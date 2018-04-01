10 секретов, как сохранить молодость после 40 лет женщине

«Возраст не жалеет никого» - этой фразой лентяйки оправдывают бездействие. Даже если вам давно исполнилось 40 лет, это не повод махнуть на себя рукой. Наоборот, необходимо приложить все усилия, чтобы выглядеть свежо, женственно и привлекательно. Хотите стать восхитительной «ягодкой»? Читайте изложенные ниже секреты, как сохранить молодость после 40 лет женщине, и следуйте мудрым советам.

Как сохранить молодость после 40 лет женщине?

Здоровье прежде всего!

Даже если вы чувствуете себя комфортно во всех отношениях, регулярно (желательно дважды в год) посещайте семейного врача, гинеколога и стоматолога. Чётко следуйте рекомендациям медиков, при необходимости проходите диагностику. Обязательные ежегодные исследования для женщин в возрасте 40+: флюорография, гастроскопия, анализы крови и мочи.

Контролируйте вес

Роды, климакс, отсутствие времени. Чаще всего страшные цифры на весах оправдывают этими факторами. Но причины появления избыточных килограммов, как правило, другие: лень и пищевая распущенность. Во-первых, прекратите постоянно жевать! Во-вторых, взгляните в зеркало и объективно оцените свою фигуру (при этом не надо путать жировые складки с пышными формами).

Вы ещё помните о спорте? Срочно подберите себе подходящую разновидность и приводите в порядок тело. Через месяц тренировок подружки-лентяйки будут завистливо обсуждать вашу энергию и подтянутую фигуру. Посещайте бассейн, займитесь йогой или верховой ездой, да хоть танцами, но не реже, чем дважды в неделю.

Регулярно инспектируйте гардероб

Так, что там у нас в шкафу? Без сожаления раздайте желающим одёжки, превращающие вас в старуху. В первую очередь это касается бесформенных юбок, брюк и жакетов. Только не впадайте в крайности! Подростковые топики и коротенькие сарафанчики подарите или продайте. Мода для зрелых женщин отличается сдержанностью, но прекрасна своей элегантностью. Не забывайте следить за трендами и регулярно обновлять содержимое гардероба.

Носите каблуки

Да, шпильки – это жутко неудобно и ужасно непрактично, зато женственно! Каждая уважающая себя леди должна иметь в запасе несколько пар шикарных туфель на каблуке. Только не ставьте их на пьедестал ушедшей молодости, а носите (желательно чаще, чем раз в неделю). Нет повода? Придумайте! Чтобы чувствовать себя комфортно, выбирайте модели из натуральной кожи с максимально удобной колодкой.

Да здравствует дорогое нижнее бельё!

Хватит носить, что ни попадя! В наличии должно быть несколько комплектов качественного и красивого белья. Нюансы корректируйте сами. Обладательницам большого бюста стоит обратить внимание на лифы с широкими бретелями. Чтобы грудь красиво лежала в вырезе декольте, покупайте модели с поролоновыми вставками. Подтянуть бока и животик помогут высокие моделирующие трусики. Благо, выбор нынче богатый, пользуйтесь!

Хватит экономить на себе!

Расстаньтесь, наконец, с плохой привычкой тратить все доходы на дом и семью. Да, хочется уюта, и близкие люди нуждаются в заботе, но помните, вы у себя одна! Муж также должен зарабатывать, а совершеннолетние дети могут вносить посильную лепту в семейный бюджет. Ежемесячно делайте себе подарочки: посещайте хорошего парикмахера и массажиста, ходите с подругами в кафе, сауну, купите вещь, о которой мечтали. Если кто-то из родных решится упрекнуть, пресекайте. Женщина должна выглядеть стильно, быть красивой и довольной собой в любом возрасте!

Не забывайте о бьюти-процедурах

Первое и самое элементарное – маникюр и педикюр. Мастера желательно посещать не реже, чем раз в месяц. Остальные моменты зависят от финансовых возможностей. Так, дамам в возрасте 45+ не помешают регулярные визиты к косметологу. Подтянуть кожу поможет курс мезотерапии, фотоомоложение или биоревитализация, морщины можно убирать, делая уколы красоты. Ботокс, Диспорт, филлеры творят чудеса, с их помощью несложно оттянуть старение на долгий период.

Откажитесь от коротких стрижек

Причёска – один из важнейших элементов удачного имиджа. Только среди возрастных дам бытует массовое заблуждение о том, что короткая стрижка молодит. Ничего подобного, скорее, наоборот. На открытом лбу и щеках видны все признаки старения: морщины, отвисшая кожа, пигментация. Почему бы не скрыть всё это волосами? Чтобы выглядеть моложе, откажитесь от однотонного окрашивания в пользу модных современных техник: сомбре, балаяж, микширование натуральных оттенков. Не игнорируйте лечебные процедуры для волос: питайте и увлажняйте шевелюру масками, бальзамами, используйте средства для термозащиты.

Осваивайте техники возрастного макияжа

Грамотное использование декоративной косметики необходимо в любом возрасте. Это – самый доступный способ внешне помолодеть на N-ое количество лет. Осваивайте контуринг и скульптурирование лица. Подбирайте косметику, соответствующую типу кожи и возрасту. Не поленитесь нанести визит профессиональному визажисту, который научит вас правильно скрывать возрастные изменения.

Научитесь подчёркивать достоинства

Эта сентенция касается и макияжа, и причёски, и выбора одежды. Не стесняйтесь, преподносите свои достоинства, как вишенку на торте, заставляйте окружающих любоваться вами. Акцентировать внимание на определённом нюансе можно, выделяя его цветом или эффектным аксессуаром. Например, подчеркнуть тонкую талию поможет стильный ремешок, стройные ноги – обтягивающие брюки или в меру короткая юбка. Вариантов масса, только нужно чётко определить, какую деталь образа показать, а какую спрятать.

Сохранить молодость после 40 лет - вполне реальная задача. Следуйте изложенным правилам, и жизнь не перестанет радовать вас всяческими приятностями. Помните, что в 40 лет женщина может и должна восхищать окружающих, а не становиться унылой старушкой.