеальный продукт для здоровья глаз. Орехи и сухофрукты. Орехи, сушёные фрукты обеспечивают организм витаминами, антиоксидантами и жирными кислотами. Эти продукты идеальны для перекуса, так как могут даже в малом количестве насытить организм. Гранат. В нём в большом количестве содержится витамин С, защищающий от стресса и уменьшающий распад коллагена, ценного для молодости кожи. Половина среднего плода в день поможет сохранить в тонусе весь организм. Брокколи. В нём содержатся витамины, минералы, клетчатка и ряд фитонутриентов, защищающих от старения и отеков. Также в брокколи есть индол-3-карбинол – вещество, особенно полезное для женского организма, обеспечивающее правильный метаболизм эстрогена. Жирная рыба. Лосось, макрель, сардины богаты минералами, белками и омега-3 – противовоспалительными жирными кислотами. Поэтому так важно, чтобы рыба была в ежедневном рационе. Сладкий картофель. Является идеальным источником углеводов, витамина А и минералов, которые наполняют мышцы гликогеном после физической нагрузки. Тёмный шоколад. Кроме того, что это безумно вкусно, шоколад является отличной антивозрастной пищей, ведь в нём содержатся антиоксиданты, останавливающие окислительный процесс, ответственный за старение. Главное, не переедать, так как это довольно калорийный продукт. Костный бульон. Он обеспечит кальцием, магнием, фосфором, коллагеном, глицином, хондроитином и глюкозамином – идеальное сочетание для здоровых костей и суставов, уменьшает их воспаление, которое является частой причиной старения. Кофе. Он стимулирует пищеварительную систему, ускоряет процесс преобразования пищи в энергию. Так чашка кофе американо может намного увеличить скорость метаболизма. Однако, кофеин вызывает бессонницу, поэтому желательно пить не более двух чашек кофе в день. Авокадо. Прекрасный источник здоровых мононенасыщенных жиров, антиоксидантов и фитонутриентов. Он помогает поддерживать здоровье сердечнососудистой системы.

Как говорится в народной мудрости, «Мы то – что едим», поэтому еда должна быть качественной и полезной. Употребляйте продукты, замедляющие старение, тогда наш организм долгие годы будет молодой и здоровый!